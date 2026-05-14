Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /NCP चे दिग्गज नेते आनंद परांजपे यांचा शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश; सांगितलं पक्ष सोडण्याचं कारण, मी राष्ट्रवादीत असताना...

NCP चे दिग्गज नेते आनंद परांजपे यांचा शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश; सांगितलं पक्ष सोडण्याचं कारण, 'मी राष्ट्रवादीत असताना...'

Anand Paranjpe Joins Shivsena: आनंद परांजपे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रसेला सोडचिठ्ठी देत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. श्रीकांत शिंदे, दादा भुसे यांच्या उपस्थितीत त्यांचा पक्षप्रवेश पार पडला. 14 वर्षांनी ते शिवसेनेत स्वगृही परतले आहेत. 

Written ByShivraj YadavUpdated byShivraj Yadav
Published: May 14, 2026, 09:52 PM IST|Updated: May 14, 2026, 09:56 PM IST
NCP चे दिग्गज नेते आनंद परांजपे यांचा शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश; सांगितलं पक्ष सोडण्याचं कारण, 'मी राष्ट्रवादीत असताना...'

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनानंतर महाराष्ट्र ऍक्शन मोडवर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनानंतर महाराष्ट्र ऍक्शन मोडवर

PM Narendra Modi14 min ago
2

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी Work From Home चा आदेश! 'या' राज्याने केली घोषणा

Delhi Government23 min ago
3

शुक्रवारी 15 मे 2026 रोजी चंद्र मंगल युतीमुळे होणार 5 राशींना होणार धनलाभ

rashi bhavishya33 min ago
4

वयाच्या 20, 30 की चाळीशीत? कोणत्या वयात किती रुपयांची गुंतवणूक बनवेल तुम्हाला कोट्यव

SIP45 min ago
5

'मी नेहमी तुझ्याकडे...' तेजश्री प्रधानच्या 'त्या' पोस्टने उंचावल्या सगळ्यांच्या नजरा

Tejashree Pradhan54 min ago