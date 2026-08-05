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मोठी बातमी! राष्ट्रवादीला 4 महिन्यांनी सापडली रुपाली चाकणकरांची रिप्लेसमेंट; नव्या महिला प्रदेशाध्यक्षा आहेत कोण?

मागील चार महिन्यांपासून रिक्त असलेलं राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील प्रमुख पद अखेर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने भरलं आहे

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 05, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 12:40 PM IST
मोठी बातमी! राष्ट्रवादीला 4 महिन्यांनी सापडली रुपाली चाकणकरांची रिप्लेसमेंट; नव्या महिला प्रदेशाध्यक्षा आहेत कोण?
Image Credit: पद स्वीकारल्यानंतर पहिली प्रतिक्रियाही नोंदवली

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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