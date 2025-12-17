English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

कोकाटेंच्या अटकेच्या तयारीदरम्यान अमित शाहांची भेट का घेतली? धनंजय मुंडेंनी केलं उघड, म्हणाले 'विनंती करुन...'

Dhananjay Munde Meets Amit Shah: राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना अटक कऱण्याची तयारी सुरु असतानाच धनंजय मुंडे यांनी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. यानंतर त्यांच्याकडून मंत्रिपदासाठी फिल्डिंग लावली जात असल्याची चर्चा रंगली होती.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 17, 2025, 06:40 PM IST
कोकाटेंच्या अटकेच्या तयारीदरम्यान अमित शाहांची भेट का घेतली? धनंजय मुंडेंनी केलं उघड, म्हणाले 'विनंती करुन...'

Dhananjay Munde Meets Amit Shah: राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना अटक कऱण्याची तयारी सुरु असतानाच धनंजय मुंडे यांनी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. यानंतर त्यांच्याकडून मंत्रिपदासाठी फिल्डिंग लावली जात असल्याची चर्चा रंगली होती. माणिकराव कोकाटे यांना अटक झाल्यास त्यांची आमदारकी आणि पर्यायाने मंत्रीपदही जाईल. वाल्मिक कराडमुळे धनंजय मुडे यांना आपलं मंत्रीपद गमवावं लागलं होतं. माणिकराव कोकाटेंची गच्छंती झाल्यास हे मंत्रिपद आपल्याला मिळावं यासाठी धनंजय मुंडेंकडून प्रयत्न सुरु असल्याची चर्चा रंगली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

या सर्व घडामोडी आणि चर्चांदरम्यान धनंजय मुंडे यांनी पोस्ट करुन अमित शाह यांच्या भेटीचं कारण सांगितलं आहे. परळी वैद्यनाथ स्थित प्रभू वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थळाचा केंद्र सरकारच्या प्रसाद योजनेत समावेश करण्याबाबत विनंती करण्यासाठी भेटल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. 

अमित शाह यांच्या भेटीनंतर धनंजय मुंडे यांचं ट्विट

"आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृह तथा सहकार मंत्री आदरणीय श्री. अमित भाई शहा यांची भेट घेऊन परळी वैद्यनाथ स्थित प्रभू वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थळाचा केंद्र सरकारच्या प्रसाद योजनेत समावेश करण्याबाबत विनंती केली. या योजनेच्या माध्यमातून ज्योतिर्लिंग स्थळाचा विकास व कायाकल्प झाल्यास परळी शहरासह संपूर्ण बीड जिल्ह्याच्या विकासात एक मोठा व सकारात्मक बदल घडणार आहे; त्याचबरोबर मतदारसंघातील एका कारखान्यासंदर्भात चर्चा केली. पूर्वनियोजित वेळ घेतल्याप्रमाणे आजची ही भेट होती," असं धनंजय मुंडे यांनी एक्सवरुन पोस्ट सांगितलं आहे. 

माणिकराव कोकाटेंना अटक कशासाठी होणार?

महाराष्ट्राचे क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे हे सदनिका वाटपातील गैरव्यवहार अडचणीत सापडले आहेत.  1995 सालच्या शासकीय सदनिका वाटपातील गैरव्यवहार प्रकरणात नाशिक जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची आणि 10 हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी प्रथम वर्ग न्यायालयाने हीच शिक्षा सुनावली आहे.  या निर्णयामुळे मंत्री कोकाटे यांचे मंत्रिपद जाण्याची शक्यता आहे.  

माणिकराव कोकाटे यांनी अटक टाळण्यासाठी हायकोर्टात धाव घेतली. मात्र हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तात्काळ सुनावणीस नकार दिला. 

रुग्णालयात दाखल

अटकेची तयारी सुरु असतानाच माणिकराव कोकाटे लिलावती रुग्णालयात दाखल झाले आहेत. त्यांना आयसीयूमध्ये उपचारासाठी ठेवण्यात आलं आहे. सहाव्या माळ्यावरील 609 वॉर्डच्या आयसीयूत ते दाखल आहेत. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
NCPAmit shahdhananjay mundeअमित शाहऱाष्ट्रवादी काँग्रेस

इतर बातम्या

9 वर्षाच्या मुलाने शाळेतच संपवलं जीवन, ID कार्डनेच घेतला गळ...

भारत