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NCMC कार्डधारकांसाठी महत्त्वाचे अपडेट समोर; आता ज्येष्ठ नागरिक, अमृत ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांसाठी मोठी बातमी

NCMC कार्डधारकांसाठी आता BHIM Appद्वारे सहज करता येणार Top-up. QR कोड स्कॅन करून काही क्षणांत कार्ड रिचार्ज; ज्येष्ठ नागरिक, अमृत ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांना सुविधा

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 17, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 01:51 PM IST
NCMC कार्डधारकांसाठी महत्त्वाचे अपडेट समोर; आता ज्येष्ठ नागरिक, अमृत ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांसाठी मोठी बातमी
Image Credit: NCMC cardholders can now easily top up via the BHIM App

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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NCMC कार्डधारकांसाठी महत्त्वाचे अपडेट समोर; आता ज्येष्ठ नागरिक, अमृत ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांसाठी मोठी बातमी
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