Marathi News
Ajit Pawar on Supreme Court Hearing; राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 27, 2025, 05:49 PM IST
'उद्याचा दिवस महत्त्वाचा आहे', अजित पवारांचं विधान; महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट?

Ajit Pawar on Supreme Court Hearing: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात उद्या महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. निवडणुकीत आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आली असून 15 जिल्ह्यांमध्ये सरपंच आरक्षणातही 50 टक्क्यांचा निकष पाळण्यात आलेला नाही असा आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. तेलंगणात 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आली असल्याने, उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आणि राज्य निवडणूक आयोगाने तेथील निवडणुकांना स्थगिती दिली. महाराष्ट्रातही मर्यादा ओलांडण्यात आली असल्याने, निवडणुकांवर स्थगिती येणार का? यासंदर्भात सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश देणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही सोलापुरात संवाद साधताना उद्याचा दिवस महत्वाचा आहे, सर्वोच न्यायालयात आरक्षण बाबतीत सुनावणी सुरु आहे असं सांगितलं आहे. 

"मागील 9 वर्षात निवडणूक नव्हती, पण ते करताना कुठल्या समजावर अन्याय होता कामा नाही. काल संविधान दिन झाला, बाबासाहेब यांनी या देशाला संविधान दिलं. सगळ्या पक्षाचे नेते वेगवेगळ्या भागात जात आहेत, आपली कामं सांगत आहेत. शेवटी जनता सर्वस्व आहे, काकासाहेब यांच्या पक्ष प्रवेशानिमित्ताने आपले सर्वांचे स्वागत करत आहे. आम्ही शिव शाहू फुलेंच्या विचारांनी चालणारे आहोत. स्व. यशवंतराव यांनी राजकारणातला सुसंस्कृतपणा शिकवलं. कोणत्याही ही क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रेसर राहिला पाहिजे हे त्यांनी शिकवलं. यशवंतराव, वसंतराव यांचा काळ आपण पहिला, त्यांनी भरभरून देण्याचं कामं केलं. 
ग्रामीण भागाला समृद्ध करण्याचे कामं, ताकद देण्याचे कामं त्यांनी आपल्यापरीने केलं. 
या तालुक्याची परिवाराप्रमाणे काळजी घेणारे काकासाहेब हे तीन पिढ्यानी माहिती आहेत," असं अजित पवार यावेळी म्हणाले. 

"विकास करत असताना पैशाचे सोंग करता येतं नाहीत हेच राजू खरे यांनी देखील बोलून दाखवलं. मे महिन्यात कधी पाऊस पडलेलं आपणा पहिलं का? सोलापूर हा रब्बीचा जिल्हा आहे. इथल्या शेतकऱ्यांच्या अंगात मेहनत घेण्याची तयारी आहे. आमदार राजू खरे यांनी सांगितलं मला की अतिवृष्टीमध्ये पाच मंडळाचा समावेश झाला पण चार मंडळाचा समावेश नव्हतE.  मी तात्काळ कामं करणारा माणूस आहे , उद्या या परवा या हे असं सांगणं मला जमत नाही. ता एका भगिनींने तीचे एक कामं मला सांगितलं, मुंबईत गेल्यावर की अधिकाऱ्यांना बोलणार आहे," असं अजित पवार म्हणाले. 

"इथं लोकशाही आहे, सर्वांना निवडणुकीत उभं राहायचं अधिकार आहे. दमदाटी करून चालत नाही. संविधान, कायदा हा सर्वांना सारखा आहे. दमदाटी करून चालत नाही. प्रत्येकाचा फुगा फुटत असतो. मस्ती असलेल्या लोकांना खड्यासारखं बाजूला काढलं जातं. आता एका ठिकाणी ज्वालामुखी फुटला, तिथल्या लोकांना श्वास ही घेता येतं नाही. शिव शाहू फुले यांनी मांडलेले विचार बघा. साधू संतांनी जो विचार मांडलE त्याचं विचारधारेची कस धरून पुढे जावं लागेल. व्यसनाधिंन होऊन चालणार नाही," असं आवाहन अजित पवारांनी केलं. 

"महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य आहे जिथं महिलांना 50 टक्के आरक्षण दिलं. पवार साहेबांनी सुरुवात केली त्यात आम्ही भर घातली. म्हणूनच आम्ही लाडकी बहिणी योजना सुरु केली, ज्याची चर्चा झाली. महिला थोड्या प्रमाणात का असेना स्वयपूर्ण झाल्या. 45 हजार कोटी रुपये चांद्यापासून बांदापर्यंत देत आहोत," असंही ते म्हणाले. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

