काँग्रेसने बारामतीत उमेदवार दिल्याने शरद पवार सुनेत्रा पवारांसाठी प्रचार करणार? म्हणाले 'मी कुटुंबप्रमुख नात्याने....'

Sharad Pawar on Campaigning for Sunetra Pawar: सध्या संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष बारामतीमधील पोटनिवडणुकीकडे आहे. सुनेत्रा पवार बिनविरोध निवडून याव्यात यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून प्रयत्न सुरु असताना काँग्रेसने मात्र उमेदवार दिला आहे. यामुळे सुनेत्रा पवारांसाठी आव्हान उभं राहिलं आहे. बारामतीच्या पोटनिवडणुकीसाठी 23 एप्रिल रोजी मतदान होणार असून, 4 मे रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. यादरम्यान शरद पवारांनी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी बारामती पोटनिवडणुकीवर आपली स्पष्ट भूमिका मांडली.
शरद पवारांनी काँग्रेसने उमेदवार देण्याच्या निर्णयावर आक्षेप न नोंदवता हा त्यांचा अधिकार असल्याचं म्हटलं आहे. दरम्यान यावेळी त्यांनी सुनेत्रा पवारांसाठी प्रचार करण्याच्या प्रश्नावरही स्पष्ट भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, "आम्ही प्रचार करणार नाही. आम्ही उमेदवार दिला नसताना प्रचार कशाला करायचा? मागच्या निवडणुकीत सुप्रिया सुळेंच्या विरोधात फॉर्म भरला होता. सुप्रियांची चौथी निवडणूक होती," असं त्यांनी म्हटलं. यासंदर्भात आपण काँग्रेसशी कोणतीही चर्चा करणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.
"अजित पवार सक्रीय होते. त्यांचं कामात लक्ष असायचं. यामुळे जनमाणसात त्यांच्यातबद्दल आदर आहे. दुर्दैवाने त्यांचं अपघाती निधन झालं. त्याचं कुटुंब म्हणून आम्हाला दु:ख आहे. आमच्यात कुटुंबप्रमुख सहसा निर्णय घेतात. सध्या मी कुटुंबप्रुख आहे. त्यामुळे आम्ही निवडणूक लढवायची नाही असं ठरवलं", असं शरद पवार म्हणाले.
यावेळी त्यांनी विलिनीकरणाचा विषय आपल्यासाठी थांबल्याचंही स्पष्ट केलं. आमच्या वतीने जयंत पाटील आणि अजित पवार हे विलिनीकरणाचे चर्चा करत होते. अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूनंतर ही चर्चा थांबली. सध्या हा विषय थांबला आहे. बैठक झाल्यानंतर दोघांपैकी एकजण मला त्यासंदर्भात माहिती देत होतं. भविष्यात विलिनीकरणासंदर्भात चर्चांबद्दल आता सांगू शकत नाही असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
"त्या पक्षात अधिकार, ताब्यात घेणं आणि आम्ही याचा कवडीमोल संबंध नाही. आम्ही त्याचीचर्चा करत नाही. अजित पवार गेल्यानंतर तर अजिबात नाही. काय पत्र द्यायचं, कोणत्या सहकाऱ्यावर विश्वास ठेवायचा हा त्यांचा अधिकार आहे. त्यांनी योग्य वाटेल ते करावं," अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
अशोक खरातसंदर्भात विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, "तुम्ही मला इतकी वर्ष ओळखता. माझ्या हातात गंडा कधी पाहिलाय का? पंढरपूरला गेल्यावर मी पांडुरंगाचं दर्शन घेतो. तुळजापूरला गेल्यानंतर तुळजाभवानीचं दर्शन घेतो. तसंच माझं काही महत्वाचं काम असेल, निवडणूक असेल तर माझ्या गावातील देवाचं दर्शन घेतो. पण जे करतो त्याची जाहिरात रत नाही. हा वैयक्तिक प्रश्न आहे. सध्या महाराष्ट्रात चिंता वाटावी असं वातावरण आहे. खरात बाबा आहे, काल आणि आज मी आणखी एक बाबा आल्याचं वाचलं. बाबांची गर्दी महाराष्ट्रात होत आहे. एका बाजूने शाहू, फुले आंबेडकर नावं अखंड बोलायची आणि अशा बाबांसमोर लोकप्रतिनिधी जाऊन जे करतात या सगळ्या विचाराशी विसंगती आहे".
कुणी किती फोन केले, अनेकांची नावं आहेत. ते अनेक म्हणजे समाज किंवा राजकीय पक्षात पदं भूषवणारे आहेत. ही चिंतेची बाब आहे असंही त्यांनी म्हटलं.