'वारकरी संप्रदायात प्रतिगामी लोकांची घुसखोरी,' शरद पवारांचं विधान, 'धर्मांध शक्तींना बळ देणारी मांडणी करतात'

Sharad Pawar on Warkari: वारकरी संप्रदायात प्रतिगामी लोकांची घुसखोरी झाली आहे. धर्मांध शक्तींना बळ देणारी मांडणी करतात, म्हणून आता आम्ही यादी करायला सुरुवात केली आहे असं शरद पवार म्हणाले आहेत. महिला अधिका-यांच्या साहित्य संमेलनात स्मरणिकेत शरद पवारांनी हे भाष्य केलं आहे. दरम्यान त्यांच्या या विधानावरुन भाजपा नेत्यांनी टीका केली आहे. शिवसेना नेते संजय शिरसाट यांनी हा हिंदू धर्माला बदनाम करण्याचा प्रयत्न असल्याचं म्हटलं आहे. तर दुसरीकडे भाजपाचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी शरद पवारांनी अर्बल नक्षसवादावर बोलावं असा टोला लगावला आहे.
महिला शासकीय अधिकाऱ्यांच्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलना निमित्त प्रकाशित स्मरणिकेत पवारांनी लिहिलं आहे की, "वारकरी संप्रदायासारख्या समतेच्या चळवळीतही हे प्रतिगामी लोक घुसखोरी करू लागले आहेत. वारकरी संप्रदायामध्ये 60% लोक हे बोलताना धर्मांध शक्तींना अधिक बळ मिळेल अशा पद्धतीने मांडणी करतात. म्हणून आता आम्ही यादी करायला सुरुवात केली आहे. आता साधारण चाळीसएक लोक असे दिसतात की ते वारकरी संप्रदायांमध्ये कीर्तन प्रवचन यामधून पुरोगामी भूमिका मांडत असतात. त्यांची अत्यंत गरज आहे. दुर्दैवाने या प्रबोधनाच्या मार्गावर कुठे महिला दिसत नाहीत".
"वारकरी संप्रदाय अनेक जातीचे लोक असतात, एकाच जातीचा कुणी नसतो. त्यामुळे त्याला जातीय बळ देणे हा प्रचार सुरू असून, हिंदू धर्माला बदनाम करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे, हिंदू समाजाची ताकत वाटण्याचा प्रयत्न शरद पवार यांनी करू नयेत, त्यात जातीय घुसखोरी होईल असं म्हणू नये," अशी टीका संजय शिरसाट यांनी केली आहे.
भाजपा नेते परिणय फुके यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटल आहे की, "वारकरी समाज हा विठ्ठलाला मानणारा समाज आहे, विठ्ठलाची आराधना करणारा संप्रदाय आहे, तिथे कुठेही दुसरी विचारधारा नाही, हे सगळे हिंदू आहेत हे सगळे हिंदू विचारसरणीचे लोक आहेत, देवाला मानणारे विचारसरणीचे लोक आहेत. पवार साहेबांचा प्रयत्न होता की उजव्या बाजूला येण्याचा, मात्र तिथे त्यांना घुसखोरी करता आले नाही किंवा तिथे त्यांना प्रवेश भेटला नाही, म्हणून ते आता डाव्या विचारसरणीचा जो अजेंडा आहे तो बोलत आहेत". पवार साहेबांनी वयाची मर्यादा ओळखून अशा प्रकारचा वक्तव्य करू नये असंही ते म्हणाले आहेत.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटलं आहे की, "वारकरी संप्रदाय हा पुरोगामी विचारांचा वारसा सांगणारा असून तो मनूवादाच्या विरोधात आहे. मात्र, सध्या वारकरी संप्रदायाच्या आड राहून काही लोक प्रतिगामी विचार मांडत आहे". भाजप आणि आरएसएसची विचारधारा ही स्त्री-पुरुष असमानता आणि जातिवाद मानणारी असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.
मौलाना शरद पवारांनी आयुष्यभर वारकरी संप्रदाय हिंदू धर्मापासून तोडण्यासाठी खूप कारस्थाने केली आणि आता ४०-५० लोकांची टोळी त्यासाठी त्यांनी तयार केली आहे. पण लक्षात ठेवा , मी जिवंत आहे तोवर तुमचं हे षडयंत्र मी शिजू देणार नाही. ज्यांच्यासोबत इफ्तार पार्ट्या झोडतात ते तुम्हाला धर्मांध वाटत नाहीत पण रामकृष्णहरि चा गजर करणारे धर्मांध वाटतात ❓असं भाजपा नेते तुषार भोसले म्हणाले आहेत.
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ता तथा संघटक सचिव यांनी तुषार भोसले यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. "साहेबांनी वारकरी संप्रदायात 60% प्रतिगामी विचारांच्या लोकांची घुसखोरी बाबत केलेले विधान अतिशय वास्तववादी आहे. त्यामुळे मनुवादी विचाराचे वैदिक परंपरेतील सनातनी लोक खवळून उठणे स्वाभाविक आहे कारण ते प्रतीक आम्ही विचाराचे आहेत. म्हणूनच तुषार भोसले नावाचा ढोंगी वारकरी आरएसएस भाजपाने वारकरी संप्रदायात सोडलेला आहे. वारकरी संप्रदायाचे वैद्यकीय करण करणे यासाठीच प्रतिगामी विचाराचे लोक घुसलेले आहेत. आम्ही वारकरी संतांचा विचार रुजवण्यासाठी व पुढे घेऊन जाण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्नशील राहू प्रतिगामी विचारांच्या लोकांचे प्रयत्न हाणून पाडू. वारकरी संप्रदायामध्ये जाती वर्ण किंवा धर्मावर आधारित कोणताही भेदभाव चालणार नाही. विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म ! भेदाभेद भ्रम अमंगळ !! हे तुकोबांचे वचन तुम्हाला अडचणीचे आहेत", असं ते म्हणाले आहेत. तुमच्या भोंदू वारकरी असलेल्या तुषार भोसलेला आवरा आणि वारकरी सांप्रदाय नासवू नका असं त्यांनी फडणवीसांना सांगितलं आहे.