तटकरे आणि पार्थ पवारांसोबत झालेल्या कथित वादावर भुजबळांनी केलं भाष्य; म्हणाले 'जरा जास्तच...'

Chhagan Bhujbal on Clash with Sunil Tatkare: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीत सुनील तटकरे आणि छगन भुजबळ यांच्यात वाद झाल्याचं वृत्त समोर आलं होतं. दरम्यान भुजबळ यांनी यावर भाष्य केलं आहे. छगन भुजबळ यांनी कोणताही वाद झाला नसल्याचं सांगत दावे फेटाळून लावले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी कोणताही वाद झाला नसल्याचं सांगितलं.
कोणताही वाद झालेला नाही. कोण जरा जास्त बोललं की लवकर आटप म्हणतो तसंच झालं असं छगन भुजबळांनी सांगितलं. कंत्राटावरुन (टेंडर) पार्थ पवार यांच्यासोबत जोरदार खडाजंगी झाल्यासंदर्भात ते म्हणाले की, "सगळं ऑनलाइन आहे. कोर्टाची स्थगिती आहे. कॅबिनेटने दोन वेळा मंजूर केलं आहे. मुख्य सचिवांनी चार बैठका घेतल्या आहेत. ऑनलाइन काम सुरु झालं आहे. कोण कशासाठी वाद घालणार? तुम्ही आपलं कोणी सांगितलं की लावून टाकता".
सुनील तटकरे यांनी यावेळी सांगितलं की, "विधानपरिषदेच्या जागांबद्दल आमची चर्चा झाली आहे. महायुतीमध्ये उद्यापर्यंत जागांचा अंतिम निर्णय होईल, त्यानंतर आम्ही आमच्या हक्काच्या जागा जाहीर करू. आम्ही महायुती म्हणून एकत्रच ही निवडणूक लढवणार आहोत. प्रत्येक पक्षाला आपल्या हक्काच्या जागा मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पालकमंत्र्यांबाबत कोणतीही प्रस्ताव नाही".
"कोअर कमिटीच्या बैठकीला सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार आणि सर्व नेते उपस्थित होते. 17 जागांवर लढण्यासंदर्भात एकमत झालं आहे. त्यासंदर्भात चर्चा सुरु आहे. उद्या दुपारपर्यंत कोण कोणत्या जागांवर लढणार हे स्पष्ट होईल. राष्ट्रवादीला किती जागा हव्यात यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं आहे. 1 तारखेला अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस असल्याची आम्हाला जाणीव आहे. उद्या दुपारपर्यंत निर्णय होईल. त्यानतर आम्ही उमेदवाराची निर्णय घेणार आहोत".
"महायुती म्हणून निवडणुकीला सामोरे जाणार असल्याने कोण कोणती जागा लढेल हे स्पष्ट झाल्यावर पुढील निर्णय घेता येईल. प्रत्येकजण कोणती जागा हवी यासाटी आग्रह करु शकतो. त्यांचा अधिकार आहे. पण अंतिम निर्णय तीन नेते घेणार आहेत," असं सुनील तटकरेंनी सांगितलं. कोणी कोणताही प्रस्ताव दिलेला नाही. चर्चा होईपर्यंत काही कालावधी जातो. तो उद्या दुपारपर्यंत आहे असंही ते म्हणाले.