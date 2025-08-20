शिरसाटांविरोधात सिडकोवर राष्ट्रवादीनं काढला मोर्चा, केली राजीनाम्याची मागणी

स्वाती नाईक, (प्रतिनिधी) नवी मुंबई : नवी मुंबईच्या सिडको कार्यालयावर पवारांच्या राष्ट्रवादीनं मोर्चा काढत संजय शिरसाटांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय. सिडकोचे अध्यक्ष असताना संजय शिरसाट यांनी 5 हजार कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप रोहित पवारांनी केलाय. त्यामुळे संजय शिरसाट यांच्या अडचणी वाढण्याची दाट शक्यता आहे.
एकनाथ शिंदेंचे मंत्री संजय शिरसाटांविरोधात रोहित पवारांनी थेट सिडकोवर मोर्चा काढत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय. 2024 मध्ये सिडकोचे अध्यक्ष असताना शिरसाटांनी 5 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप गंभीर आरोप रोहित पवारांकडून करण्यात आलाय. बिवलकरांकडून ती जमीन परत घेऊन त्या ठिकाणी गरिबांना घरं बांधून देण्याची मागणी रोहित पवारांकडून करण्यात आलीय.
एकनाथ शिंदेंचे मंत्री संजय शिरसाटांवर पुन्हा एकदा आरोपांचा बॉम्बगोळा 2024 मध्ये शिरसाट हे सिडकोचे अध्यक्ष असताना त्यांनी 150 एकर जमीन बिवलकर कुटुंबाला दिली. बिवलकरांना दिलेल्या जमिनीची किंमत 5 हजार कोटी असल्याचा रोहित पवारांनी दावा केला आहे. रोहित पवारांनी केलेल्या आरोपांनंतर सिडकोकडून या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देण्यात आलं. विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्राय आणि शासनाच्या आदेशानंतरच साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत बिवलकरांना ही जमीन दिल्याचं सिडकोचे विजय सिंघल यांनी सांगितलं आहे. तर या प्रकरणावरून राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदेंनी सरकारला लक्ष्य केलं आहे.
संजय शिरसाट यांच्यावर आरोप करताना रोहित पवारांनी बिवलकर कुटुंबाचं देखील नाव घेतलंय. मराठ्यांविरोधात इंग्रजांना मदत केल्यामुळे बिवलकर कुटुंबाला इंग्रजांनी जमीन दिल्याचा आरोप रोहित पवारांनी केला होता. दरम्यान हे आरोप यशवंत बिवलकरांनी फेटाळले आहेत.
रोहित पवारांनी संजय शिरसाटांवर आरोप करत सरकारला पुन्हा एकदा कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केलाय. तसंच संजय शिरसाटांच्या राजीनाम्याची देखील रोहित पवारांनी मागणी केलीय. त्यामुळे रोहित पवारांच्या आरोपांनंतर आता शिरसाट काय प्रत्युत्तर देणार ते पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
सिडको घोटाळ्याबाबत कोणत्या मंत्र्यावर आरोप झाले आहेत?
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी एकनाथ शिंदे गटाचे मंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर 5 हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे.
रोहित पवारांनी संजय शिरसाटांवर कोणता गंभीर आरोप केला आहे?
रोहित पवार यांनी आरोप केला आहे की, 2024 मध्ये सिडकोचे अध्यक्ष असताना संजय शिरसाट यांनी नवी मुंबईतील 150 एकर जमीन, ज्याची बाजारमूल्य 5 हजार कोटी रुपये आहे, नियमबाह्य पद्धतीने बिवलकर कुटुंबाला दिली.
बिवलकर कुटुंबाबाबत रोहित पवारांनी काय आरोप केले?
रोहित पवारांनी दावा केला आहे की, मराठा साम्राज्याविरोधात इंग्रजांना मदत केल्यामुळे बिवलकर कुटुंबाला इंग्रजांनी ही जमीन दिली होती. तसेच, ही जमीन बेकायदेशीरपणे बिवलकरांना देणं हा स्थानिक भूमिपुत्रांशी विश्वासघात आहे