English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • NCP च्या विलिनीकरणानंतर हा नेता होणार होता प्रदेशाध्यक्ष; अजित पवारांनीच दिला होता प्रस्ताव, रोहित पवारांनी नावच घेतलं

NCP च्या विलिनीकरणानंतर 'हा' नेता होणार होता प्रदेशाध्यक्ष; अजित पवारांनीच दिला होता प्रस्ताव, रोहित पवारांनी नावच घेतलं

Rohit Pawar on NCP Alliance State President: अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाचा मुद्दा उपस्थित झाला आणि अनेक दावे करण्यात आले. एकीकडे शरद पवार गटाकडून विलिनीकरणाची चर्चा झाल्याचे दावे होत असताना, दुसरीकडे मात्र अजित पवार गटाकडून वारंवार फेटाळण्यात आले. त्यातच आता रोहित पवारांनी एक नवा दावा केला आहे.     

शिवराज यादव | Updated: Feb 18, 2026, 01:38 PM IST
NCP च्या विलिनीकरणानंतर 'हा' नेता होणार होता प्रदेशाध्यक्ष; अजित पवारांनीच दिला होता प्रस्ताव, रोहित पवारांनी नावच घेतलं

Rohit Pawar on NCP Alliance State President: अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाचा मुद्दा उपस्थित झाला आणि अनेक दावे करण्यात आले. एकीकडे शरद पवार गटाकडून विलिनीकरणाची चर्चा झाल्याचे दावे होत असताना, दुसरीकडे मात्र अजित पवार गटाकडून वारंवार फेटाळण्यात आले. त्यातच आता रोहित पवारांनी एक नवा दावा केला आहे. जर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचं विलिनीकरण झालं असतं तर नव्या प्रदेशाध्यक्षांची नियुक्ती होणार होती. रोहित पवारांनी त्यांचं नावच सांगितलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

'अमोल कोल्हे होणार होते प्रदेशाध्यक्ष'

रोहित पवारांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, "एनडीएसोबत राहायचं की बाहेर पडायचं ही अजित पवार आणि आमच्यात झालेली चर्चा आहे. अजित पवार आज नाहीत, त्यामुळे त्यावर चर्चा करणं योग्य नाही असं आम्हाला वाटतं. अजित पवारांना त्यांच्या पक्षात अनके बदल करायचे होते. प्रदेशाध्यक्षपदी कोणीतरी तरुण असावं असं त्यांना वाटत होतं. त्यांनी अमोल कोल्हे यांच्या नावाचा प्रस्ताव दिला होता. त्यामुळेच अमोल कोल्हे अनेक बैठकांमध्ये होते. त्यादृष्टीने चर्चा होत होत्या. पण आज दादा राहिले नाहीत, ज्यांच्यासोबत आम्हाला कंफर्ट होता. त्यांची भावनिक इच्छा होती, राजकीय इच्छा दुय्यम होती. दोन्ही पक्ष कुटुंब एकत्र यावेत असं त्यांना वाटत होतं".

'दादा नसताना 200 पट ऐवजी 150 पट ताकदच लावली'

"जेव्हा नगरपरिषद, नगरपंचा़यत, महापालिका निवडणुका झाल्या तेव्हा अजित पवार सर्व नियोजन पाहत होते. आज निवडणूक लढत असताना मार्गदर्शक प्रमाणपत्र कागदपत्रांची गरज असते. एखादी मोठी निवडणूक असेल तर ती जास्त लागतातय. सगळं नियोजन दादा करायचे. पण त्या कागदांचं वाटप दुसरा नेता करायचा. 28 तारखेला जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीसाठी योग्य नियोजन झालं होतं. मार्गदर्शक कागदपत्रांच्या माध्यमातून 200 पट ताकद लावली जाणार होती. पण दुर्दैवाने त्याआधी दादांचं निधन झालं. दादा नसताना 200 पट ताकद लावली जाणार होती, तिथे 50 पट लावली. 150 पट लावल्याने उमेदवार कमकुवत आणि एकटे पडले. 150 पट ताकद कोणी कमी लावली याच्या खोलात जावं लागेल," असं रोहित पवार म्हणाले आहेत.

"तपास करत असताना तांत्रिक तपास महत्त्वाचा असतो. क्रिमिनिल असेल तर एक दिवस, एक महिना आधी काय घडलं? कोण कसं वागत आहे? या सगळ्या गोष्टी पाहिल्या तर त्याला योग्य तपास म्हणू शकतो. क्रिमिनिल आणि तांत्रित तपास व्हावा. यात मोठं रिस्ट्रक्चरिंग कऱण्याची गरज आहे," असंही मत त्यांनी मांडलं. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
NCPRohit PawarAjit Pawar Plane CrashRohit Pawar press ConferneceAmol Kolhe

इतर बातम्या

अजित पवारांच्या घातपातामागचा मास्टर माईंड कोण? रोहित पवारां...

महाराष्ट्र बातम्या