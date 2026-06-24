'तुकाराम मुंढेंच्या बदलीसाठी इंटरनॅशनल ड्रग्ज लॅाबीकडून प्रयत्न', विधानसभेत खळबळजनक दावा, '250 कोटी...'

International Lobby trying for Tukaram Munde Transfer?: तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीसाठी इंटरनॅशनल ड्रग लॅाबीने 250 कोटी रूपये गोळा केले आहेत असा खळबजनक दावा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. विधानसभेत अन्न व औषध प्रशासनाकडून सुरु असलेल्या कारवाईचा उल्लेख करत मंत्री नरहरी झिरवाळ यांना प्रश्न विचारण्यात आले. यावेळी तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीचाही उल्लेख करण्यात आला. याचवेळी जितेंद्र आव्हाड यांनी इंटरनॅशन ड्रग्ज लॉबी तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीसाठी कामाला लागली आहे असा दावा केला.
"तुकाराम मुंढे यांचं मनापासून अभिनंदन करावंसं वाटतं. कॅन्सरने घेरणारे जे लोक आहेत त्यांना रिंगणात आणणारा माणूस तुमच्या कार्यालयात आहे. त्याची काळजी घ्या. तुम्ही त्यांच्या बदलीसाठी फाईल घेऊन जात नाही यासाठी अभिनंदन," असं जितेंद्र आव्हाड नरहरी झिरवाळ यांना म्हणाले.
"ड्रग्ज कंपनी मुंडेंमुळे कामाला लागल्या आहेत. त्यांच्या बदलीसाठी त्यांनी 250 कोटी जमा केले आहेत. इंटरनॅशन ड्रग्ज लॉबी कामाला लागली आहे," असा खळबळजनक दावा त्यांनी यावेळी केला.
जितेंद्र आव्हाड यांनी सभागृहाबाहेरही याचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी सांगितलं की, "आतापर्यंत एफडीएला कधी गांभीर्याने घेतलं नाही. लॅबोरेटरी मॅनेज केल्या जातात. तेच तेच अधिकारी मलिदा खात आलेत. राज्यभरात गुटखा कोण फिरवते, हे सोमवारी मी सांगणार आहे. झिरवाळ नावाचा साधा माणूस तिथं आहे. त्यांच्यावर राजीनाम्याचा दबाव होता".
तुकाराम मुंढेंची विकेट काढण्यासाठी फार्मास्युटिकल व ड्रग लॅाबीकडून 250 कोटी जमवले आहेत. त्यांच्या जीवाला बरेवाईट होऊ शकते असा दावा त्यांनी केला. तांदळात होणारी भेसळ कोण रोखणार? ज्यांनी गरीबी बघितली आहे तो अधिकारी तिथं येवून बसला आहे असं ते म्हणाले. भिवंडीत गुटखा सापडल्यावर झिरवाळ यांच्या कार्यालयातून कॅाल गेल्याचे रईस शेख यांनी सभागृहात सांगितले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
दरम्यान नरहरी झिरवाळ यांनी यावेळी एफडीएकडून चांगली कारवाई सध्या सुरू आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीचा प्रश्नच येत नाही असं सांगितलं. सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी तुकाराम मुंढे यांचं कौतुक करताना म्हटलं की, तुकाराम मुंढे यांच्यातील टी हा टायगर मुंढेचा टी झाला आहे. म्हणून तीन वर्षं बदली करु नये अशी मागणी केली जात आहे.
तुकाराम मुंढे यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या येत आहेत. त्यांच्या जीवाला धोका आहे. त्यांना संरक्षण देण्यात यावं अशी मागणी यावेळी अर्जुन खोतकर यांनी केली आहे.