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छगन भुजबळ यांना मोठा धक्का! अट ठेवली आणि उमेदवारी गेली; राष्ट्रवादीकडून राज्यसभेसाठी नव्या उमेदवाराच्या नावाची घोषणा

छगन भुजबळ यांची राज्यसभेवर जाण्याची संधी हुकली आहे. राष्ट्रवादीकडून राज्यसभेसाठी नव्या उमेदवाराच्या नावाची घोषणा केली. भुजबळांनी राज्यसभेसाठी पक्षश्रेष्ठीसमोर एक अट ठेवली होती. याच अटीमुळे छगन भुजबळ यांचा पत्ता कट झाला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 07, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:45 PM IST
छगन भुजबळ यांना मोठा धक्का! अट ठेवली आणि उमेदवारी गेली; राष्ट्रवादीकडून राज्यसभेसाठी नव्या उमेदवाराच्या नावाची घोषणा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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