English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • जन्म देणारा बाप गेला आणि राजकीय बाप होता तोही गेला, अजित दादांविषयी बोलताना अमोल मिटकरींना अश्रू अनावर!

'जन्म देणारा बाप गेला आणि राजकीय बाप होता तोही गेला', अजित दादांविषयी बोलताना अमोल मिटकरींना अश्रू अनावर!

Amol Mitkari Emotional:  राष्ट्रवादीचे नेते आणि अजित पवार यांच्या जवळचे  सहकारी अमोल मिटकरी यांना अश्रू अनावर झाले. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 28, 2026, 09:57 PM IST
'जन्म देणारा बाप गेला आणि राजकीय बाप होता तोही गेला', अजित दादांविषयी बोलताना अमोल मिटकरींना अश्रू अनावर!
अमोल मिटकरी

Amol Mitkari Emotional: अजित पवारांच्या विमान अपघात मृत्यू प्रकरणात आमदार अमोल मिटकरी यांनी झी २४ तासच्या टू द पॉईंट या विशेष मुलाखतीत मोठं विधान केलं. या दुर्दैवी घटनेच्या चौकशीअंती सर्व सिद्ध होईल. मात्र या प्रकरणात जो गद्दार असेल त्याला उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अधियक्ष सुनेत्रा पवार सोडणार नाहीत असा इशारा अमोल मिटकरी यांनी दिला. तसंच या दुर्घटनेत आपल्याला पहिल्या दिवसापासून घातपाताचा संशय असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. या मुलाखतीत अजित पवार यांच्या आठवणी सांगताना अमोल मिटकरी यांना अश्रू अनावर झाले.

Add Zee News as a Preferred Source

अजित पवार यांच्या मृत्यूला एक महिना पूर्ण झाला. आजही संपूर्ण महाराष्ट्र या धक्क्यातून सावरलेला नाही. राष्ट्रवादीचे नेते आणि अजित पवार यांच्या जवळचे  सहकारी अमोल मिटकरी हे अजित पवारांच्या मृत्यूसंदर्भात लढा देतायत. अजित पवार यांच्यानंतर स्वत:ची आमदारकी वाचवण्यासाठी अमोल मिटकरी असे करत असल्याची टीका त्यांच्यावर होते. यासंदर्भात अमोल मिटकरींना विचारण्यात आले. त्यावेळी त्यांनी अजित पवारांसोबतच्या आठवणी सांगितल्या. या आठवणी सांगताना ते भावूक झालेले दिसले. त्यांना अश्रू अनावर झाले.

Tata Sierra: किती पगार असलेल्यांनी खरेदी करावी टाटा सियारा?, डाउन पेमेंट आणि EMIचं गणित समजून घ्या!

सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वात पक्षाची पाळेमुळे राज्यात खोलवर जातील. अमोल मिटकरी अजित पवारांच्या काळजात होता. आता तो पवार कुटुंबाच्या मनात राहिल. अजित पवारांचा कार्यकर्ता हीच माझी ओळख आहे. अजित पवारांचा फोटो घेऊन फिरलो तरी मी 4 आमदार निवडून आणेन. मी पवार कुटुंबाशी प्रामाणिक आहे. मला कोणी विकत घेऊ शकत नाही. माझा धनी फक्त मीच आहे. अजित पवारांच्या जवळचा सहकारी हा शब्द शेवटपर्यंत माझ्यासोबत राहील, असे अमोल मिटकरी म्हणाले. 

माझ्या आईला अजित पवार यांना भेटायची इच्छा होती. मी एकदा अजित दादांना याबद्दल सांगितलं. ते म्हणाले आई आहे. घेऊन ये उद्या 8 वाजता. आईला घेऊन मी अजित पवाराना भेटायला गेलो. सकाळच्या बैठका संपवून अजित दादा 8 वाजता आले. माझ्या आईच्या पाया पडले. हा माझ्यासाठी खूप भावनिक क्षण होता. फाटक्या माणसाला आणखी काय अपेक्षा आहे? असा प्रश्न मिटकरींनी विचारला.

अजित पवार यांना मी माझ्या घरी येण्याचं निमंत्रण दिलं.दादा, मी शाकाहारी आहे, 2 घास माझ्या घरी खा, असे मी अजित दादांना म्हटले. दादांनी माझी विनंती मान्य केली आणि माझ्या घरी आले. लेकीला विचारलं तुला काय व्हायचंय. तिला म्हटले अभ्यास कर. अजित दादांची चप्पल आणली. तिची पूजा करुन ती परीक्षेला गेली. 

जन्म देणारा बाप गेला आणि एक राजकीय बाप होता. तोही गेला. मला सभागृहात बसवलं. मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते पाहता येतात. पुढे काय अपेक्षा नाही. माझा प्रवास वादळांनी भरलेला होता, हे सांगताना अमोल मिटकरींच्या डोळ्यातून पाणी आलं आणि त्यांना अश्रू अनावर झालेले दिसले. 

 

आपल्याच पक्षातील नेत्यांना सुनावलं 
अजित पववारांच्या अपघाती निधनावरुन आमदार अमोल मिटकरी यांनी आपल्या पक्षातील नेत्यांना खडे बोल सुनावले. अपघातानंतर एकानंही प्रश्न विचारला नाही याकडे लक्ष वेधत, अमोल मिटकरी यांनी स्वपक्षातील नेत्यांचे कान टोचले. तसंच किंमत मोजावी लागली तरी आपण लढणार असं मिटकरी यांनी सांगितलं. झी २४ तासच्या टू द पॉईंट या विशेष मुलाखतीत त्यांनी हे विधान केलं.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Ajit Pawar DeathNCPAmol MitkariAjit pawar

इतर बातम्या

T20 World Cup: वर्ल्ड कप फायनलला भारत-पाकिस्तान भिडणार?, 18...

स्पोर्ट्स