मंत्रिमंडळ बैठकीला दांडी मारणाऱ्या भुजबळांना धक्का; OBC उपसमितीच्या अध्यक्षपदी बावनकुळेंची नियुक्ती, भाजपाचा NCP ला शह?

Chhagan Bhujbal OBC Sub Committee: राज्यात सध्या मराठा आरक्षणावरुन दावे-प्रतिदावे केले जात असून छगन भुजबळ यांनी आक्रमक भूमिक घेतली आहे. ओबीसी समाजावर अन्याय होत असल्याची भूमिका घेत छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला. छगन भुजबळांच्या नाराजीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांची तातडीची बैठकदेखील पार पडली. यादरम्यान छगन भुजबळांना मोठा धक्का बसला असून, ओबीसींच्या प्रश्नासाठी नेमण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अध्यक्षपदी त्यांच्या जागी चंद्रशेखर बावनकुळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
महायुती सरकारने ओबीसींच्या प्रश्नावर मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. याआधी महाविकास आघाडी सरकारने पाच वर्षांपूर्वीच ओबीसींच्या प्रश्नांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली होती. पूर्वीच्या उपसमितीच्या अध्यक्ष पदी छगन भुजबळ होते मात्र आता महायुतीने बनविलेल्या उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना करण्यात आलं आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 16 ऑक्टोबर 2020 ओबीसींच्या प्रश्नावर मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली होती. ओबीसींचे आरक्षण, सवलती, अतिरिक्त सवलती लाभांचा अभ्यास करून मंत्रिमंडळाला शिफारशी करण्यासाठी पाच वर्षांपूर्वी उपसमिती स्थापन केली होती. पूर्वीच्या उपसमितीच्या अध्यक्षपदी असलेले छगन भुजबळ यांना उपसमितीच्या सदस्यपदी ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे ओबीसींसाठी आवाज उठवणारे छगन भुजबळ यांचे बळ कमी करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
मराठा आंदोलनानंतर मराठा आरक्षणांसदर्भात जीआर काढल्यानंतर ओबीस समाजाचा उद्रेक शांत करण्यासाठी बुधवारी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ओबीसींच्या आरक्षण आणि इतर मुद्यांसाठी मंत्र्याच्या उपसमितीची घोषणा करण्यात आली. मराठा उपसमितीमध्ये भाजपा नेत्यांचा भरणा होता. मनोज जरांगे यांचे आंदोलन शमविण्यासाठी त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी मराठा उपसमितीमधील भाजपा नेते अग्रणी होते. यानंतर आंदोलनाबाबत चर्चा करण्याच्यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना यांच्या नेत्यांना दुय्यम स्थान दिले होते. तशाच प्रकारचं चित्र आता ओबीसी उपसमितीमध्ये दिसत आहे. मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी ओबीसी उपसमितीमध्ये महायुतीच्या तिन्ही पक्षांचे दोन-दोन सदस्य नेमले जाणार असल्याचे सांगितले जाणार आहे असे सांगितले. मात्र प्रत्यक्षात या उपसमितीमध्ये भाजपाच्या मंत्र्यांची संख्या जास्त असल्याने या समितीवरही भाजपाचा वरचष्मा आहे.
*भाजपा*
चंद्रशेखर बावनकुळे (अध्यक्ष)
गणेश नाईक
पंकजा मुंडे
अतुल सावे
*राष्ट्रवादी*
छगन भुजबळ
दत्तात्रय भरणे
*शिवसेना*
गुलाबराव पाटील
संजय राठोड
छगन भुजबळ यांनी सर्व ओबीसी नेत्यांशी चर्चा करून पुढील निर्णय मी लवकरच आपल्याला कळवेन. तोपर्यंत आपण सर्वांनी शांतता राखावी, असं आवाहन केलं आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसी बंधू-भगिनींना महत्त्वाचे आवाहन!
