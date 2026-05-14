NCP चे दिग्गज नेते आनंद परांजपे यांचा शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश; सांगितलं पक्ष सोडण्याचं कारण, 'मी राष्ट्रवादीत असताना...'

Anand Paranjpe Joins Shivsena: आनंद परांजपे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रसेला सोडचिठ्ठी देत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. श्रीकांत शिंदे, दादा भुसे यांच्या उपस्थितीत त्यांचा पक्षप्रवेश पार पडला. 14 वर्षांनी ते शिवसेनेत स्वगृही परतले आहेत.
Anand Paranjpe Joins Shivsena: आनंद परांजपे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरचिटणीत तथा प्रवक्ता - महाराष्ट्र प्रदेश समन्वयक - ठाणे व पालघर (जिल्हा) व पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून राजीनामा दिल्यानंतर त्यांनी एकनाथ शिदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. बाळासाहेब भवन येथे शिवसेना संसदीय पक्षाचे नेते खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, मंत्री दादाजी भुसे, मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत परांजपे यांनी आज शिवसेनेत प्रवेश केला. यावेळी माजी खासदार राहुल शेवाळे, शिवसेना सचिव सिद्धेश कदम, रविंद्र फाटक यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश पार पडला. यावेळी आनंद परांजपे यांनी पक्ष देईल ती जबाबदारी पार पाडेन असं सांगितलं आहे. 14 वर्षांनी ते शिवसेनेत स्वगृही परतले आहेत.
"शिवसेनेचे मुख्यनेते एकनाथ शिंदे आणि कल्याण लोकसभेचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा मी शिवसेनेत प्रवेश करत आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने मला खासदार होता आलं. पोटनिवडणुकित शिंदे साहेबांनी माझी जबाबदारी घेतली होती. कोणत्याही पदाच्या लालसेने मी पक्षात आलो आहे," असं आनंद परांजपे यांनी सांगितलं आहे.
"शिवसेनेचा आत्मा हे संघटन आहे. संघटनेत जी जबाबदारी दोघे देतील ती मी पार पडेन. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचेदेखील मी आभार मानतो. शरद पवार, सुप्रिया सुळे, जितेंद्र आव्हाड, सुनील तटकरे, पार्थ पवार, सुनेत्रा वहिनी यांचे आभार व्यक्त करतो. मी राष्ट्रवादीमध्ये असताना देखील म्हणत होतो की माझ्या डीएनएमध्ये शिवसेना आहे," असं ते म्हणाले.
माझी कोणतीही नाराजी नाही. मला जी जबाबदारी दिली ती मी पार पाडली. कोणतीही नाराजी ठेवून पक्षप्रवेश करत नाही. जिथे होतो तिथे प्रामाणिकपणे काम करत होतो, आता इथेही काम करेन असं त्यांनी म्हटलं. मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर टीका करणार नाही. मी कोणतंही शल्य मनात ठेवून प्रवेश करत नाही. मी गल्लीत काम करणारा कार्यकर्ता आहे तसाच राहिलो पाहिजे असं ते म्हणाले.
आनंद परांजपे शिवसेनेत असताना परांजपे आणि शिंदे कुटुंबीयांचे जिव्हाळ्याचे नाते होते. मधल्या काळात त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये काम केले. त्यांना वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या मिळाल्या आणि त्या त्यांनी कुठल्याही अपेक्षा न ठेवता पार पाडल्या असे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे म्हणाले. आनंद परांजपे यांच्या संघटन कौशल्याचा पक्षाला फायदा होईल,असा विश्वास डॉ. शिंदे यांनी व्यक्त केला. शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून दररोज वेगवेगळ्या पक्षाचे कार्यकर्ते शिवसेनेत प्रवेश करत आहेत. राज्यात पक्षाची ताकद वाढत आहे. राज्यात एसआयआरचे काम सुरू असून शिवसेनेने एक लाखांहून अधिक बीएलओ नियुक्त केल्याचे खासदार डॉ. शिंदे म्हणाले.
यावेळी परांजपे म्हणाले की, घरातूनच शिवसेनेचा वारसा मिळाला. शिवसेनेकडून दोनदा खासदार बनलो. त्यात शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांचे मोठे योगदान होते. मी जरी दुसऱ्या पक्षात होतो तरी माझ्यात शिवसेनेचाच डीएनए आहे, असे परांजपे म्हणाले. मुख्यमंत्री असताना कॉमन मॅन म्हणून काम करणाऱ्या एकनाथजी शिंदे यांनी जनहिताचे अनेक मोठे निर्णय घेतले. त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रभावित होऊन स्वगृही परतण्याचा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले. पदाची कोणतीही अपेक्षा न ठेवता एकनाथजी शिंदे आणि डॉ. श्रीकांतजी शिंदे यांच्या नेतृत्वात संघटनेसाठी काम करण्याची इच्छा यावेळी परांजपे यांनी बोलून दाखवली.