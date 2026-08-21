अंगणवाडी सेविकेचं निलंबन निकृष्ट आहाराची तक्रार केली म्हणून नाही तर...; दिलीप वळसे पाटलांनी सांगितलं वेगळंच कारण, 'ती विद्यार्थ्यांसोबत...'

पुण्याच्या आंबेगावातील अंगणवाडी सेविका देवयाना पारधी यांनी मुलांना पोषण आहारात निकृष्ट दर्जाचे अन्न मिळत असल्याची तक्रार केल्यानंतर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. मुलांना निकृष्ट दर्जाचा आहार मिळत असल्याने त्यांचं पोट दुखत असून, कुपोषण वाढत असल्याची तक्रार त्यांनी इंस्टाग्राम व्हिडीओच्या माध्यमातून केली होती. वाटाणा, भरडा कित्येक वेळ शिजत नसल्याचं सांगत त्यांनी याकडे लक्ष वेधलं होतं. मात्र अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी कारवाईमागील वेगळंच कारण सांगितलं आहे. 'झी 24 तास'शी बोलताना त्यांनी अंगणवाडी सेविका विद्यार्थ्यांसोबत इतर रील करत असल्याने कारवाई केल्याचं म्हटलं आहे.
"जी घटना काय आहे ती समजून घेतली पाहिजे. पोषण आहारातील वाटाणा शिजत नाही हे खरं आहे. यासंदर्भातील आलेल्या तक्रारी महिला-बालकल्याण मंत्र्यांकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. संबंधित अंगणवाडी सेविकेसंदर्भात मी आज सकाळी माहिती घेतली. इतर अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, निलंबनाची कारवाई पोलखोलमुळे केलेली नाही. तर ही महिला वारंवार वर्गात बसून रिल बनवत होती. त्यांना सूचना, ताकीद देण्यात आली होती. शिस्तीचं पालन न करणं, वरिष्ठांचं न ऐकणं असे अनेक प्रसंग झाल्याने कारवाई केल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे," असं दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितलं आहे.
पुढे ते म्हणाले की, "वर्गात बसून रिल बनवू शकत नाही. तिथे विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचं काम केलं पाहिजे. वर्गात गाणी लावून रिल्स बनवणं हे अंगणवाडी सेविका किंवा इतरांचं काम नाही. प्रश्न उपस्थित करणं चुकीचं नाही. पण सरकारी कर्मचाऱ्यांना आपली तक्रार योग्य पद्धतीने दाखल कऱण्याची सुविधा आहे. शासकीय नियमाचं पालन न करता कोणताही कर्मचारी वागला तर तो कारवाईला पात्र असतो हा माझा आतापर्यंतचा प्रशासकीय अनुभव आहे".
"एखादी घटना घडली तर त्यांनी वरिष्ठांकडे तक्रार करायची असते. बीडीओ, सीओ यांच्या मार्फत ती सरकारकडे जाते. एखादा कर्मचारी जो ग्रामीण पातळीवर काम करतो त्याने थेट माध्यमांमध्ये जाणं 100 टक्के चुकीचं आहे. यात वस्तुस्थिती. बातम्या, सोशल मीडिया यातील अंतर वाढत चाललं पाहिजे. सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी नियमाचं पालन करणं बंधनकारक आहे. नियमांचं पालन केलं नाही तर कारवाई ठरलेली असते," असं ते म्हणाले आहेत.
"वाटाणा शिजत नसल्याच्या तक्रारी याआधीच जिल्हा समिती, परिषदच्या माध्यमातून शासनाकडे आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील अन्य ठिकाणांहूनही तक्रार गेली आहे. महिलेला बोलावून संबंधित अधिकाऱ्यांनी कृती नियमाला धरुन नाही, कारवाईला पात्र होऊ शकता असं महिलेला सांगितलं होतं," अशी माहिती त्यांनी दिली.
"त्यांनीही शिस्तीचं पालन केलं पाहिजे . त्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड काढला असता अनेर रिल आहेत. स्वत:च्या प्रसिद्धीसाठी मुलं वर्गात असताना गाणी लावून रिल्स तयार करणं, आणि टाकत राहणं इतकाच कार्यक्रम आहे. विद्यार्थ्यांचं शिक्षण महत्त्वाचं आहे की रिल्स महत्त्वाच्या आहेत?," असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
"ही काल घडलेली घटना नाही. आधीच तक्रारी सरकारकडे गेल्या आहेत. अंगणवाडी सेविका पूर्णवेळ कर्मचारी नसतात. त्यांनी त्यांचं काम केलं पाहिजे. मुलांचं आरोग्य, शिक्षण याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. पोलखोल केली म्हणून निलंबित केलं असं म्हणणंही योग्य नाही," असं ते म्हणाले आहेत.
मी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही खुलासा करायला सांगितलं आहे. मुलांना दिलं जाणारं अन्न चांगल्या दर्जाचं असलं पाहिजे. यासाठी शासन स्तरावर संबधित मंत्री, आयुक्तांशी चर्चा करत मी लक्षात आणू देत असतो. यातही माझी जबाबदारी राहील. आमच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांचं आरोग्य महत्त्वाचं आहे. चूक अंगणवाडी सेविका, बीडीओ, सीओपैकी ज्यांची असेल त्यांना शिक्षा दिली जाईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं.