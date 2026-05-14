'निवडणुकीआधी हे गांभीर्य का दाखवलं नाही?', इंधन जपून वापरण्याचं आवाहन करणाऱ्या मोदींना शरद पवारांची थेट विचारणा

Sharad Pawar on Narendra Modi: निवडणूक प्रक्रिया सुरु असताना हे गांभीर्य देशाच्या नेतृत्वाने दाखवलं नाही. निवडणुकीच्या काळात कधीही जनतेमध्ये जागृती करावी असा विचार आला नाही अशी टीका शरद पवारांनी केंद्र सरकारवर केली आहे.
Sharad Pawar on Narendra Modi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशातील नागरिकांना इंधन जपून वापरण्याचं आवाहन केलं. मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदींनी आवाहन केल्यानंतर आता भाजपाचे सर्व नेते, मंत्री यांनीही ताफ्यातील गाड्या कमी केल्या आहेत. मात्र निवडणूक प्रक्रिया सुरु असताना हे गांभीर्य देशाच्या नेतृत्वाने दाखवलं नाही? अशी विचारणा शरद पवारांनी केली आहे. निवडणुकीच्या काळात कधीही जनतेमध्ये जागृती करावी असा विचार आला नाही? अशी विचारणा त्यांनी केली आहे. पुण्यातील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
"रुपया खाली का जात आहे याचा विचार केला पाहिजे. इराणचा मुद्दा आहे, त्याचा काही दुष्परिणाम आहे. पण तेवढंच आहे का? मग हा निर्णय घेण्यास इतका उशीर का लागला?निवडणुकीचे निकाल लागल्यापासून त्या दिवसापासून हे निर्णय घेतले. निवडणूक प्रक्रिया सुरु असताना हे गांभीर्य देशाच्या नेतृत्वांना दाखवलं नाही. निवडणुकीच्या काळात कधीही जनतेमध्ये जागृती करावी असा विचार आला नाही," अशी टीका शरद पवारांनी केली आहे.
"काल का परवा मी पाहिलं की, सोमनाथ मंदिराला 75 वर्ष झाली म्हणून पंतप्रधान गेले. त्यावेळी सहा विमानं वरुन गेली. ही विमानं कार्यक्रमात सहभागी झाली होती. म्हणजे पेट्रोलिअम उत्पादनं, वाढत्या किमती यासंदर्भात आवाहन करायच्या आदल्या दिवशी सहा विमानं नेऊन ती दाखवण्याचा प्रयत्न केला. मला इतकंच म्हणायचं आहे की, परिस्थितीचं गांभीर्य सगळ्या ठिकाणी दाखवलं पाहिजे," असं त्यांनी संगितलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नेत्यांची बैठक बोलवावी आणि पंतप्रधानांनी स्वत: हजर राहावं. पण याच्या आधी झालेल्या बैठकीला ते हजर नव्हते. एकाही बैठकीला ते हजर नव्हते. त्यांची उपस्थिती अत्यंत महत्त्वाची आहे असं त्यांनी सांगितलं.
कोणी मोटारसायकलवरुन जात आहे, कोणी चालत जात आहे. एकाने तर मी मंत्री आहे, पण माझ्या गाड्या कमी केल्या असं जाहीर केलं. 70 गाड्या कशासाठी होत्या हे समजलं नाही. 8 वर आणल्या याचा अर्थ सगळ्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन गांभीर्याचा असला पाहिजे. पूर्वी अशी स्थिती देशात झाली नाही असं नाही. या प्रश्नावर सगळ्यांनी सहकार्य करावं असं आवाहन त्यांनी केले.
हे किती दिवस टिकणार हे माहिती नाही. दोन दिवसांसाठी असेल तर काही फरक पडणार नाही. फडणवीस मंत्रालयात मोटार सायकलवरुन आले . उद्यापासून आले तर लोक गांभीर्याने घेतील. 4 वर्षांपासून माझ्या ताफ्यात फक्त चारच गाड्या आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली.