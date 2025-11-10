English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Amol Mitkari Social Media Post: अजित पवारांनी पक्षाच्या प्रवक्तेपदावरुन अमोल मिटकरी यांनाही हटवलं आहे. पक्षाची भूमिका अत्यंत आक्रमक आणि परखडपणे मांडणाऱ्या अमोल मिटकरी यांना पदावरुन हटवल्याने अनेकांना आश्चर्य वाटत आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 10, 2025, 06:05 PM IST
'हे जग धावणाऱ्यांचं...', अजित पवारांनी प्रवक्ते पदावरुन हटवल्यानंतर अमोल मिटकरींची एका वाक्याची पोस्ट

Amol Mitkari Social Media Post: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने पक्षाच्या नव्या प्रवक्त्यांची यादी जाहीर केली आहे. या प्रवक्त्यांची नव्याने नियुक्ती करण्यात आली असून, यामधील काही नावं वगळण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. पक्षाची भूमिका अत्यंत आक्रमक आणि परखडपणे मांडणाऱ्या अमोल मिटकरी यांना प्रवक्त्यांच्या यादीत स्थान देण्यात आलेलं नाही. यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. यामागील कारण पक्षाकडून अधिकृतपणे देण्यात आलेलं नाही. दरम्यान अमोल मिटकरी यांनी सोशल मीडियावरुन आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. 

अजित पवारांनी प्रवक्तेपद काढून घेतल्यानंतर रुपाली ठोंबरेंची पोस्ट चर्चेत; म्हणाल्या 'आज पक्षाने....'

 

अमोल मिटकरी, रुपाली ठोंबरे यांच्यासह वैशाली नागवडे या विद्यमान प्रवक्त्यांना नव्या यादीत स्थान देण्यात आलेले नाही. दरम्यान अमोल मिटकरी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली असून त्यात लिहिलं आहे की, जग हे धावणाऱ्याचं आहे, पण संयम राखणारेच ध्येय गाठतात (दुनिया दौड़ने वालों की है, लेकिन मंज़िलें सब्र वालों को मिलती हैं) अशी शायरी शेअर केली आहे. यातून त्यांनी अप्रत्यक्षपणे आपण संयम राखणार असल्याचं सांगितलं आहे. 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नवीन प्रवक्त्यांची यादी जाहीर केली आहे. त्यात अनिल पाटील, रुपाली चाकणकर, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, चेतन तुपे, आनंद परांजपे, सना मलिक, सूरज चव्हाण, विकास पासलकर यांना स्थान देण्यात आलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, छावा संघटनेच्या प्रदेशाध्यक्षांना मारहाण करणाऱ्या सूरज चव्हाण यांनाही पुन्हा प्रवक्तेपद देण्यात आले आहे. मारहाण प्रकरणानंतर त्यांचं युवक प्रदेशाध्यक्ष पद काढण्यात आलं होतं. आता पुन्हा एकदा प्रदेश प्रवक्त्यांच्या यादीत त्यांना संधी देण्यात आली आहे. 

रुपाली ठोबरेंची पोस्टही चर्चेत

रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी आपण प्रवासात असल्याने संपर्क होऊ शकला नाही असं स्पष्टीकरण दिलं आहे. तसंच यादीबद्दल अजित पवारांना भेटून याविषयी माहिती घेणार असल्याचं सांगितलं आहे. तसंच आपण आगामी निवडणुकांना सामोरं जाण्यासाठी सज्ज असल्याचं म्हटलं आहे. 

पोस्टमध्ये नेमकं काय लिहिलं आहे?

नमस्कार जय महाराष्ट्र 

"मी आज पुण्याच्या बाहेर आहे,प्रवासात असल्याने माझा संपर्क होऊ शकला नाही. आज पक्षाने नव्याने प्रवक्त्याची नेमणूक केली आहे.त्यात माझ्यासह आमदार श्री.अमोल भाऊ  टकरी,सौ.वैशालीताई नागवडे यांची नावे नाहीत. आम्ही येऊ घातलेल्या निवडणुकांना सामोरे जाणार सज्ज आहोत. पक्षाचे काम जोमाने करणार आहोत. या यादीबद्दल  मा.अजितदादाना भेटून बोलून या विषयी माहिती घेईल मग आपल्या सर्वांशी सविस्तर बोलेन," असं रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे. 

कोणाकोणाची झाली प्रवक्तेपदी नियुक्ती? 

अनिल पाटील, रुपाली चाकणकर, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, चेतन तुपे, आनंद परांपजे, अविनाश आदिकर, सना मलिक, राजश्री भोसले, सुरज चव्हाण, हेमलता पाटील, प्रतिभा शिंदे, विकास पासलकर, रवी साबळे, प्रशांत पवार, श्याम सनेर, सायली दळवी आणि शशिकांत तरंगे या नेत्यांची राष्ट्रवादीच्या प्रवक्तेपदी वर्णी लागली आहे. यासंदर्भातील पत्रकच राष्ट्रवादीने जारी केलं आहे. 

