'माझा संबंध ...', पुणे जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी अजित पवारांचं 'बेधडक' वक्तव्य; स्पष्टच बोलले..

Pune Land Deal : काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या मनपा निवडणुकांच्या धर्तीवर अजित पवार यांनी झी 24तासच्या 'टू द पॉईंट' या मुलाखतपर कार्यक्रमात काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं दिली. मुख्य संपादक कमलेश सुतार यांनी जेव्हा Zee 24Taas नं उघडकीस आणलेल्या पुणे जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी प्रश्न विचारला तेव्हा अजित पवार यांनी या मुद्द्यावर आपलं स्पष्ट मत मांडत बेधडक वक्तव्य केलं. काही महत्वाचे मुद्दे अधोरेखित करत त्यांनी नेमकं काय घडलं याचीही माहिती दिली.
पुणे जमीन गैरव्यवहार आणि पार्थ पवार प्रकरणात तुमचा प्रभाव आहे असं म्हटलं गेलं, आरोपही झाले, त्यावर काय मत? असं विचारलं असता, आपल्यावर राजकारणाच्या क्षेत्रात प्रवेश केल्याक्षणापासूनच आरोप झाले, असं अजित पवार म्हणाले. 'ज्या आरोपात तथ्य नाही तिथे कोणाला महत्त्वं देता? जर एक रुपया दिला नाही, एक रुपया कोणी घेतला नाही, ज्या प्रकरणाची फक्त नोंद आहे. जिथं नोंदणी होते, ती नोंदणी होताना सांगायला हवं होतं की, ही राज्य शासनाच्या मालकीची जमीन आहे....', असं ते म्हणाले. दरम्यान सदरील लीज आजही चालू असून लिजची जमीन देण्याचा अधिकार राज्य आणि केंद्राचा आहे असं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.
'मी आजपर्यंत चुकीचं काम केलं नाही', असं म्हणलाना आपल्याला या प्रकरणाची काहीही कल्पना नव्हती हेच ते ठामपणे म्हणाले. 'मला माहित नसताना ते प्रकरण बाहेर काढलं गेलं. मी सकाळी 6 ला काम सुरूवात करतो. नातेवाईक किंवा कोण काय करतं यावर माझं लक्ष नसतं. अनेक नेते घरातल्या नातेवाईकांच्या चुकीच्या गोष्टींमुळं अडचणीत आले, मात्र मी आतापर्यंत अशा प्रकारे कधी अडचणीत आलो नाही', असं सांगत याप्रकरणी चौकशी सुरू असल्याचं अजित पवारांनी सदर प्रकरणाच्या चौकशीकडे लक्ष वेधलं.
'सरकारनं चौकशी सुरू केली असून, त्याला कोण कोण जबाबदार आहे? याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून काय काय व्हायला पाहिजे? यासाठी पावलं उचलली असून दूध का दूध, पानी का पानी होऊन ज्याला शिक्षा व्हायची ती होईल', अशी स्पष्ट भूमिका मांडली.
पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी साथीदारावर एफआयआर होते मात्र पार्थ पवारांवर नाही, ते दोषी नाहीत? असा प्रश्न विचारला असता नकारालाही वेगळं वळण देत, 'मी त्याच्यासंदर्भातला निर्णय द्यायला न्यायाधीश नाही. त्यात माझा काही संबंध नाही. तो विभाग मुळात माझा नाही. एफआयआर करण्याचं माझं काम नाही', असं सांगत पालकमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असल्यामुळं तिथं पार्थ पवारांना अभय मिळतं असाही मुद्दा नाही असं ते स्पष्टच म्हणत 'तिथं व्यवहारच होऊ शकत नाही', याचाच पुनरूच्चार करताना दिसले.