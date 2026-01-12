राष्ट्रवादीने गुंडांना तिकीटं का दिली? अजित पवार म्हणाले...; खरी कारणं अखेर समोर!

Ajit Pawar Pune Election 2026 : महापालिका निवडणुकीमध्ये सध्या वातावरण चांगलंच तापलेलं असताना काही राजकीय समीकरणांवर सातत्यानं भाष्य करण्यात येत आहे. असंख्य प्रश्नही उपस्थित करण्यात येत आहेत. अशा या राजकीय समीकरणांमध्ये सध्या चर्चा आहे ती म्हणजे पुणे आणि पिंपरी चिंचवड इथं झालेल्या राष्ट्रवादीच्या शरद पवार आणि अजित पवार या दोघांच्या युतीची. इतकंच नव्हे तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या आणि गुंडगिरी जगताची पार्श्वभूमी असणाऱ्यांना उमेदवारी देण्यात आल्यानं बऱ्याचजणांच्या भुवयाही उंचावल्या आहेत. त्यासंदर्भात खुद्द अजित पवारांनीच अखेर वक्तव्य करत राजकीय समीकरणांकडे लक्ष वेधलं.
आंदेकर, गजा मारणे अशा टोळक्यांना उमेदवारी देण्यासंदर्भातील रोष आणि प्रतिक्रियांवर उत्तर देताना झी 24तासच्या 'टू द पॉईंट' कार्यक्रमात अजित पवारांनी काही गोष्टी जाणीवपूर्वक मांडल्या. 'पुणे विद्येचं माहेरघकर असून ही राज्याची सांस्कृतिक राजधानी आहे आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे मिसेस आंदेकर महापालिकेच्या पुणे महापौर होत्या. राहिला मुद्दा आधीच्या निवडणुकांचा तर, त्या वेगळ्या पद्धतीनं लढल्या जात होता. आता मात्र इलेक्टीव्ह मेरिट केंद्रस्थानी ठेवलं जातं. मॅजिक फिगरसाठी तिथे उमेदवार उभा केला जातो', असं पवार म्हणाले.
मुळात या उमेदवारी मित्रपक्षांनी दिल्या असून, तसं असलं तरीही जनता याच उमेदवारांना निवडून देते. लोकशाहीत एकानं चूक केली तर (त्या उमेदवाराचं) काय करावं? हे मतदारानं ठरवावं असं सांगत त्यांनी आपलं वक्तव्य पटवून सांगत एक उदाहरण दिलं.
'एखादी व्यक्ती अतिशय चुकीचं काम करत असेल, इथं माझंच उदाहरण घ्या. मात्र माझ्या पत्नी आणि मुलानं काय घोडं मारलंय? त्यांना त्यांच्या पद्धतीनं पुढे जायचा अधिकार नाही का? यांची कुटुंब काय पहिल्यांदाच इलेक्शन लढत नाही. शेवटी इलेक्टीव्ह मेरिट बघावं लागतं', असंही ते म्हणाले. 'अहो, मी गुंडांना तिकिट दिलं नाही... माझ्या मिञ पक्षाने भीम आर्मी, सिताराम गंगावणे यांनी त्यांना सोडलेल्या जागांवर त्यांना तिकीटं दिलीत', या वक्तव्यावर भर टाकत एबी फॉर्मची मुदत तीनवाजेपर्यंत असताना इच्छुकांच्या पक्ष अदलाबदलीकडे त्यांनी लक्ष वेधलं.
'मरमर लोकं मेली त्यांना तिकीट नाही मिळालं त्यांनी दुसऱ्या पक्षाचा गमछा गळ्यात घातला आणि उमेदवारी मिळवली. चांगलं काम करणाऱ्यांना, त्या प्रभागातून निवडून येणाऱ्यांना समोरच्यांनी शेवटच्या क्षणी का आपल्या पक्षात घेतलं? राष्ट्रवादी, शिवसेना, मनसेचे नेते घेतले. मुळात जर आपल्याकडे इतकी चांगली पक्षाची फळी असेल तर शेवटच्या क्षणी कितीतरी लोकं (भाजपनं)का घेतली? पिंपरी चिंचवडमध्ये अखेरच्या क्षणी माझे नगरसेवकपदाचे 8 ते 10 उमेदवार घेतले. काहींना विचारलं असता त्यांनी आर्थिक परिस्थितीची कारणं दिली. सगळा निवडणुकीचा खर्च केला जाई, तुम्ही फक्त प्रचरा करायचा...' असंही आमिष दाखवलं गेल्याचं अजित पवारांनी सांगत निवडणुकीत होणाऱ्या खर्चाकडे लक्ष वेधलं. एका मताला 12 हजार रुपयांचा भाव मिळत असल्याचा गौप्यस्फोट करत अजित पवार यांनी एका नव्या चर्चेला वावही दिला.