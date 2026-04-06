काँग्रेसने सुनेत्रा पवारांविरोधात उमेदवार दिल्यानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'मी त्यांच्याशी...'

Sharad Pawar on Baramati Election: बारामतीच्या पोटनिवडणुकीसाठी 23 एप्रिल रोजी मतदान होणार असून, 4 मे रोजी निकाल जाहीर होणार आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 6, 2026, 06:12 PM IST
Sharad Pawar on Baramati Election: अजित पवार यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या बारामतीमधील पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी सुनेत्रा पवारांकडून प्रयत्न सुरु आहेत. दरम्यान काँग्रेसने येथून उमेदवार जाहीर केले असल्याने निवडणूक बिनविरोध होणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे. दरम्यान शरद पवार यांनी काँग्रेसच्या निर्णयावर भाष्य केलं आहे. काँग्रेस पक्षाला आपला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे असं सांगत शरद पवारांनी त्यावर जास्त भाष्य करण्यास नकार दिला आहे. प्राजक्त तनपुरे यांनी माघार घेतल्यासंदर्भात आपल्याला कल्पना नसल्याचं ते म्हणाले आहेत

"राजकीय पक्षाने असा निर्णय घेणं फार चुकीचं नाही. हा त्या पक्षाचा निर्णय आहे. तो एक मोठा राजकीय पक्ष आहे, निर्णय घेणं त्यांचा अधिकार आहे. त्याची फार चर्चा करणं योग्य नाही," असं शरद पवार काँग्रेसने उमेदवार देण्याच्या निर्णयावर म्हणाले आहेत. 

'आम्ही प्रचार करणार नाही'

दरम्यान सुनेत्रा पवारासांठी प्रचार करणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. "आम्ही प्रचार करणार नाही. आम्ही उमेदवार दिला नसताना प्रचार कशाला करायचा? मागच्या निवडणुकीत सुप्रिया सुळेंच्या विरोधात फॉर्म भरला होता. सुप्रियांची चौथी निवडणूक होती," असं त्यांनी म्हटलं. 

'सध्या मी कुटुंबप्रुख'

उमेदवार माघारी घेण्यासंदर्भात काँग्रेसशी आपण चर्चा करणरा नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. "काही बोलण्याची गरज नाही. अनेक लोक, अनेक निवडणुका लढवतात. अजित पवार सक्रीय  होते. त्यांचं कामात लक्ष असायचं. यामुळे जनमाणसात त्यांच्यातबद्दल आदर आहे. दुर्दैवाने त्यांचं अपघाती निधन झालं. त्याचं कुटुंब म्हणून आम्हाला दु:ख आहे. आमच्यात कुटुंबप्रमुख सहसा निर्णय घेतात. सध्या मी कुटुंबप्रुख आहे. त्यामुळे आम्ही निवडणूक लढवायची नाही असं ठरवलं", असं शरद पवार म्हणाले. 

'विलिनीकरणाचा विषय थांबलाय'

आमच्या वतीने जयंत पाटील आणि अजित पवार हे विलिनीकरणाचे चर्चा करत होते. अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूनंतर ही चर्चा थांबली. सध्या हा विषय थांबला आहे. बैठक झाल्यानंतर दोघांपैकी एकजण मला त्यासंदर्भात माहिती देत होतं. भविष्यात विलिनीकरणासंदर्भात चर्चांबद्दल आता सांगू शकत नाही असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

"त्या पक्षात अधिकार, ताब्यात घेणं आणि आम्ही याचा कवडीमोल संबंध नाही. आम्ही त्याचीचर्चा करत नाही. अजित पवार गेल्यानंतर तर अजिबात नाही. काय पत्र द्यायचं, कोणत्या सहकाऱ्यावर विश्वास ठेवायचा हा त्यांचा अधिकार आहे. त्यांनी योग्य वाटेल ते करावं," अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली आहे. 

 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

