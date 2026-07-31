'...ईश्वराचा संकेत म्हणून पाहावे', राष्ट्रवादी NDA त जाण्याच्या चर्चांदरम्यान जितेंद्र आव्हाडांच्या मुलीची पोस्ट, NCP चं सत्तेत जाणं निश्चित?

राष्ट्रवादी SPचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांची लेक नताशा आव्हाड यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टनं सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलंय. ‘जेव्हा जेव्हा एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाचे खासदार आणि नेते सत्तेत जाण्याचा निर्णय घेतात, तेव्हा काहीतरी मोठी घटना घडते. कदाचित त्यांनी याकडे ईश्वराचा संकेत म्हणून पाहावे आणि आपण जिथे आहोत तिथेच राहण्याचा निर्णय घ्यावा.’ अशी पोस्ट नताशा आव्हाड यांनी केली आहे.
नताशा आव्हाड यांच्या ट्विटमुळे उलटसुलट चर्चा रंगल्यात. कारण गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी SP एनडीएसोबत जाणार असल्याची चर्चा आहे. गेले काही दिवस दोन्ही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या मोदी-शाहांसोबतच्या गाठीभेटी सुरु आहेत. या गाठीभेटी सुरु असतानाच नताशा आव्हाडांच्या या ट्विटमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगल्या आहेत.
जेव्हा जेव्हा एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाचे खासदार आणि नेते सत्तेत जाण्याचा निर्णय घेतात, तेव्हा काहीतरी मोठी घटना घडते. कदाचित त्यांनी याकडे ईश्वराचा संकेत म्हणून पाहावे आणि आपण जिथे आहोत तिथेच राहण्याचा निर्णय घ्यावा. ✌️— Natasha Awhad (@NatashaASpeaks) July 29, 2026
सध्या दोन्ही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या दिल्लीतील भाजप श्रेष्ठींचा भेटीगाठींनी सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे. शरद पवार आणि सुप्रिया सुळेंपाठोपाठ आता अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीही मोदी, शाहांची भेटी घेतली. महाराष्ट्रात दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची चर्चा सुरू असतानाच, दोन्ही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या मोदी,शाह भेटीगाठींमागे दडलंय काय? हा सवाल उपस्थित होत आहे.
आधी शरद पवार, नंतर सुप्रिया सुळे आणि आता सुनील तटकरे... सध्या दोन्ही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत सुरू असलेल्या या भेटीगाठी.. अजित पवारांच्या निधनानंतर काहीशी बंद झालेली राष्ट्रवादी विलीनीकरणाची चर्चा सध्या पुन्हा सुरू झाली आहे. सुनेत्रा पवारांकडून सकारात्मकता दाखवल्यानंतर दोन्ही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या भेटीगाठी झाल्या होत्या. आता दोन्ही पक्षाचे प्रमुख नेत्यांनी दिल्लीत पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाहांच्या भेटीगाठी सुरू केल्याचं दिसत आहे. त्यामुळं या भेटीगाठींमागे विलीनीकरणाचा धागा तर नाही ना? अशी चर्चा सुरू झाली आहे. ही चर्चा का सुरू झाली हे समजून घेण्यासाठी मागील 15 दिवसांमधील दोन्ही पक्षांच्या भेटी कारणीभूत ठरत आहेत.
14 जुलै- जयंत पाटील, सुनील तटकरे, प्रफुल पटेल एकाच वेळी मुख्यमंत्र्यांसोबत वर्षा बंगल्यावर
15 जुलै- जयंत पाटलांकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट
22 जुलै- शरद पवार, सुप्रिया सुळेंकडून पंतप्रधान मोदींची भेट
23 जुलै- पार्थ पवार, प्रफुल पटेलांकडून शरद पवारांची भेट
27 जुलै - सुप्रिया सुळेंकडून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांची भेट
27 जुलै - सुळेंच्या भेटीनंतर तटकरेही शाहांच्या भेटीला
28 जुलै - सुनील तटकरेंना पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली
सुनील तटकरेंनी सलग दोन दिवस भाजपच्या सर्वोच्च नेत्यांच्या भेटीसाठी घेतल्या आहेत. सोमवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांना भेटल्यानंतर, मंगळवारी तटकरे पंतप्रधान मोदींना भेटले. शरद पवार, सुप्रिया सुळेंच्या मोदी, शाह भेटीनंतर तटकरेंच्या या भेटीनंतर चर्चांना उधाण आलं आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून या सगळ्या भेटीगाठींची वेगवेगळी कारणं सांगितली जात आहेत. पण, अचानक भेटीगाठींचे अनेक अर्थ सुद्धा निघतात. एकीकडे शरद पवारांची राष्ट्रवादी एनडीएत जाणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात असतानाच, आता विलीनीकरणाचीही चर्चा सुरू आहे. त्यातच होणाऱ्या या भेटीगाठी लक्षवेधी ठरतायेत.. त्यातच तीन दिवसांपूर्वीच विलीनीकरणाचा कुठला प्रस्ताव आला तर विचार करु असं तटकरेंनी म्हटलं होतं. पण शरद पवारांनी मात्र एकत्र येण्याचा काहीही संबंध नसल्याचं सांगत, चर्चा फेटाळली होती.
पवारांनी चर्चा फेटाळल्यानं, तटकरेंनीही मोदींसोबतच्या भेटीत विकास कामांबद्दल चर्चा केल्याचं सांगत, विलीनीकरणाची चर्चा फेटाळली. विशेष म्हणजे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी नेतेमंडळीही वरिष्ठ जो निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य असेल म्हणत, विलीनीकरणाबात सकारात्मक असल्याचं दिसत आहे.