Marathi News
महाराष्ट्रातील राजकारणात एकच चर्चा! अजित पवारांच्या मंत्र्याचा भाऊ भाजपमध्ये

माणिकराव कोकाटे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री आहेत, तर त्यांचे बंधू भारत कोकाटे यांनी भाजपात प्रवेश केला आहे  

शिवराज यादव | Updated: Oct 16, 2025, 09:06 PM IST
भारत कोकाटे हे मंत्री माणिकराव कोकाटेंचे बंधू आहेत. माणिकराव कोकाटे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री आहेत, तर त्यांचे बंधू भारत कोकाटे यांनी भाजपात प्रवेश केला आहे. त्यामुळे अनेक चर्चा सुरू झाल्यात. दोन्ही बंधूंमधील हे राजकीय मतभेद नेमके का आहेत, पाहुया या रिपोर्टमधून.

राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे हे राष्ट्रवादीत आहेत. माणिकराव राष्ट्रवादीचं काम करत असताना त्यांचे सख्खा भाऊ भारत कोकोटेंनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत भारत कोकाटेंनी भाजपचं कमळ हाती घेतलं आहे. खरं तर भारत कोकाटे गेल्या अनेक वर्षांपासून माणिकराव कोकाटेंपासून लांब आहेत. राजकीय मतभेद असल्यानं भारत कोकाटेंनी वेगळा पक्ष आणि वेगळा मार्ग निवडला आहे. आताही ते शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात होते. तिथून त्यांनी आता भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. माणिकरावांशी मतभेद आहेत मात्र कौटुंबिक कलह नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

भारत कोकाटेंनी भाजपमध्ये प्रवेश करताना आपण कोणत्याही पदासाठी प्रवेश केला नसून कार्यकर्त्यांची कामं करण्यासाठी भाजपसोबत गेल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. भारत कोकाटेंना भाजपमध्ये घेताना भाजपच्या नेत्यांनी काहीतरी विचार केला असावा. भाजप भारत कोकाटेंच्या रुपानं माणिकरावांसमोर आव्हान तर उभं करत नाही ना अशी कुजबूज सिन्नर भागात सुरु झाली आहे. 

कार्यर्त्यांसाठी भाजपमध्ये प्रवेश करत असल्याचं भारत कोकाटे सांगत असले तरी येत्या काळात ते विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षबांधणी करत नाही ना याकडं त्यांचे भाऊ माणिकराव कोकाटेंचं बारिक लक्ष असणार यात शंका नाही.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Manikrao KokateBhara Kokateमाणिकराव कोकाटेभारत कोकाटेNCP

