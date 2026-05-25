निवडणूक लढण्यासंदर्भात जय पवारांची मोठी घोषणा, Insta स्टोरीमधून केलं जाहीर, म्हणाले 'जनतेप्रती...'

Jai Pawar Big Decision over Fighting Election: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जय पवार निवडणूक लढण्यासंदर्भात वेगवेगळे दावे केले जात असताना आता त्यांनीच आपल्या सोशल मीडियावरुन यासंदर्भातील घोषणा केली आहे.
Jai Pawar Big Decision over Fighting Election: विधान परिषद निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून कोणाला उमेदवारी दिली जाणार याबद्दल उत्सुकता आहे. या निवडणुकासाठी जय पवार यांच्याही नावाची चर्चा आहे. दरम्यान विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून उमेदवार असल्याचं वृत्त जय पवार यांनी फेटाळून लावलं आहे. इंस्टाग्रामला पोस्ट शेअर करत जय पवार यांनी आपण विधान परिषद लढणार नसल्याचं जाहीर केलं आहे.
जय पवार यांनी इंस्टाग्रामला स्टोरी शेअर केली आहे. यामध्ये त्यांनी मी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवणार नाही असं जाहीर केलं आहे. पक्ष योग्य उमेदवाराला संधी देईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
"मी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवणार नाही. पक्ष नेतृत्व जनतेप्रती प्रामाणिक बांधिलकी असलेला, दूरदृष्टी असलेला आणि नेतृत्वगुणांनी कार्यक्षम उमेदवार निश्चित करेल, याचा मला पूर्ण विश्वास आहे. आदरणीय 'दादां'ची विकासाभिमुख विचारसरणी आणि लोकहिताचे कार्य पुढे नेत, प्रलंबित प्रश्नांना ठोसपणे मार्गी लावणारा तसेच सर्वसामान्यांच्या हितासाठी निष्ठेने कार्य करणारा चेहरा पक्ष निश्चितपणे जनतेसमोर आणेल," असं जय पवार यांनी सांगितलं आहे.
विधान परिषदेच्या 17 जागांच्या वाटपावरुन महायुतीत प्रचंड संघर्ष उफाळून आलाय. महायुतीचं विधान परिषदेचं जागावाटप काही केल्या निश्चित होत नाहीये. सातत्यानं जागा वाटपाचे फॉर्म्युले बदलताना दिसतायेत. विधान परिषदेच्या जागावाटपाचा तिढा सोडवण्यासाठी एकनाथ शिंदेंनी तातडीची दिल्लीवारी केली. त्यापाठोपाठ गिरीश महाजनही दिल्लीला जाऊन आले. आता जागावाटप अंतिम टप्प्यात आल्याचं महायुतीचे नेते सांगू लागलेत..
विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी महायुतीमध्ये शिवसेनेला 4 तर राष्ट्रवादीला फक्त एकच जागा मिळण्याची शक्यता आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी महायुतीत बैठकांचे सत्र सुरु आहे. हिंगोली-परभणीच्या जागेसंदर्भात शिवसेना ही जागा लढण्याची शक्यता आहे. प्रामुख्याने आपल्या पारंपरिक जागा कायम राखण्यात शिवसेनेला यश आलं आहे. रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्गची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला येऊ शकते. शिवसेनेच्या वाट्याला ठाणे, नाशिक, यवतमाळ आणि परभणी-हिंगोलीची जागा जाण्याची शक्यता आहे.
पुण्यावर भाजपकडून आपला दावा कायम आहे. महायुतीच्या फॉर्म्युल्यात बदल होत भाजप 12, शिवसेना 4 आणि राष्ट्रवादी 1 असा झाल्याची भाजपच्या सूत्रांची माहिती आहे.
