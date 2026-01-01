Ahmednagar Municipal Election 2026 : महापालिका निवडणुकांसाठी मतदान होण्याआधीच भाजची विजयी घौडदौड सुरु झाली आहे. महाराष्ट्रात भाजपचे जवळपास 5 ते 6 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहेत. यानंतर आता अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचा उमेदवार देखील विजयी झाला आहे. भाजपनंतर विजयी खाते उघडणारा महाराष्ट्रातील दुसरा मोठा पक्ष ठरला आहे.
अहिल्यानगर मनपा निवडणुकीत राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाने खाते उघडले आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे कुमार वाकळे यांची प्रभाग क्र.8 ड मधून बिनविरोध निवड झाली आहे. कुमार वाकळे यांच्या विरोधात अपक्ष उमेदवार पोपट कोलते यांचा एकमेव अर्ज वैध ठरला होता, मात्र अपक्ष उमेदवार पोपट कोलते यांनी उमेदवारी अर्ज माघारी घेतल्याने कुमार वाकळे यांची बिनविरोध निवड झाली.
अहिल्यानगर महानगरपालिका निवडणूक महाविकास आघाडी एकत्रित लढणार असल्याचे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार निलेश लंके यांनी स्पष्ट केला आहे. महाविकास आघाडीतील घटक पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद पार पडली पत्रकार परिषदेपूर्वी महाविकास आघाडीच्या सर्व पक्षांची एक मोठी मॅरेथॉन बैठक पार पडली या बैठकीत जागा वाटपा संदर्भात चर्चा झाली असून जागावाटप करत असताना प्रत्येक पक्षाला आपला कार्यकर्ता महानगरपालिकेत गेला पाहिजे याचा अट्टाहास असतो मात्र आमची सर्व चर्चा सकारात्मक होत आहे त्यामुळे महाविकास आघाडी एक विचाराने निवडणूक लढवणार असल्याचं खासदार लंके यांनी सांगितलं.
अहिल्यानगर महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देण्यात आलंय. निवडणूक आयोगाकडून 2 हजार 200 कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. यावेळी सर्व कर्मचा-यांना मतदान केंद्र, मतदार यादी आणि मतदान केंद्रांवर येणा-या अडचणींसंदर्भात मार्गदर्शन करण्यात आलंय.