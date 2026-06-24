Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /तुकाराम मुंढेंच्या बदलीसाठी इंटरनॅशनल ड्रग्ज लॅाबीकडून प्रयत्न, विधानसभेत खळबळजनक दावा, 250 कोटी...

'तुकाराम मुंढेंच्या बदलीसाठी इंटरनॅशनल ड्रग्ज लॅाबीकडून प्रयत्न', विधानसभेत खळबळजनक दावा, '250 कोटी...'

International Lobby trying for Tukaram Munde Transfer?: तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीसाठी इंटरनॅशनल ड्रग लॅाबीने 250 कोटी रूपये गोळा केले आहेत असा खळबजनक दावा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 24, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:51 PM IST
'तुकाराम मुंढेंच्या बदलीसाठी इंटरनॅशनल ड्रग्ज लॅाबीकडून प्रयत्न', विधानसभेत खळबळजनक दावा, '250 कोटी...'
Source: Bureau

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
पोलिसी खाक्या पाहून सियाचा प्रियकर पोपटासारखा बोलला;केतन अग्रवालच्या मृत्यू प्रकरणात
pune news6 min ago
2
tukaram munde22 min ago
3
maharashtra40 min ago
4
Ashirwad Suryavanshi45 min ago
5
tukaram mundhe53 min ago