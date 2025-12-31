राष्ट्रवादीकडून आणखी एका गुन्हेगाराला तिकीट, पुण्याच्या टोळीयुद्धात बापू नायरला तिकिट

पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने दिलेल्या काही उमेदवारींमुळे वादाला तोंड फुटलं आहे. निवणूकीतील महत्त्वाच्या पक्षाकडून गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना आणि गुन्हेगारांच्या कुटुंबीयांना तिकीट कितपत योग्य आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या प्रकरणावर राजकीय आणि सामाजिक स्तरावरुन तीव्र प्रतिक्रिया उमटत दिसल्या.
निवणूकीत गुन्हेगारांना किंवा गुन्ह्याची पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीना तिकिट देणं ही खूप गंभीर समस्या आहे. असाच प्रकार अजीत पवारांच्या पक्षातही घडत असून. त्याती सलग चार गुन्ह्या संबंधित उमेदवारांना तिकिट दिलं आहे. प्रकरणात सर्वात जास्त चर्चेत आलेलं नाव म्हणजे बापू नायर. बापू नायरवर खून, खुनाचा प्रयत्न, जमीन बळकावणे, खंडणी यांसारखे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे. एवढंच नाही तर, पुणे क्राईम ब्रांचच्या रेकॉर्डवरही नायर टोळीचे नाव असल्याचे सांगितले जात आहे. अशा पार्श्वभूमीच्या व्यक्तीला थेट उमेदवारी देण्यात आल्याने विरोधकांनी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीवर जोरदार टीका केली आहे.
थेट गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेला उमेदवार
अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने पुण्यातील निवडणुकीत एकूण चार तिकिट थेट गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या किंवा कुख्यात टोळ्यांच्या कुटुंबीयांना दिल्याचा आरोप आहे. यामध्ये एक थेट गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेला उमेदवार आणि तीन महिला उमेदवारांचा समावेश असून, या महिलांचे संबंध कुख्यात गुंडांशी असल्याचे सांगितले जात आहे. या निर्णयामुळे पक्षाच्या उमेदवार निवडीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
कोण आहेत 'या' महिला उमेदवार?
निवडणूकीत कुख्यात गँगस्टर गजा मारणे यांची पत्नी जयश्री मारणे यांनाही राष्ट्रवादीकडून उमेदवारी देण्यात आली आहे. तसेच, पुण्यातील कुख्यात आंदेकर टोळीतील बंडू आंदेकर यांच्या कुटुंबातून दोन महिलांना तिकीट देण्यात आले आहे. या महिलांची नावं लक्ष्मी उदयकांत आंदेकर आणि सोनाली वनराज आंदेकर अशी आहेत. या तीनही महिला उमेदवारांचा थेट गुन्ह्यांमध्ये सहभाग नसला, तरी त्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबातील असल्याने हा मुद्दा अधिक संवेदनशील ठरतो आहे.
या चार उमेदवारांपैकी बापू नायर हा थेट रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असल्यामुळे या प्रकरणाला अधिक गंभीर वळण मिळाले आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना तिकीट देऊन पक्षाने लोकशाही मूल्यांशी तडजोड केली आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांमध्येही नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
लोकशाहीचा कणा मोडण्याचं काम
निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा कणा मानल्या जातात. अशा वेळी उमेदवारांची निवड ही स्वच्छ, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असणे अपेक्षित असते. मात्र, अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना तिकीट दिल्याचा आरोप गंभीर प्रश्न निर्माण करणारा आहे. येत्या काळात या मुद्द्यावर राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असून, मतदारांचा कौल या सगळ्या घडामोडींवर काय भूमिका घेतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.