सुनेत्रा पवारांनी नेत्यांवर कारवाईचा जाहीर इशारा दिल्यानंतर NCP नेत्याची पोस्ट; म्हणाले 'कार्यकर्त्यांच्या....'

Amol Mitkari on Sunetra Pawar: उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांनी पक्षात अनावश्यक हस्तक्षेप करणाऱ्यांना इशारा दिला आहे. सुनेत्रा पवारांनी प्रथमच अशा प्रकारे जाहीरपणे पक्षातील नेत्यांना दम दिला आहे. पक्षाच्या वर्धापन दिन सोहळ्यात त्यांनी कठोर कारवाईची वेळ आणू नका असं सांगितलं आहे. यानंतर पक्षाचे नेते अमोल मिटकरी यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत प्रतिक्रिया दिली आहे. याआधी त्यांनी आत्माच नसलेला आजचा पक्ष मेळावा अशा शब्दांत खंत व्यक्त केली होती.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मेळाव्यात आदरणीय सुनेत्रा वहिनी कार्यकर्त्यांच्या मनातील भावना बोलल्या असं अमोल मिटकरींचं म्हणणं आहे. “पक्षात अतिरिक्त हस्तक्षेप सहन होणार नाही. मग तो कितीही मोठा असो, कितीही सीनियर असो, कार्यकर्ता महत्वाचा व तोच अंतिम असेल,” हे विधानही त्यांनी सोबत दिलं आहे.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष मेळाव्यात आदरणीय सुनेत्रा वहिनी बोलल्या कार्यकर्त्यांच्या मनातील भावना— आ. अमोल गोदावरी रामकृष्ण मिटकरी (@amolmitkari22) June 11, 2026
“पक्षात अतिरिक्त हस्तक्षेप सहन होणार नाही.मग तो कितीही मोठा असो,कितीही सीनियर असो,कार्यकर्ता महत्वाचा व तोच अंतिम असेल….”
याआधी त्यांनी वर्धापन दिनात पक्षाचा आत्मा हरवलेला दिसला अशी पोस्ट केली होती. "27 व्या वर्धापन दिनात पक्षाचा आत्मा हरवलेला दिसला. समर्पण करण्याची तयारी, संघर्ष करण्याची धमक व केलेल्या संकल्पाला मूर्त रूप देण्याचे अजब कसब केवळ दादांमध्येच होती. दादांच दादापण दादांसोबत गेल.आजचा मेळावा म्हणजे विठ्ठला विना आषाढ वारी… Maharashtra Miss u," अशी पोस्ट त्यांनी केली.
"आतापर्यंत पक्षात जे घडलं, प्रत्येक वेळी मी सर्वांना समजून, सावरुन घेतलं. दादांनी त्यांच्या हयातीत सगळ्यांना कार्यकर्त्यांना खूप समजून घेतल, हट्ट पुरवले, प्रेम केलं, सन्मान दिला, पदं दिली. दादांनी आपल्या परीने सर्व देण्याचा प्रयत्न केला. यापुढे मी पक्षाच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देईन. कोणाचाही अनावश्यक हस्तक्षेप असल्यास विचार केला जाईल. दादा ज्याप्रकारे पक्ष हितासाठी कठोर निर्णय घेत होते, यापुढे असे निर्णय घेईन. न्याय देण्यासाठी दादांच्या पावलावर जाण्याचा प्रयत्न करत राहीन. स्वभाानुसार मला जड जाईल पण खात्री आहे की, कार्यकर्ते, पदाधिकारी, सर्व सहकारी पक्षहिताच्या निर्णयात असतील आणि साथ देतील," असं सुनेत्रा पवारांनी म्हटलं आहे.
"पक्षात आणि सरकारमध्ये महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळणारा प्रत्येक पदाधिकारी, नेत्यांनी आणि सर्व कार्यकर्त्यांनी अधिक जागरुकपणे काम करण्याची अपेक्षा आहे. पक्षाची बदनामी होणार नाही याची जाबाबदारी माझ्यासह सर्वांची आहे. मला यासंदर्भात कठोर भूमिका घेण्याची वेळ येणार नाही याची सर्वांनी खबरदावी घ्यावी", असाही दम त्यांनी भरला आहे.