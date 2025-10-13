...या आठवड्यात निर्णय घेणार! शरद पवारांची पक्ष बैठकीत मोठी घोषणा

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Sharad Pawar Big Statement: शरद पवार यांनी पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत मोठं विधान केलं आहे. यावेळी त्यांनी जातीय सलोखा ठेवा असा सल्लाही दिला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 13, 2025, 06:34 PM IST
Sharad Pawar Big Statement: सुप्रीम कोर्टाने जानेवारीच्या अखेरपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असल्याने राज्यात पुन्हा एकदा निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. राज्यात सध्या स्थानिक निवडणुकीच्या उद्देशाने सर्व पक्षांकडून पूर्वतयारी केली जात आहे. या निवडणुका महायुती आणि महाविकास आघाडी एकत्र लढणार की नाही याबाबत वेगवेगळे अंदाज लावले जात आहेत. यादरम्यान शरद पवार यांनी मोठं विधान केलं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रित लढवण्याच्या निर्णयावर या आठवड्यात निर्णय घेतला जाईल असं त्यांनी जाहीर केलं आहे. महाविकास आघाडीचे नेते एकत्रित बसून निर्णय घेतील असंही त्यांनी सांगितलं आहे. 

'जातीय सलोखा ठेवा'

बैठकीत शरद पवारांनी पदाधिकाऱ्यांना, नेत्यांना जातीय सलोखा ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. स्थानिक पातळीवर, राज्य पातळीवर बोलत असताना जातीवाचक बोलू नका. सरकारमधील काही नेते व मंत्री सध्या वादग्रस्त बोलत आहेत. बोलताना प्रेमाची भाषा वापरा अशा सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. आपण करत असलेल्या विधानामुळे जातीय सलोखा बिघडणार नाही याची काळजी घ्या असं त्यांनी सांगितलं आहे. 

सातत्याने वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या आमदार संग्राम जगताप यांच्या वक्तव्यावर शरद पवार यांनी कार्यकर्त्यांना सल्ला दिला आहे. कधीकाळी एक आमदार आपल्या सोबत होता, पण तो आत्ता काय वक्तव्य करत आहेत हे सगळं माध्यमांवर येत आहे. त्यामुळे आपल्याला जातीय सलोखा हा बिघडवायचा नाही आहे असं शरद पवारांनी सांगितलं. 

पूर्वी आपल्या पक्षात असणारे एक आमदार सध्या जाती जातीत तणाव निर्माण होईल अशा प्रकारची वक्तव्ये करत आहेत हे अत्यंत चुकीच आहे अशी टीकाही त्यांनी केली. 

पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना केलेल्या मदतीवर टीका

महायुतीने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना केलेल्या मदतीवर शरद पवारांनी यावेळी टीका केली. अतिवृष्टीच्या संदर्भात राज्य सरकार जी मदत करत आहे ती तटपुंजी आहे. केंद्रीय पथकाने येऊन पाहणी केली पाहिजे होती. आमच्या वेळीस केंद्रीय पथक येऊन पाहणी करून भरघोस मदत देत होती अशी टीका त्यांनी केली. 

नरसिंह राव जेव्हा पंतप्रधान होते तेव्हा ते राज्यात अतिवृष्टीच्या पाहण्यासाठी येणार होते. पण तेव्हा मीच त्यांना पाहण्यासाठी येऊ नका. कारण शासकीय यंत्रणा तुमच्या दौऱ्यासाठी लागेल त्यामुळे मदत ही होणार नाही असं सांगितलं असल्याची आठवण त्यांनी सांगितली. 

'राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या 50 टक्के तरुणांना संधी देणार'

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकामधे राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या 50 टक्के तरुणांना संधी देणार असल्याची घोषणा शरद पवारांनी केली आहे. जास्तीत जास्त तरुणांना संधी कशा प्रकारे देतील यासाठी प्रयत्न करा अशा सूचना त्यांनी पदाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत आगामी काळात कशा प्रकारे युती करायची याबाबत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची उद्या बैठक पार पडणार असल्याची देखील बैठकीत माहिती दिली आहे. येत्या आठवडाभरात स्थानिक पातळीवरील आघाडी बाबत निर्णय करा अशी पदाधिकार्यना सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

1)  महाविकास आघाडी एकत्रितपणे स्थानिक निवडणुका लढणार का?
उत्तर: शरद पवार यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रित लढवण्याच्या निर्णयावर या आठवड्यात निर्णय घेतला जाईल. महाविकास आघाडीचे नेते एकत्र बसून निर्णय घेतील. उद्या (भरपूर बैठकीनंतर) आघाडीच्या नेत्यांची बैठक होईल, आणि येत्या आठवडाभरात स्थानिक पातळीवरील आघाडीबाबत निर्णय होईल.

2)  शरद पवार यांनी पदाधिकाऱ्यांना जातीय सलोख्याबाबत काय सूचना दिल्या?
उत्तर: पदाधिकाऱ्यांना आणि नेत्यांना जातीय सलोखा ठेवण्याच्या सूचना दिल्या. स्थानिक आणि राज्य पातळीवर बोलताना जातीवाचक भाषा वापरू नका. सरकारमधील काही नेते आणि मंत्री वादग्रस्त बोलत आहेत; बोलताना प्रेमाची भाषा वापरा. विधानांमुळे जातीय सलोखा बिघडणार नाही याची काळजी घ्या.

3) आगामी निवडणुकांमध्ये तरुणांना संधी कशी देणार?
उत्तर: राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या ५० टक्के तरुणांना संधी देणार आहोत. जास्तीत जास्त तरुणांना संधी कशी द्यायच्या यासाठी प्रयत्न करा, अशा सूचना पदाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

