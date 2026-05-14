/सुनेत्रा पवारांचा तटकरे, पटेलांना चेकमेट! अख्खी राष्ट्रवादी काँग्रेस घेतली ताब्यात, आता केवळ तिघांनाच...

NCP Internal Power Struggle: सुनेत्रा पवारांनी घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयामध्ये संपूर्ण पक्षच आता अजित पवारांच्या कुटुंबाच्या ताब्यात आल्याचं स्पष्ट झालं आहे. नेमकं असं काय म्हटलं जातंय जाणून घेऊयात
NCP Internal Power Struggle: अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांच्या यादीने पक्षांतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला आहे. या यादीमधून ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांना डच्चू देत पक्षाचा संपूर्ण निधी सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार आणि जय पवार या माय-लेकांनी हाती घेतला आहे. या निर्णयामुळे पक्षाच्या आर्थिक नाड्या तर अजित पवारांच्या कुटुंबाच्या हाती आल्याच आहेत. शिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावरही त्यांनी आता घट्ट पकड मिळवल्याचं दिसत आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांची नवी यादी 29 एप्रिल रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पाठवली. उपमुख्यमंत्री व पक्षाध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांच्या स्वाक्षरीने राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यांची यादी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पाठवली गेली होती. या यादीमध्ये सुनेत्रा पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्थ पवार राष्ट्रीय महासचिव, जय पवार राष्ट्रीय सचिवपदी नियुक्त झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पार्थ पवार यांच्यावर पक्ष संघटनेमध्ये समन्वयाची जबाबदारी असेल. तर जय पवार राष्ट्रीय शिस्तपालन समितीचे अध्यक्ष राहतील, त्याचबरोबर ते खजिनदाराची जबाबदारीही पार पाडतील. पक्षाच्या अन्य राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांकडेही विविध कामांचे वाटप करण्यात आले आहे.
शिवाजीराव गर्जे यांचे खजिनदार पद कायम असले तरी त्यांच्याकडे मुख्यत्वे लेखापरीक्षण आणि हिशेबाचे काम देण्यात आले आहे. पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या कामाच्या नव्या वाटपामुळे पक्षाच्या आर्थिक निधीची सूत्रे पूर्णपणे पवार कुटुंबीयांच्या हाती आली असल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोणत्याही अधिकृत आर्थिक व्यवहारासाठी म्हणजेच बँकेत पैसे जमा करण्याचे वा काढून घेण्याचे अधिकार पक्षाच्या वतीने तीन पदाधिकाऱ्यांना आहेत. यापूर्वी हे अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून अजित पवार, राष्ट्रीय महासचिव व खजिनदाराला होते.
पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यांची यादी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पाठवली गेल्याची अधिकृत माहिती प्रफुल पटेल वा सुनील तटकरे यांना देण्यात आलेली नव्हती. या कार्यकारिणीमध्ये प्रफुल पटेल व सुनील तटकरे यांची नावे असली तरी, त्यांच्या कार्यकारी अध्यक्षपदाचा वा प्रदेशाध्यक्ष पदाचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. पवार माय-लेकांनी या दोन्ही नेत्यांना पक्षावर नियंत्रण मिळवण्यासंदर्भात भविष्यात टाकण्यात येणाऱ्या संभाव्य पावलांचे संकेत दिले होते असं आता सांगितलं जात आहे. या संकेतांनुसारच आता नवीन निर्णय घेत सर्व कारभार पवार कुटुंबाने हाती घेतल्याचं दिसत आहे.