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने नुकताच निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाबाबत संभ्रम आहे. याबाबत आपल्या ओबीसी आणि मागासवर्गीयांच्या अनेक संघटना, नेते यांचे राज्यभर तहसील कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालये अशा…
— Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal) September 3, 2025
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने नुकताच निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाबाबत संभ्रम आहे. याबाबत आपल्या ओबीसी आणि मागासवर्गीयांच्या अनेक संघटना, नेते यांचे राज्यभर तहसील कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालये अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी निवेदन देणे, मोर्चे काढणे, शासन निर्णयाबद्दल विविध मार्गांनी रोष व्यक्त करणे या माध्यमातून आंदोलन सुरू आहे. अनेक ठिकाणी ओबीसी कार्यकर्ते व नेत्यांची उपोषणे देखील सुरू आहेत. या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने मी ओबीसींच्या इतर नेत्यांशी चर्चा केली आहे. आम्ही सर्व जण कायदेतज्ज्ञ, वकील यांना यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे देऊन त्याबद्दल त्यांची मते घेत आहोत, माहिती घेत आहोत. त्यांच्याशी चर्चा करून आवश्यक असेल तर उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च नायायालयात जाण्याची देखील आपली तयारी आहे. यात काय बदल आहेत ते तपासणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सविस्तर चर्चा करावी लागेल. तसेच या संदर्भात आपल्याला अनेक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागणार आहे.
तसेच सध्या राज्यात गणेशोत्सव सुरू असून गणेश विसर्जन जवळ आले आहे. आपल्या अनेकांच्या घरी गणपती आहेत, या निमित्ताने सुरू असलेल्या कार्यक्रमांमध्ये अनेक कार्यकर्ते, जनता व्यग्र आहे. पुढे शनिवार, रविवारच्या सार्वजनिक सुट्ट्या देखील आहेत. या सर्वांचा विचार करून कदाचित येत्या सोमवार किंवा मंगळवारपर्यंत आपण न्यायालयात जाण्याचा विचार करत आहोत अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.
या पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेत्यांशी देखील चर्चा केली आहे. अनेकांनी ओबीसींच्या हक्कावर गदा येऊ नये अशा प्रकारची मागणी जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालयांमध्ये निवेदने देऊन शासनाकडे मांडलेली आहे. ज्यांनी अद्याप मांडली नसेल, त्यांनी निवेदने देण्याचे काम सुरु ठेवा. शांतपणे आपले म्हणणे सरकारी दरबारी नक्की मांडत रहा. परंतु त्या व्यतिरिक्त बाकी आंदोलनाचे प्रकार जसे उपोषण, मोर्चे, शासन निर्णयासंदर्भातील कागदपत्रे फाडणे हे सर्व तूर्त आपण त्वरित थांबवावे, उपोषण देखील सोडावे. अशी माझी राज्यातील सर्व ओबीसी कार्यकर्ते, नेते यांना विनंती आहे. आपण याचा व्यवस्थित अभ्यास करून पुढील योग्य निर्णय घेणार आहोत. या शासन निर्णयामुळे ओबीसींचे नुकसान होत आहे, असे वकील व कायदेतज्ज्ञ यांच्यामार्फत निष्पन्न झाल्यानंतर आणि त्यासंदर्भात न्यायालयात जाण्याची आवश्यकता दर्शविल्यानंतर उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची आपली तयारी आहे असं त्यांनी सांगितलं आहे.
FAQ
1) ओबीसी समिती म्हणजे काय?
उत्तर: ओबीसी समिती ही महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्या आरक्षणाशी संबंधित मुद्द्यांचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेली एक उपसमिती आहे. ही समिती मराठा आरक्षणाच्या मागणीमुळे ओबीसी कोट्यावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा विचार करते आणि कायदेशीर मार्गाने उपाय शोधते.
2) छगन भुजबळ यांची ओबीसी समितीतील भूमिका काय आहे?
उत्तर: छगन भुजबळ हे ओबीसी समितीचे प्रमुख नेते आहेत आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचे संरक्षण करण्यासाठी सक्रियपणे कार्यरत आहेत. त्यांनी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या मागणीला कायदेशीर आणि सामाजिक आधारावर विरोध केला आहे. त्यांनी १ सप्टेंबर २०२५ रोजी मुंबईत ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावली होती, ज्यामध्ये आंदोलनाची रणनीती ठरवण्यात आली.
3) छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाला का विरोध केला आहे?
उत्तर: भुजबळ यांचे म्हणणे आहे की, मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देणे कायदेशीरदृष्ट्या अशक्य आहे, कारण:काळेलकर आणि मंडल आयोगाने मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या मागास मानले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आणि कुणबी हे वेगवेगळ्या जाती असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यात समाविष्ट केल्यास ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर अन्याय होईल