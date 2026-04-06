काँग्रेसने सुनेत्रा पवारांविरोधात उमेदवार दिल्यानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'मी त्यांच्याशी...'

Sharad Pawar on Baramati Election: अजित पवार यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या बारामतीमधील पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी सुनेत्रा पवारांकडून प्रयत्न सुरु आहेत. दरम्यान काँग्रेसने येथून उमेदवार जाहीर केले असल्याने निवडणूक बिनविरोध होणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे. दरम्यान शरद पवार यांनी काँग्रेसच्या निर्णयावर भाष्य केलं आहे. काँग्रेस पक्षाला आपला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे असं सांगत शरद पवारांनी त्यावर जास्त भाष्य करण्यास नकार दिला आहे. प्राजक्त तनपुरे यांनी माघार घेतल्यासंदर्भात आपल्याला कल्पना नसल्याचं ते म्हणाले आहेत
"राजकीय पक्षाने असा निर्णय घेणं फार चुकीचं नाही. हा त्या पक्षाचा निर्णय आहे. तो एक मोठा राजकीय पक्ष आहे, निर्णय घेणं त्यांचा अधिकार आहे. त्याची फार चर्चा करणं योग्य नाही," असं शरद पवार काँग्रेसने उमेदवार देण्याच्या निर्णयावर म्हणाले आहेत.
दरम्यान सुनेत्रा पवारासांठी प्रचार करणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. "आम्ही प्रचार करणार नाही. आम्ही उमेदवार दिला नसताना प्रचार कशाला करायचा? मागच्या निवडणुकीत सुप्रिया सुळेंच्या विरोधात फॉर्म भरला होता. सुप्रियांची चौथी निवडणूक होती," असं त्यांनी म्हटलं.
उमेदवार माघारी घेण्यासंदर्भात काँग्रेसशी आपण चर्चा करणरा नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. "काही बोलण्याची गरज नाही. अनेक लोक, अनेक निवडणुका लढवतात. अजित पवार सक्रीय होते. त्यांचं कामात लक्ष असायचं. यामुळे जनमाणसात त्यांच्यातबद्दल आदर आहे. दुर्दैवाने त्यांचं अपघाती निधन झालं. त्याचं कुटुंब म्हणून आम्हाला दु:ख आहे. आमच्यात कुटुंबप्रमुख सहसा निर्णय घेतात. सध्या मी कुटुंबप्रुख आहे. त्यामुळे आम्ही निवडणूक लढवायची नाही असं ठरवलं", असं शरद पवार म्हणाले.
आमच्या वतीने जयंत पाटील आणि अजित पवार हे विलिनीकरणाचे चर्चा करत होते. अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूनंतर ही चर्चा थांबली. सध्या हा विषय थांबला आहे. बैठक झाल्यानंतर दोघांपैकी एकजण मला त्यासंदर्भात माहिती देत होतं. भविष्यात विलिनीकरणासंदर्भात चर्चांबद्दल आता सांगू शकत नाही असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
"त्या पक्षात अधिकार, ताब्यात घेणं आणि आम्ही याचा कवडीमोल संबंध नाही. आम्ही त्याचीचर्चा करत नाही. अजित पवार गेल्यानंतर तर अजिबात नाही. काय पत्र द्यायचं, कोणत्या सहकाऱ्यावर विश्वास ठेवायचा हा त्यांचा अधिकार आहे. त्यांनी योग्य वाटेल ते करावं," अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली आहे.