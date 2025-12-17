कोकाटेंच्या अटकेच्या तयारीदरम्यान अमित शाहांची भेट का घेतली? धनंजय मुंडेंनी केलं उघड, म्हणाले 'विनंती करुन...'

Dhananjay Munde Meets Amit Shah: राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना अटक कऱण्याची तयारी सुरु असतानाच धनंजय मुंडे यांनी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. यानंतर त्यांच्याकडून मंत्रिपदासाठी फिल्डिंग लावली जात असल्याची चर्चा रंगली होती. माणिकराव कोकाटे यांना अटक झाल्यास त्यांची आमदारकी आणि पर्यायाने मंत्रीपदही जाईल. वाल्मिक कराडमुळे धनंजय मुडे यांना आपलं मंत्रीपद गमवावं लागलं होतं. माणिकराव कोकाटेंची गच्छंती झाल्यास हे मंत्रिपद आपल्याला मिळावं यासाठी धनंजय मुंडेंकडून प्रयत्न सुरु असल्याची चर्चा रंगली आहे.
या सर्व घडामोडी आणि चर्चांदरम्यान धनंजय मुंडे यांनी पोस्ट करुन अमित शाह यांच्या भेटीचं कारण सांगितलं आहे. परळी वैद्यनाथ स्थित प्रभू वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थळाचा केंद्र सरकारच्या प्रसाद योजनेत समावेश करण्याबाबत विनंती करण्यासाठी भेटल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
"आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृह तथा सहकार मंत्री आदरणीय श्री. अमित भाई शहा यांची भेट घेऊन परळी वैद्यनाथ स्थित प्रभू वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थळाचा केंद्र सरकारच्या प्रसाद योजनेत समावेश करण्याबाबत विनंती केली. या योजनेच्या माध्यमातून ज्योतिर्लिंग स्थळाचा विकास व कायाकल्प झाल्यास परळी शहरासह संपूर्ण बीड जिल्ह्याच्या विकासात एक मोठा व सकारात्मक बदल घडणार आहे; त्याचबरोबर मतदारसंघातील एका कारखान्यासंदर्भात चर्चा केली. पूर्वनियोजित वेळ घेतल्याप्रमाणे आजची ही भेट होती," असं धनंजय मुंडे यांनी एक्सवरुन पोस्ट सांगितलं आहे.
महाराष्ट्राचे क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे हे सदनिका वाटपातील गैरव्यवहार अडचणीत सापडले आहेत. 1995 सालच्या शासकीय सदनिका वाटपातील गैरव्यवहार प्रकरणात नाशिक जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची आणि 10 हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी प्रथम वर्ग न्यायालयाने हीच शिक्षा सुनावली आहे. या निर्णयामुळे मंत्री कोकाटे यांचे मंत्रिपद जाण्याची शक्यता आहे.
माणिकराव कोकाटे यांनी अटक टाळण्यासाठी हायकोर्टात धाव घेतली. मात्र हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तात्काळ सुनावणीस नकार दिला.
अटकेची तयारी सुरु असतानाच माणिकराव कोकाटे लिलावती रुग्णालयात दाखल झाले आहेत. त्यांना आयसीयूमध्ये उपचारासाठी ठेवण्यात आलं आहे. सहाव्या माळ्यावरील 609 वॉर्डच्या आयसीयूत ते दाखल आहेत.