'पक्षाची बदनामी करणाऱ्यांना...', सुनेत्रा पवारांनी बैठकीत ठणकावून सांगितलं; पटेल-तटकरे वादावरही बोलल्या

Sunetra Pawar In NCP Party Meeting: ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्या पदावरून निर्माण झालेल्या संभ्रमानंतर पहिल्यांदाच पक्षाची बैठक पार पडली
Sunetra Pawar In NCP Party Meeting: मंगळवारी सायंकाळी उशिरा राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाची बैठक पार पडली. या बैठकीत पक्षाची बदनामी करणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर द्या. पक्षाची बदनामी थांबवण्यासाठी वरिष्ठ नेत्यांनी ठामपणे आपली भूमिका मांडावी. पक्षात कोणतीही फूट पडणार नाही, पक्ष एकसंध आहे, असा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांनी वरिष्ठ नेत्यांना दिल्या. या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे आमदार, मंत्री आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. पक्षात फूट पडणार असल्याचा रोहित पवार यांचा आरोप आणि ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्या पदावरून निर्माण झालेल्या संभ्रमानंतर झालेली ही पक्षाची पहिलीच बैठक होती.
सुरुवातीलाच सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्या पदाविषयी निर्माण झालेल्या संभ्रमाबाबत सुनेत्रा पवार यांनी सारवासारव केली. पक्षात ज्येष्ठ नेत्यांचा योग्य सन्मान केला जाईल, असेही त्या म्हणाल्या. पक्षात फूट पडणार आहे. 22 आमदार शरद पवार गटात सहभागी होणार आहेत, असे सांगून पक्षाची बदनामी केली जात आहे. बदनामी करणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर द्या, अशा सूचना त्यांनी केल्या. वरिष्ठ नेत्यांनी माध्यमांमध्ये बोलले पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात एकजूट महत्त्वाची असून सर्वांनी एकाच आवाजात बोलले पाहिजे, असा संदेश सुनेत्रा पवार यांनी आमदारांना दिला. पक्षाची एकजूट सर्वोच्च आहे, सर्वांनी एकाच भूमिकेतून बोलले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
माध्यमांमध्ये पक्षाची भूमिका मांडण्याची जबाबदारी प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे, ज्येष्ठ नेते प्रकाश सोळंके, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, अनिल पाटील यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
विशेष सखोल मतदार यादी पुनरिक्षण (एसआयआर) प्रक्रिया सुरु असताना पात्र मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाणार नाहीत ही प्रक्रिया गांभीर्याने घेऊन त्यात अधिक सक्रिय सहभागी होण्याचे आवाहन सुनेत्रा पवारांनी पक्षाच्या मंत्री, आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्याचबरोबर राज्यातील 288 सर्व विधानसभा मतदारसंघांमध्ये बूथ लेव्हल प्रतिनिधी (बीएलए) यांनी बूथ लेव्हलवरील अधिकाऱ्यांना सहकार्य करून या प्रक्रियेचा उपयोग जिल्हा, तालुका, ब्लॉक आणि बूथ स्तरावर पक्ष संघटना अधिक मजबूत करण्यासाठी करावा, असे आवाहन त्यांनी पक्षाच्या नेत्यांना केले. 30 जून ते 29 जुलै या कालावधीत घराघरांत जाऊन होणाऱ्या पडताळणी मोहिमेदरम्यान युद्धपातळीवर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जागरूकपणे काम करावे, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते मंत्री छगन भुजबळ आणि हसन मुश्रीफ तसेच माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी त्यांच्या मतदारसंघामध्ये याबाबत यापूर्वीच काम सुरु केले असून याबाबतची माहिती या नेत्यांनी बैठकीत दिली.