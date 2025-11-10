रुपाली विरुद्ध रुपाली वादात वेगळाच ट्विस्ट... चाकणकरांना अजित पवारांकडून प्रमोशन तर ठोंबरे 'त्या' यादीतून गायब

Ajit Pawar NCP Big Blow To Rupali Thombre Patil: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर आणि पुण्यातील पक्षाच्या महिला नेत्या रुपाली ठोंबरेंदरम्यानच्या वादावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांना यामध्ये फारसं यश आल्याचं दिसत नाहीये. मात्र असं असतानाच आता अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने रुपाली ठोंबरेंना धक्का देणारा मोठा निर्णय घेतला आहे. सातत्याने आपल्याच पक्षातील महिला नेत्यावर टीका करणाऱ्या रुपाली ठोंबरेंची एका महत्त्वाच्या पदावरुन उचलबांगडी करण्यात आली आहे.
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रवक्त्यांची यादी जाहीर केली असून आतापर्यंत प्रवक्तेपद असलेल्या रुपाली ठोंबरेंकडून हे पद काढून घेण्यात आलं आहे. राष्ट्रवादीने आपल्या प्रवक्त्यांची यादी जाहीर केली आहे. 17 प्रवक्ते कोण असतील हे पक्षाने पत्रक काढून जाहीर केलं आहे. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष असण्याबरोबरच राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या रुपाली चाकणकरांचं या यादीत नाव असून त्यांना या माध्यमातून पुन्हा बढतीच मिळाल्याची चर्चा आहे. या यादीमध्ये रुपाली ठोंबरेंचं नाव नाही.
अनिल पाटील, रुपाली चाकणकर, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, चेतन तुपे, आनंद परांपजे, अविनाश आदिकर, सना मलिक, राजश्री भोसले, सुरज चव्हाण, हेमलता पाटील, प्रतिभा शिंदे, विकास पासलकर, रवी साबळे, प्रशांत पवार, श्याम सनेर, सायली दळवी आणि शशिकांत तरंगे या नेत्यांची राष्ट्रवादीच्या प्रवक्तेपदी वर्णी लागली आहे. यासंदर्भातील पत्रकच राष्ट्रवादीने जारी केलं आहे.
राष्ट्रवादीमध्ये काही काही दिवसांपासून महिला नेत्यांमधीला वाद उफाळून आल्याचं मागील आठवड्यात दिसून आलं. रुपाली ठोंबरेंना पक्षाने नोटीस पाठवल्याचं वृत्त समोर आल्यानंतर, "मला पक्षाची नोटीस नाहीतर खुलासा पत्र आलंय. तो खुलासा मी देणार आहे. त्यासाठी 7 दिवसांची मुदत आहे माझ्याकडे. झाल्या प्रकाराबद्दल मी अजित दादांकडे आजच्या भेटीत सविस्तर माहिती दिली," असं दोन दिवसांपूर्वी अजित पवारांची भेट घेतल्यानंतर सांगितलं. ठोंबरेंची लहानपणची मैत्रीण माधवी खंडाळकर नावाच्या महिलेने त्यांच्यावर मारहाणीचे आरोप केले.
"ती माझी लहानपणीची मैत्रीण आहे. पुढे आमचा फारसा संबंध आला नव्हता पण मी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विरोधात माधवीला माझ्याविरोधात मारहाणीच्या खोट्या आरोपाचा व्हिडिओ करायला कोणी भाग पाडलं हे समोर आलं पाहिजे. रूपाली चाकणकरच यामागै असल्याचा माझा जाहीर आरोप," असं रुपाली ठोंबरेंनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलेलं. दरम्यान, राष्ट्रवादीत नळावरच्या भांडणांप्रमाणे तू-तू मै-मै करणाऱ्या दोन्ही महिला नेत्यांनी अजित पवार यांनी मागील आठवड्यामध्ये पुण्यातील भेटीदरम्यान समोरसमोर बसवून झापलं होतं. माधवी खंडाळकर या महिलेलं रुपाली चाकणकर यांच्या सांगण्यावरून आपल्याविरोधात मारहाणीचा खोटा व्हिडिओ बनवल्याचा रूपाली पाटील यांचा आरोप होता त्यावर 8 नोव्हेंबर रोजी अजित पवार यांनी या दोघींनाही समोरासमोर बसवून खडे बोल सुनावले होते. त्यानंतऱ आता त्यांची प्रवक्ते पदावरुन उचलबांगडी करण्यात आली आहे.