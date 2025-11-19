जितेंद्र आव्हांडाच्या VIDEO वरुन उठलंय रान, पाकिस्तानचा उल्लेख करत भाजपाचा गंभीर आरोप, नव्या वादाला तोंड

पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी केल्याचा एक व्हीडिओ समोर आला आहे. यावरून आता नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यासमोर ही घोषणाबाजी झाल्याचा आरोप आहे. 9 महिन्यांपूर्वीची ही घटना आहे त्यावरून भाजपनं आता जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. हे प्रकरण नेमकं काय आहे, पाहुयात या रिपोर्टमधून.
पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणेवरून नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. आमदार जितेंद्र आव्हाडांसमोर शरद पवार पक्षाचे मुंब्रा-कळवा अध्यक्ष शमीम खान यांनी "पाकिस्तान जिंदाबाद"च्या घोषणा दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी अखेरीस शमीम खान यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे
- 9 महिन्यांपूर्वी काढण्यात आलेल्या एका रॅलीमध्ये हा प्रकार घडला होता
- पहलगाम हल्लानंतर भारतीय सैन्यानं ऑपरेशन सिंदूर हाती घेतलं
- शमीम खान यांनी पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी मुंब्रा इथं पाकिस्तानविरुद्ध निषेध मोर्चा काढला होता
- या निषेध मोर्चामध्ये जितेंद्र आव्हाडांसह अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते
- पण यावेळी शमीम खान यांनी पाकिस्तानविरुद्ध घोषणा देत असताना "पाकिस्तान मुर्दाबाद" ऐवजी "पाकिस्तान झिंदाबाद" च्या घोषणा दिल्या
- ही चूक चूक लक्षात येताच त्यांनी लगेचच चूक सुधारली आणि "पाकिस्तान मुर्दाबाद" अशी घोषणा दिली
हा व्हीडिओ 9 महिन्यांपूर्वीचा असला तरी आता सत्ताधा-यांनी जोरदार हल्लाबोल केला आहे. जितेंद्र आव्हाड यांच्याविरोधातच गुन्हा दाखल करण्यात यावी, अशी मागणी भाजप आमदार निरंजन डावखरे यांनी केलीय.
भाजप आमदार संजय केळकर यांनीही आव्हाडांवर जोरदार निशाणा साधला आहे. जे पोटात असतं तेच ओठांवर येतं. जितेंद्र आव्हाड नेहमी संविधान आणि देशभक्तीबद्दल बोलत असतात. मात्र आता त्यांचेच कार्यकर्ते अशी घोषणाबाजी करतात, असंही केळकर यांनी म्हटलं आहे.
भाजपनं जितेंद्र आव्हाडांवर टीकेची झोड उठवली असतानाच राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे मात्र आव्हाडांच्या समर्थनात पुढे आल्या आहेत. जितेंद्र आव्हाड असं काहीच करू शकत नाहीत यावर विश्वास असल्याचं सुप्रिया सुळेंनी म्हटलं आहे.
सध्या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची लगबग सुरू आहे. अशातच एका जुन्या व्हीडिओवरून जितेंद्र आव्हाडांवर आरोप केले जात आहेत. या आरोपांना आव्हाडांकडून काय प्रत्युत्तर दिलं जातं, हे पाहावं लागणार आहे.