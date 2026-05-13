'पटेल, तटकरे भाजपामधून...', राष्ट्रवादीत पुन्हा फूट? 22 आमदार पक्षातून बाहेर पडून...; आमदाराचा खळबळजनक दावा

NCP Internal Power Struggle: राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्ष उफाळून आल्याची जोरदार चर्चा असतानाच आता पक्षातील दोन वरिष्ठ नेते भाजपामध्ये जातील असा दावा आमदाराने केला आहे.
NCP Internal Power Struggle: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकारिणीमधून पक्षातील ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरेंना उपमुख्यमंत्री तथा पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवारांनी वगळल्याने मंगळवारी राज्याच्या राजकारणामध्ये एकच खळबळ उडाली. निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात सुनेत्रा पवारांनी या दोन ज्येष्ठ नेत्यांसोबतच छगन भुजबळांचाही उल्लेख केला नव्हता. रात्री यासंदर्भात सारवासारव करत याच पत्रातील पुढील पानांवर तटकरे आणि पटेल यांचं नाव होतं असं स्पष्टीकरण राष्ट्रवादीकडून देण्यात आलं. मात्र आता पटेल आणि तटकरेंसंदर्भात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने एक मोठं भाकित केलं आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी तटकरे आणि पटेल हे भाजपाकडून लढतील असं म्हटलं आहे.
तटकरे आणि पटेल हे कालपासून ज्या कारणामुळे चर्चेत आहेत त्याबद्दल बोलताना रोहित पवारांनी, "तटकरे आणि पटेल यांच्यावर झालेल्या कारवाईचे स्वागतच आहे. मात्र दादांनी हा निर्णय बदलला नसता, आताच्या नेत्यांनी निर्णय बदलला. कदाचित सुनेत्रा काकींचे ट्वीटर हँडल इतरच कोणीतरी चालवत असेल," असा टोला लगावला. पुढे बोलताना, रोहित पवारांनी तटकरे शरद पवारांना भेटायला त्यांच्या घरी गेल्याच्या मुद्द्यावरुन खोचक विधान केलं. "तटकरेंना कदाचित 'सिल्व्हर ओक'चा चहा आवडत असेल," असं रोहित म्हणाले. शरद पवारांच्या प्रकृतीची चौकशी करण्यासाठी त्यांच्या घरी जाऊन त्यांची भेट घेतल्याचं तटकरेंनी सकाळीच पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केलं होतं.
"12 आमदार घेऊन तटकरे आणि पटेल हे भाजपमधूनच लढणार आहेत. एकनाथ शिंदेंच्या पक्षाचे देखील काही आमदार भाजपच्या गळाला लागलेत. मावळचा आमदार (सुनिल शेळके) भाजपमधूनच लढणार आहेत," असं रोहित पवार म्हणाले. एवढ्यावरच न थांबता रोहित पवारांनी, "भाजपसोबत जे आहेत त्यांच्यासोबत आम्ही जाणार नाही. त्यांना सोडून जर काहीजण आमच्याकडे आले तर आम्ही त्यांना नक्कीच स्वीकारु," असंही म्हटलं.
"फडणवीसांनी लिहून द्यावं की ते एकनाथ शिंदेंच्या आमदारांना फोडणार नाही. फडणवीसांनी लिहून द्यावं की राष्ट्रवादीच्या आमदारांना फोडणार नाही. फडणवीसांनी याआधी अनेक आश्वासनं दिली होती. ते पुन्हा म्हणतील की, आम्ही त्यांना फोडलं नाही तर तेच आमच्याकडे आले," असंही रोहित पवार म्हणाले.
खरात प्रकरणात काहीच होणार नाही. भाजप इतर पक्षातील नेत्यांना ब्लॅकमेल करेल, अशी शक्यताही रोहित पवारांनी बोलून दाखवली. "एस.आय.टी. कडून चौकशी दाबण्यासाठी पैसे घेतले जातायत. इतरांची नावे का पुढे येत नाहीत. रक्ताने केलेली आंघोळ , बाहुलीला मारणे हे समोर येत नाही," असं रोहित म्हणालेत.