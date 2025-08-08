English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'स्वप्नातही विचार करु नका, अन्यथा...', जरांगेंनी 'या' नेत्याचं नाव घेत दिला अजित पवारांना इशारा, दानवे म्हणाले 'लायकीचे...'

अजितदादांचा पक्षच संपेल असा गंभीर इशारा जरांगे पाटलांनी दिला आहे. 'तसं स्वप्नातही आणू नका  अन्यथा पक्षच संपून जाईल,' असं ते म्हणाले आहेत  

शिवराज यादव | Updated: Aug 8, 2025, 10:29 PM IST
माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांचं पुन्हा मंत्रिमंडळात कमबॅक होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या कमबॅकसाठी महायुतीत पडद्यामागे हालचाली सुरू असल्याच्या चर्चा आहेत. बीडमधील वातावरण शांत झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेतलं जाऊ शकतं अशी सूत्रांची माहिती आहे.

माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांना पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. महायुतीही त्यांच्या पुनरागमनासाठी सकारात्मक असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. गेल्या काही दिवसांत मुंडेंनी मुख्यमंत्री फडणवीसांची तीन वेळा भेट घेतली होती. या भेटीतही कमबॅकबाबत चर्चा झाल्याची विश्वसनीय सूत्रांची माहिती आहे. त्यामुळे बीडमधील वातावरण शांत होताच मुंडेंचं कमबॅक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 

धनंजय मुंडेंचं मंत्रिमंडळात कमबॅक होणार? 

--धनंजय मुंडेंचं पक्षातील आणि बीड जिल्ह्यातील राजकीय वजन
--ओबीसी मतदारांची नाराजी टाळण्यासाठी निर्णयाची शक्यता 
--जनभावनेचा आदर म्हणून राजीनामा घेतला होता 
--त्यामुळे संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात सहभाग नाही हा संदेश जाणं गरजेचं 
--बीडमधील वातावरण शांत होताच पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता 
--आगामी निवडणुकीत ओबीसी समाजाला खूश करण्याचा प्रयत्न 
--कृषी खात्यातील घोटाळ्यांच्या आरोपातूनही मुंडेंना क्लीन चिट मिळाली आहे 

दरम्यान याबाबत बोलताना छगन भुजबळांनी सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. ''धनंजय मुंडे पुन्हा मंत्रिमंडळात आल्यास आनंदच'', असं ते म्हणाले आहेत. 

दरम्यान, धनंजय मुंडेंच्या मंत्रिमंडळातील कमबॅकच्या चर्चेवर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी कडाडून विरोध केला आहे. मुंडेंना पुन्हा मंत्रिमंडळात स्थान दिल्यास अजितदादांचा पक्षच संपेल असा गंभीर इशारा जरांगे पाटलांनी दिला आहे. 'तसं स्वप्नातही आणू नका  अन्यथा पक्षच संपून जाईल,' असं ते म्हणाले आहेत. तर मुंडे पुन्हा मंत्रिमंडळात घेण्याच्या पात्रतेचे नसल्याचा घणाघात ठाकरेंचे नेते अंबादास दानवेंनी केला आहे. 

धनंजय मुंडे यांच्या कमबॅकच्या चर्चेमुळे राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाल्या आहेत. ज्या सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणामुळे मुंडेंना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्या प्रकरणाचा निकाल अजूनही लागलेला नाही. त्यामुळे महायुती खरंच त्यांना संधी देण्याची रिस्क घेणार की या केवळ चर्चाच असणार आहेत, हे लवकरच स्पष्ट होईल.

