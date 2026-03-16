जितेंद्र आव्हाडांचं छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य; विधानसभेत एकच गोंधळ

Jitendra Awhad controvesial statement on Chhatrapati Shivaji Maharaj: शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह विधान केलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचा उल्लेख करत जितेंद्र आव्हाडांनी केलेल्या विधानानंतर सत्ताधारी आमदार आक्रमक झाले होते. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आदेश दिल्यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. मात्र सत्ताधारी आमदारांनी त्यांच्या निलंबनाची मागणी केली आहे.
धर्म स्वातंत्र्य विधेयकावरील चर्चेदरम्यान जितेंद्र आव्हाड यांनी आपला विरोध दर्शवला. यादरम्यान इतिहासाचे दाखले देण्यात आले. यादरम्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख करताना त्यांनी राज्याभिषेकाचा दाखला दिला. यावेळी शंभूराज देसाई यांनी उभे राहत आव्हाडांच्या विधानाचा निषेध करत कोणत्याही पुस्तकाचा उल्लेख करु नये असं सांगितलं. तसंच आपण हा दावा पहिल्यांदाच ऐकत असल्याचं म्हटलं. हे वक्तव्य रेकॉर्डवरुन काढून टाकण्याची मागणी करत सत्ताधारी आमदारांनी गोंधळ घातला. तसंच त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी केली.
यावेळी तालिका अध्यक्ष संजय केळकर यांनी विधेयकावर चर्चा करा, इतिहासावर नको असं सांगितलं. मात्र सत्ताधारी आमदार आक्रमक होत गोंधळ घालू लागले आणि माफी मागण्यावर ठाम राहिले.
यावेळी दादा भुसे यांनी म्हटलं की, "भारताचं, महाराष्ट्राचं आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान केला आहे. महाराष्ट्रात हे अजिबात चालणार नाही. त्यांना कोणाला लांगुलचालन करायचं असेल तर लखलाभ आहे. प्रत्येक समाजात अनेक चांगल्या, वाईट प्रवृत्ती होत्या. काही समाजात 10 बायका करतात, त्यांच्यावर यांचं तोंड उघडत नाही. महाराजांचा अपमान कऱण्याचा परवाना कोणी दिला? त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्राची माफी मागितली पाहिजे". यानंतर सभागृह 10 मिनिटांसाठी स्थगित करण्यात आलं होतं.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी कामकाज सुरु झाल्यानंतर सांगितलं की, "सभागृहात महत्त्वाच्या विधेयकावर चर्चा सुरु आहे. गांभीर्य राखून त्यात भाग घ्यावा. चर्चा करताना आपले आराध्यदैवत यांच्यासंदर्भात कोणीही अशा शब्दांचा प्रयोग केला, ज्यातून राज्याचं, देशाचं वातावरण बिघडेल असं करु नये अशी सर्वांची प्रामाणिक इच्छा आहे. कोणाच्याही भावना दुखावतील असं भाष्य करु नये. त्यामुळे या देशाच्या आराध्यदैवताविषयी आपल्या तोंडातून काहीही शब्द निघाले असतील, ज्यातून भावना दुखावल्या असतील त्याबद्दल माफी मागायला हरकत नाही". यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांनी जर माझ्या बोलण्याने भावना दुखावल्या असतील तर शब्द मागे घेतो सांगत दिलगिरी व्यक्त केली.
जितेंद्र आव्हाड यांनी केलेलं वक्तव्य अध्यक्षांनी रेकॉर्ड वरून काढून टाकत असल्याचंही जाहीर केलं. मात्र यानंतर सत्ताधारी आमदार आक्रमक होते आणि त्यांनी जितेंद्र आव्हाड यांच्या निलंबनाची मागणी केली. जितेंद्र आव्हाड यांना निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी दादा भुसे यांनी केली. त्यांनी निंदनीय शब्दाचा वापर केला आहे. महाराजांपेक्षा कोणी मोठं होऊ शकत नाही. सूचना केल्यानंतर संपूर्ण देश आणि राज्याची माफी मागण्याची संधी होती. तरीही त्यांनी संधी नाकारली आणि निर्देश द्यावे लागले. हे महाराष्ट्र सहन कऱणार नाही. त्यांना सभागृहातून निलंबित केलं जावं असं दादा भुसे म्हणाले.
तसंच नितेश राणे यांनी औरंगजेब आणि टिपू सुलतानला खुश करण्यासाठी आव्हाड यांनी हे विधान केले आहे का? असा सवाल विचारला. तुम्ही माफी मागायला सांगितली तरी हे हातवारे करत आहेत. उपकार केल्यासारखं दाखवत आहेत. आधी यांना निलंबित करा, अन्यथा उद्या काहीबी बोलतील असं नितेश राणे म्हणाले आहेत.