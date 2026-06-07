/छगन भुजबळ यांना मोठा धक्का! अट ठेवली आणि उमेदवारी गेली; राष्ट्रवादीकडून राज्यसभेसाठी नव्या उमेदवाराच्या नावाची घोषणा

Chhagan Bhujbal : राज्यसभेच्या उमेदवारीवरुन सुरु असलेला महाराष्ट्राच्या राजकारणाती सस्पेंस अखेर संपला आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांना मोठा धक्का बसला आहे. छगन भुजबळांनी राज्यसभेसाठी पक्षश्रेष्ठीसमोर एक अट ठेवली होती. याच अटीमुळे छगन भुजबळ यांचा राज्यसभेवर जाण्याची संधी हुकली आहे. छगन भुजबळ यांचा पत्त कट करत राष्ट्रवादीकडून राज्यसभेसाठी नव्या उमेदवाराच्या नावाची घोषणा करण्यात आली आहे.
छगन भुजबळ यांचं नाव जवळजवळ निश्चित असतानाही त्यांना वरिष्ठांनी वेटिंगवर ठेवलं आहे. छगन भुजबळ यांच्या एका अटीमुळे त्यांना वेटिंगवर ठेवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे, आधी समीर भुजबळ यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ द्या त्यानंतरच उमेदवारी अर्ज भरणार अशी अट भुजबळांनी ठेवल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. मात्र, आता छगन भुजबळ यांचा पत्त कट झाला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून राजेंद्र जैन यांना संधी देण्यात आली आहे. सुनेत्रा पवारांच्या रिक्त जागी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून राज्यसभेसाठी राजेंद्र जैन यांना संधी देण्यात आली आहे. सुनील तटकरे यांनी राजेंद्र दैन यांच्या नावाची घोषणा केली. सुनेत्रा पवारांच्या रिक्त जागी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून राजेंद्र जैन यांना संधी मिळाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीपूर्वी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांची बैठक पार पडली. यावेळी राजेंद्र जैन यांना उमेगवारी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विधानसभेच्या निवडणुकीआधीच भुजबळ राज्यसभेवर जाण्यासाठी इच्छूक होते, दरम्यान आताही ते इच्छूक आहेत, मात्र त्यांच्या जागेवर समीर भुजबळ यांना संधी देण्याची अट त्यांनी ठेवल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यांची अट पक्षश्रेष्ठी मान्य करणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. राज्यसभेच्या जागेसंदर्भात छगन भुजबळ, प्रफुल पटेल, तटकरेंकडून फडणवीसांची भेट घेण्यात आली होती. भुजबळ राज्यसभेवर जाण्यासाठी इच्छूक असल्याचं राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं. भुजबळ राज्यसभेवर गेल्यास त्यांच्या जागेवर समीर भुजबळांना संधी देण्याची विनंती त्यांनी केली होती. पक्षाच्या जडणघडणीत भुजबळ कुटुंबाचा सहभाग असल्याचं भुजबळांनी सांगितलं. दादांचं कुटुंब, तटकरेंच्या कुटुंबाला जो न्याय तो भजबळ कुटुंबाला का नाही? असा सवाल भुजबळांनी उपस्थित केला. दादा, तटकरेंच्या कुटुंबातील एक व्यक्ती केंद्रात तर एक व्यक्ती राज्य मंत्रिमंडळात हे उदाहरण देखील भुजबळ यांनी दिले.
तर, तिकडे नवनीत राणा यांनी देखील सुनेत्रा पवारांची दोन दिवसांपूर्वी भेट घेतली होती, त्यामुळे राणांच्या राज्यसभेच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. मात्र, राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून राणांच्या राज्यसभेच्या चर्चांना तटकरे यांनी फुलस्टॉप दिला. विधानसभेच्या निवडणुकीआधीच भुजबळ राज्यसभेवर जाण्यासाठी इच्छूक होते, दरम्यान आताही ते इच्छूक आहेत, मात्र त्यांच्या जागेवर समीर भुजबळ यांना संधी देण्याची अट त्यांनी ठेवली होती.