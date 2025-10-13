राहुल गांधींचा मतदार यादीसंदर्भातील आरोप खरा ठरला? नागपुरात एकाच घरात 200 मतदार, एकच खळबळ

राज्यात पुढल्या काही दिवसांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा धुरळा उडणार आहे. अशातच नागपूरच्या हिंगणा मतदारसंघातील वानाडोंगरी मधील मतदार यादीत घोळ असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे नेते दिनेश बंग यांनी केला आहे. वानाडोंगरी नगरपरिषद हद्दीतील प्रभाग क्रमांक पाच मध्ये एकाच घरात 200 मतदार कसे असा सवाल उपस्थित करत बंग यांनी खळबळ उडवून दिली आहे.
राज्यातील सर्वच पक्षांनी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी कंबर कसली आहे. अशातच नागपूरच्या हिंगणा विधानसभा मतदारसंघातील वानाडोंगरीमध्ये मतदारयादीत घोळ असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे नेते दिनेश बंग यांनी केला आहे. नागपूरच्या वानाडोंगरी नगरपरिषद हद्दीतील प्रभाग क्रमांक पाचमध्ये एकाच घरात 200 मतदारांची नोंद करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे मतदार यादीतील घोळाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राष्ट्रवादी SP पक्षाचे दिनेश बंग यांनी याप्रकरणी गंभीर आरोप केले आहेत.
एकाच घरात 200 मतदार?
दिनेश बंग यांचे आरोप काय?
- नागपूरच्या वानाडोंगरीमध्ये मतदार यांदीत घोळ
- एकाच घरात 200 मतदारांची नोंद असल्याचा आरोप
- वानाडोंगरी नगरपरिषद हद्दीतील प्रभाग 5 मधील घर क्रमांक 1 मध्ये हा घोळ केल्याचा आरोप
- हिंगणा विधानसभा मतदारसंघात वानाडोंगरी शहर आहे
- राष्ट्रवादी SP चे नेते दिनेश बंग यांच्या आरोपांनी खळबळ
वानाडोंगरीमधील सरोदीपूर भागातील ज्या घर क्रमांक एक मध्ये 200 मतदार असल्याचा आरोप दिनेश बंग यांनी केला आहे, त्या घराला झी 24 तासच्या प्रतिनिधींनी भेट दिली आहे. घर क्रमांक एकच्या कुटुंबातील सदस्य असलेल्या अरविंद बावनथळे यांच्याशी संपर्क साधला असता आमच्या घरात फक्त 7 सदस्य असल्याची माहीती बावनथळे यांनी दिली आहे. त्यामुळे या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी बानवथळे यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
तर हिंगणा मतदारसंघाचे भाजप आमदार समीर मेघे यांनी दिनेश बंग यांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. तर विकासावर बोलण्यासाठी काहीही नसल्यानं अशा प्रकारचे आरोप विरोधकांकडून केले जात असल्याचा आरोप आमदार मेघे यांनी केला आहे.
तर मतदार यादीत अशा प्रकारचा कोणताही घोळ नसल्याचं वानाडोंगरीचे मुख्याधिकारी राहुल परिहार यांनी स्पष्ट केलं आहे. घर क्रमांक म्हणजे मालमत्ता क्रमांक नसल्याचंही परिहार यांनी म्हटलं आहे.
'घर क्रमांक म्हणजे मालमत्ता क्रमांक नाही'
'200 मतदार एका प्रभागातील आहेत'
काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी मतदार यादीत घोळ असल्याचे आतापर्यंत अनेकदा आरोप केले आहेत. यानंतर काँग्रेसच्या राज्यातील नेत्यांनीही हे आरोप करायला सुरूवात केली आहे. आता पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी थेट आरोप करत पुरावा सादर केला आहे. तर प्रशासनाने हे आरोप खोडून काढले आहेत.
FAQ
1) मतदारयादीतील घोळाबाबत कोणता आरोप करण्यात आला आहे?
उत्तर: राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे नेते दिनेश बंग यांनी नागपूरच्या हिंगणा विधानसभा मतदारसंघातील वानाडोंगरी नगरपरिषद हद्दीतील प्रभाग क्रमांक ५ मधील घर क्रमांक १ मध्ये एकाच घरात २०० मतदारांची नोंद असल्याचा आरोप केला आहे. यामुळे मतदारयादीतील घोळाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
2) हा आरोप कुठल्या भागाशी जोडलेला आहे?
उत्तर: हिंगणा मतदारसंघातील वानाडोंगरी शहरातील सरोदीपूर भागातील घर क्रमांक १. दिनेश बंग यांनी येथे एकाच घरात २०० मतदार कसे असू शकतात असा सवाल उपस्थित करत खळबळ उडवली आहे.
3) घर क्रमांक १ च्या कुटुंबाने काय सांगितले?
उत्तर: झी २४ तासाच्या प्रतिनिधींनी घराला भेट दिली असता, कुटुंबातील सदस्य अरविंद बावनथळे यांनी सांगितले की, आमच्या घरात फक्त ७ सदस्य आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.