अशोक खरात प्रकरणी रुपाली चाकणकरांचा राजीनामा? NCP उद्याच घेणार निर्णय; तातडीने बोलावली बैठक

NCP Meeting over Ashok Kharat Case: राज्यात सध्या कॅप्टन अशोक खरात प्रकरण गाजत असून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर अडचणीत येताना दिसत आहेत. रुपाली चाकणकरांचे अशोक खरात यांच्यासोबतचे अनेक फोटो आणि व्हिडीओ समोर आले आहेत. यामुळे विरोधकांनी रुपाली चाकणकर यांच्यावर निशाणा साधत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे हे प्रकऱण रुपाली चाकणकर यांना भोवण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, भोंदूबाबा खरात प्रकरण रुपाली चाकणकर यांना भोवणार असं दिसत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस रूपाली चाकणकरांचा राजीनामा घेण्याची शक्यताही आहे. उद्या यासंदर्भात राष्ट्रवादीने काँग्रेसची महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. रुपाली चाकणकर यांच्या संदर्भात उद्याच फैसला होऊ शकतो. पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार, कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि इतर महत्वाचे नेते या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
दरम्यान रुपाली चाकणकर यांनी झी24 तासच्या प्रतिनिधीशी बोलताना, आपण पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचं सांगितलं आहे. "मी मुंबईत आहे. पोलीस महासंचालकांना भेटणार आहे. मी पत्रकार परिषद घेऊन जे काय आहे ते स्पष्ट करणार," असं रुपाली चाकणकरांनी सांगितलं आहे.
अशोक खरात प्रकरणावर सुनील तटकरेंनी पोस्ट केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्यावतीने सुद्धा या प्रकरणाच्या निष्पक्ष तपासाच्या दृष्टीने काय पावलं उचलायला हवीत ती आम्ही उचलू असं ते म्हणाले आहेत. या प्रकरणातील पीडितांनी समोर येऊन पोलिसात तक्रार नोंदवावी असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.
— Sunil Tatkare (@SunilTatkare) March 20, 2026
"नाशिकच्या खरात प्रकरणाच्या अनुषंगाने जी काही माहिती बाहेर येते आहे, ती उद्विग्न करणारी आहे. देवाच्या आणि श्रद्धेच्या नावाने अशा काही गोष्टी होतील अशी कल्पना मी किंवा कोणीच कधीही करू शकत नाही. सार्वजनिक जीवनात वावरताना प्रत्येकाचाच अनेक व्यक्तींशी तसेच संस्थांशी संपर्क येतो. अनेकदा या संपर्काचे स्वरूप थेट स्वरूपाचे असतेच असे नाही. परंतु याचा अर्थ असा नाही की, एखादे गुन्हेगारी कृत्य करणाऱ्या व्यक्तीला पाठीशी घातले जाईल. उलट या प्रकरणातील पीडितांनी समोर येऊन पोलिसात तक्रार नोंदवावी. आमचे सरकार या प्रकरणात ठाम भूमिका घेऊन दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई करेल. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्यावतीने सुद्धा या प्रकरणाच्या निष्पक्ष तपासाच्या दृष्टीने काय पावलं उचलायला हवीत ती आम्ही उचलू," असं सुनील तटकरे म्हणाले आहेत.
कॅप्टन खरातचं बिंग फोडणारा नीरज जाधव अखेर पोलिसांच्या ताब्यात सापडला आहे. नीरज जाधव नाशिक क्राईम पोलिसांच्या ताब्यात आहे. शिर्डीत त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल आहे. पीडित मुलीला तिचे मॉर्फ व्हिडीओचे स्क्रीनशॉट्स पाठविल्या प्रकरणी त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. नीरज जाधवनेच कॅप्टन खरातच्या केबिनमधील सीसीटीव्ही फुटेज बाहेर आणल्याचा संशय आहे. 100 हुन अधिक महिलांचे लैंगिक शोषणाचे व्हिडीओ असल्याची माहिती आहे.