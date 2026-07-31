Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /...ईश्वराचा संकेत म्हणून पाहावे, राष्ट्रवादी NDA त जाण्याच्या चर्चांदरम्यान जितेंद्र आव्हाडांच्या मुलीची पोस्ट, NCP चं सत्तेत जाणं निश्चित?

'...ईश्वराचा संकेत म्हणून पाहावे', राष्ट्रवादी NDA त जाण्याच्या चर्चांदरम्यान जितेंद्र आव्हाडांच्या मुलीची पोस्ट, NCP चं सत्तेत जाणं निश्चित?

राष्ट्रवादी SPचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांची लेक नताशा आव्हाड यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टनं सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस एनडीएत सहभागी होण्याच्या चर्चांदरम्यान करण्यात आलेल्या या पोस्टने लक्ष वेधून घेतलं आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 31, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:26 AM IST
'...ईश्वराचा संकेत म्हणून पाहावे', राष्ट्रवादी NDA त जाण्याच्या चर्चांदरम्यान जितेंद्र आव्हाडांच्या मुलीची पोस्ट, NCP चं सत्तेत जाणं निश्चित?
Image Credit: नताशा आव्हाड यांची पोस्ट चर्चेत

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'...ईश्वराचा संकेत म्हणून पाहावे', राष्ट्रवादी NDA त जाण्याच्या चर्चांदरम्यान जितेंद्र आव्हाडांच्या मुलीची पोस्ट, NCP चं सत्तेत जाणं निश्चित?
NCP4 min ago
2
Mumbai train local update21 min ago
3
Melghat53 min ago
4
Commonwealth Games 20261 hr ago
5
narendra modi1 hr ago