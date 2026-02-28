'जन्म देणारा बाप गेला आणि राजकीय बाप होता तोही गेला', अजित दादांविषयी बोलताना अमोल मिटकरींना अश्रू अनावर!

Amol Mitkari Emotional: अजित पवारांच्या विमान अपघात मृत्यू प्रकरणात आमदार अमोल मिटकरी यांनी झी २४ तासच्या टू द पॉईंट या विशेष मुलाखतीत मोठं विधान केलं. या दुर्दैवी घटनेच्या चौकशीअंती सर्व सिद्ध होईल. मात्र या प्रकरणात जो गद्दार असेल त्याला उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अधियक्ष सुनेत्रा पवार सोडणार नाहीत असा इशारा अमोल मिटकरी यांनी दिला. तसंच या दुर्घटनेत आपल्याला पहिल्या दिवसापासून घातपाताचा संशय असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. या मुलाखतीत अजित पवार यांच्या आठवणी सांगताना अमोल मिटकरी यांना अश्रू अनावर झाले.
अजित पवार यांच्या मृत्यूला एक महिना पूर्ण झाला. आजही संपूर्ण महाराष्ट्र या धक्क्यातून सावरलेला नाही. राष्ट्रवादीचे नेते आणि अजित पवार यांच्या जवळचे सहकारी अमोल मिटकरी हे अजित पवारांच्या मृत्यूसंदर्भात लढा देतायत. अजित पवार यांच्यानंतर स्वत:ची आमदारकी वाचवण्यासाठी अमोल मिटकरी असे करत असल्याची टीका त्यांच्यावर होते. यासंदर्भात अमोल मिटकरींना विचारण्यात आले. त्यावेळी त्यांनी अजित पवारांसोबतच्या आठवणी सांगितल्या. या आठवणी सांगताना ते भावूक झालेले दिसले. त्यांना अश्रू अनावर झाले.
सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वात पक्षाची पाळेमुळे राज्यात खोलवर जातील. अमोल मिटकरी अजित पवारांच्या काळजात होता. आता तो पवार कुटुंबाच्या मनात राहिल. अजित पवारांचा कार्यकर्ता हीच माझी ओळख आहे. अजित पवारांचा फोटो घेऊन फिरलो तरी मी 4 आमदार निवडून आणेन. मी पवार कुटुंबाशी प्रामाणिक आहे. मला कोणी विकत घेऊ शकत नाही. माझा धनी फक्त मीच आहे. अजित पवारांच्या जवळचा सहकारी हा शब्द शेवटपर्यंत माझ्यासोबत राहील, असे अमोल मिटकरी म्हणाले.
माझ्या आईला अजित पवार यांना भेटायची इच्छा होती. मी एकदा अजित दादांना याबद्दल सांगितलं. ते म्हणाले आई आहे. घेऊन ये उद्या 8 वाजता. आईला घेऊन मी अजित पवाराना भेटायला गेलो. सकाळच्या बैठका संपवून अजित दादा 8 वाजता आले. माझ्या आईच्या पाया पडले. हा माझ्यासाठी खूप भावनिक क्षण होता. फाटक्या माणसाला आणखी काय अपेक्षा आहे? असा प्रश्न मिटकरींनी विचारला.
अजित पवार यांना मी माझ्या घरी येण्याचं निमंत्रण दिलं.दादा, मी शाकाहारी आहे, 2 घास माझ्या घरी खा, असे मी अजित दादांना म्हटले. दादांनी माझी विनंती मान्य केली आणि माझ्या घरी आले. लेकीला विचारलं तुला काय व्हायचंय. तिला म्हटले अभ्यास कर. अजित दादांची चप्पल आणली. तिची पूजा करुन ती परीक्षेला गेली.
जन्म देणारा बाप गेला आणि एक राजकीय बाप होता. तोही गेला. मला सभागृहात बसवलं. मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते पाहता येतात. पुढे काय अपेक्षा नाही. माझा प्रवास वादळांनी भरलेला होता, हे सांगताना अमोल मिटकरींच्या डोळ्यातून पाणी आलं आणि त्यांना अश्रू अनावर झालेले दिसले.
आपल्याच पक्षातील नेत्यांना सुनावलं
अजित पववारांच्या अपघाती निधनावरुन आमदार अमोल मिटकरी यांनी आपल्या पक्षातील नेत्यांना खडे बोल सुनावले. अपघातानंतर एकानंही प्रश्न विचारला नाही याकडे लक्ष वेधत, अमोल मिटकरी यांनी स्वपक्षातील नेत्यांचे कान टोचले. तसंच किंमत मोजावी लागली तरी आपण लढणार असं मिटकरी यांनी सांगितलं. झी २४ तासच्या टू द पॉईंट या विशेष मुलाखतीत त्यांनी हे विधान केलं.