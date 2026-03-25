अशोक खरातने पहिला खून कोणाचा केला? जितेंद्र आव्हाडांनी नावासकट सगळंच सांगितलं; '38 आमदारांनी करंगळ्या कापल्या'

Jitendra Awhad on Ashok Kharat: अशोक खरातने पहिला खून बाळू तूपे नावाच्या पत्रकाराचा केला. 2007 मध्ये ही हत्या करण्यात आली असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितलं आहे. नाशिकमध्ये शांतपणे याची चर्चा सुरु होती. तेव्हा कोणी गांभीर्याने दखल घेतली नाही. वृत्तपत्रात 10 लेख लिहून आले होते. त्यामुळे अशोक खरात पोलिसांना माहित नव्हता अशातला भाग नाहीय. पोलीस चांगला तपास करत आहेत. पण हे गुप्तचर यंत्रणांचं अपयश आहे असंही ते म्हणाले आहेत.
पुढे ते म्हणाले की, "पोलिसांनी ही माहिती मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना द्यायला हवी होती की नाही? आरोपींना वाचण्यासाठी पोलिसांनी किती पैसे घेतले हे फक्त फडणवासांना माहिती असेलय चांगल्या, मोठ्या अधिकाऱ्यांनी पैसे घेतले. तिथे जाऊन लोटांगण घालत होते".
"अशोक खरातच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीला सुरुंग लावण्याचाही काहीजण प्रयत्न करत होते. अशोक खरात यांच्याकडे पूजा घाला म्हणून गेले होते. वेळ येईल तेव्हा नाव उघड करु. ही सगळी माहिती मुख्यमंत्र्यांना सहा महिन्यांपूर्वी मिळाली होती," असाही दावा त्यांनी केला आहे.
"अशोक खरात यांच्यासोबत बैठका झाल्या. अशोक खरातांनी सांगितलं थोडे दिवस द्या मुख्यमंत्री घरी गेलेले असतील. अशा प्रकारच्या पूजा, जादूला राजमान्यता देणार असू, सरकारी पैसा देणार आहोत? कमानी, टाक्या सरकारी पैशातून बांधल्या गेल्या. इतका कोण मोठा आहे अशोक खरात? तुकारामाच्या, ज्ञानेश्वरांच्या, महाराजांच्या महाराष्ट्रात आपण काळ्या जादूला इतकी मान्यता देऊ लागलो आहोत की, राजकारणात काळ्या जादूने काही होऊ शकतं असं आमदारांना वाटू लागलं आहे. करंगळ्या कापणाऱ्या 38 आमदारांची यादी आहे," असंही ते म्हणाले.
"शिक्षण, म्हाडा, एसआरएमधील पोस्टिंग खरातकडून केलं जात होतं. ट्रस्टमधील सदस्यांना अटक का नाही झाली? त्या ट्रस्टमध्ये पैसा कुठून आला? कोणी कुठे जमिनी घेऊन दिल्या हे उघड आहे. आपण जर अशोक खरातच्या मागे उभे राहणार असू, आणि अशोक खरातला वाचवण्यासाठी अधिकारी 2 कोटी घेणार असतील तर शिवेंद्रराजे आपण बोलायला पाहिजे. तुम्ही शिवरायांचे वंशज आहात. सरकारी खर्चातून सगळा बडेजाव सुरु होता. हे महाराष्ट्राला बदनाम कऱणारं आहे," असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.
"जेफरीचा मर्डर जगाला गोष्टी कळू नये म्हणून झाला. इराणचं युद्ध फाईल्स बाहेर येऊ नये म्हणून सुरु आहे. त्या गोष्टी समोर आल्या तर सगळं संपेल. अशोक खरातंच असं काही होऊ नये. मी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन करतो की, त्याला कायमच्या कॅमेऱ्यात ठेवावं. जिवंत राहील याची व्यवस्था करा. त्याला मागच्या 20 वर्षातील राजकारणाची सगळी माहिती आहे. कोणी पूजा घातली, रक्त दिलं सगळं त्याला माहिती आहे," असं त्यांनी म्हटलं.