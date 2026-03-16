English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

जितेंद्र आव्हाडांचं छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य; विधानसभेत एकच गोंधळ

Jitendra Awhad controvesial statement on Chhatrapati Shivaji Maharaj: शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह विधान केलं आहे. यानंतर सत्ताधारी आक्रमक झाले आणि त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी केली.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 16, 2026, 08:15 PM IST
जितेंद्र आव्हाडांचं छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य; विधानसभेत एकच गोंधळ

Jitendra Awhad controvesial statement on Chhatrapati Shivaji Maharaj: शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह विधान केलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचा उल्लेख करत जितेंद्र आव्हाडांनी केलेल्या विधानानंतर सत्ताधारी आमदार आक्रमक झाले होते. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आदेश दिल्यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. मात्र सत्ताधारी आमदारांनी त्यांच्या निलंबनाची मागणी केली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

धर्म स्वातंत्र्य विधेयकावरील चर्चेदरम्यान जितेंद्र आव्हाड यांनी आपला विरोध दर्शवला. यादरम्यान इतिहासाचे दाखले देण्यात आले. यादरम्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख करताना त्यांनी राज्याभिषेकाचा दाखला दिला. यावेळी शंभूराज देसाई यांनी उभे राहत आव्हाडांच्या विधानाचा निषेध करत कोणत्याही पुस्तकाचा उल्लेख करु नये असं सांगितलं. तसंच आपण हा दावा पहिल्यांदाच ऐकत असल्याचं म्हटलं. हे वक्तव्य रेकॉर्डवरुन काढून टाकण्याची मागणी करत सत्ताधारी आमदारांनी गोंधळ घातला. तसंच त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी केली. 

यावेळी तालिका अध्यक्ष संजय केळकर यांनी विधेयकावर चर्चा करा, इतिहासावर नको असं सांगितलं. मात्र सत्ताधारी आमदार आक्रमक होत गोंधळ घालू लागले आणि माफी मागण्यावर ठाम राहिले. 

यावेळी दादा भुसे यांनी म्हटलं की, "भारताचं, महाराष्ट्राचं आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान केला आहे. महाराष्ट्रात हे अजिबात चालणार नाही. त्यांना कोणाला लांगुलचालन करायचं असेल तर लखलाभ आहे. प्रत्येक समाजात अनेक चांगल्या, वाईट प्रवृत्ती होत्या. काही समाजात 10 बायका करतात, त्यांच्यावर यांचं तोंड उघडत नाही. महाराजांचा अपमान कऱण्याचा परवाना कोणी दिला? त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्राची माफी मागितली पाहिजे". यानंतर सभागृह 10 मिनिटांसाठी स्थगित करण्यात आलं होतं. 

दिलगिरी व्यक्त केल्यानंतरही गदारोळ

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी कामकाज सुरु झाल्यानंतर सांगितलं की, "सभागृहात महत्त्वाच्या विधेयकावर चर्चा सुरु आहे. गांभीर्य राखून त्यात भाग घ्यावा. चर्चा करताना आपले आराध्यदैवत यांच्यासंदर्भात कोणीही अशा शब्दांचा प्रयोग केला, ज्यातून राज्याचं, देशाचं वातावरण बिघडेल असं करु नये अशी सर्वांची प्रामाणिक इच्छा आहे. कोणाच्याही भावना दुखावतील असं भाष्य करु नये. त्यामुळे या देशाच्या आराध्यदैवताविषयी आपल्या तोंडातून काहीही शब्द निघाले असतील, ज्यातून भावना दुखावल्या असतील त्याबद्दल माफी मागायला हरकत नाही". यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांनी जर माझ्या बोलण्याने भावना दुखावल्या असतील तर शब्द मागे घेतो सांगत दिलगिरी व्यक्त केली.  

निलंबित करण्याची मागणी

जितेंद्र आव्हाड यांनी केलेलं वक्तव्य अध्यक्षांनी रेकॉर्ड वरून काढून टाकत असल्याचंही जाहीर केलं. मात्र यानंतर सत्ताधारी आमदार आक्रमक होते आणि त्यांनी जितेंद्र आव्हाड यांच्या निलंबनाची मागणी केली. जितेंद्र आव्हाड यांना निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी दादा भुसे यांनी केली. त्यांनी निंदनीय शब्दाचा वापर केला आहे. महाराजांपेक्षा कोणी मोठं होऊ शकत नाही. सूचना केल्यानंतर संपूर्ण देश आणि राज्याची माफी मागण्याची संधी होती. तरीही त्यांनी संधी नाकारली आणि निर्देश द्यावे लागले. हे महाराष्ट्र सहन कऱणार नाही. त्यांना सभागृहातून निलंबित केलं जावं असं दादा भुसे म्हणाले. 

औरंगजेब आणि टिपू सुलतानला खुश करण्यासाठी विधान केलं का?

तसंच नितेश राणे यांनी औरंगजेब आणि टिपू सुलतानला खुश करण्यासाठी आव्हाड यांनी हे विधान केले आहे का? असा सवाल विचारला. तुम्ही माफी मागायला सांगितली तरी हे हातवारे करत आहेत. उपकार केल्यासारखं दाखवत आहेत. आधी यांना निलंबित करा, अन्यथा उद्या काहीबी बोलतील असं नितेश राणे म्हणाले आहेत. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
NCPjitendra awhadvidhan sabhaChhatrapati Shivaji Maharaj

