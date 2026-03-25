तटकरेंकडून अजित पवारांचे अधिकार आणि पक्षाचा ताबा प्रफुल्ल पटेलांना देण्याचा प्रयत्न; रोहित पवारांचा आरोप; कागदंही दाखवली

शिवराज यादव | Updated: Mar 25, 2026, 02:01 PM IST
तटकरेंकडून अजित पवारांचे अधिकार आणि पक्षाचा ताबा प्रफुल्ल पटेलांना देण्याचा प्रयत्न; रोहित पवारांचा आरोप; कागदंही दाखवली

Rohit Pawar Big Claim over Sunil Tatkare Prafull Patel: प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे यांना पक्ष ताब्यात घ्यायचा होता असा गंभीर आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे. याबाबतची माहिती सुनेत्रा काकींना मिळाली असावी त्यामुळे त्यांनी लगेच पत्रव्यवहार केला असाही दावा त्यांनी केला आहे. तसंच जय पवार पत्रकार परिषद घेणार होते. मात्र ती कोणाच्या दबावामुळे रद्द केली? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. विधानभवनात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी पुन्हा एकदा गुन्हेगारी दृष्टीने तपास झाला पाहिजे अशी मागणी केली आहे. 

'अजित पवारांच्या निधनानंतर 18 दिवसांनी निवडणूक आयोगाकडे पत्र'

"10 मार्च 2026 राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांनी पत्र काढलं. या पत्रात सुनेत्राकाकीनी एक वाक्य म्हटलं आहे की, अजितदादा अपघात 28  जानेवारी रोजी झाला  तेव्हापासून मी राष्ट्रीय अध्यक्ष होईपर्यंत कोणी निवडणूक आयोगाकडे पत्रव्यवहार केला असेल तर गृहीत धरू नये. अपघात झाल्यानंतर 16  फेब्रुवारी 2026 रोजी 18 दिवसांनी अजितदादा पक्षाकडून निवडणूक आयोगाकडे एक पत्र पाठवण्यात आलं. यावर सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव यांच्या सह्या आहेत," असं रोहित पवारांनी सांगितलं. 

'प्रफुल्ल पटेलांना सर्व अधिकार देण्यात आले'

"अजितदादांना जाऊन फक्त 18 दिवस झाले असताना 16 फेब्रुवारीला सुनेत्राकाकी, पार्थ पवार यांना न सांगता तीन नेत्यांनी  निवडणूक आयोगाला पत्र दिलं. यामध्ये सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल होते. अजित पवारांकडे असणारे पूर्ण अधिकार आणि पक्षाीच ताकद प्रफुल्ल पटेल यांच्याकडे पत्राच्या माध्यमातून दिले गेले. सुनेत्रा पवारांना हे कळलं असावं. यामुळे त्यांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यानंतर लगेच पत्रव्यवहार केला," असा दावा रोहित पवारांनी केला आहे.  

'अजित पवार जिवंत असताना घराबाहेर काळी जादू'

पुढे त्यांनी म्हटलं की, "अजित पवार जिवंत असताना त्यांच्या घराबाहेर काळी जादू, पूजा करण्याचा प्रयत्न झाला. नाशिकमधील भोंदूबाबाबाच्या माध्यमातून झालं असावं. पक्षावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे होतं का?".

'तटकरे आणि पटेल यांना पक्षााचा ताबा घ्यायचा होता'

"अजित पवारांचा 28 तारखेला अपघात झाला की घातपात हे आम्ही शोधत आहोत. त्यानंतर दोन दिवसांत पियुष गोयल हे प्रफुल्ल पटेल पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्याचं विधान करतात. नंतर त्यांनी चुकून बोलल्याच सांगितलं. पण क्रमवारी पाहिली तर पटेल, तटकरे आणि इतर पक्षाच्या नेत्यांमध्ये या गोष्टी आधीच ठऱल्या होत्या. आधीच ठरलं होतं की, पक्षाचा ताबा घ्यायचा. अजित पवारांच्या अंत्यविधीवेळी तटकरे, पटेल तिथे आले होते. त्यांचा हेतू काय होता याचा तपास झाला पाहिजे. तटकरे आणि पटेल यांना पक्षााचा ताबा घ्यायचा होता हे स्पष्ट होत आहे," असं त्यांनी म्हटलं आहे. 

'राजकारण लय वंगाळ झालं आहे'

"दादा ह्यात असताना नरेश अरोरावरील फालतू खर्च आणि इतर खर्च, पक्षात चुकीच्या पद्दतीने  काही गोष्टी होत होत्या. कर्तृत्व नसतानाही पक्षात मोठी पदं मिळत होती.  दादा कार्यकर्ते, आमदारांचे ऐकत होते, पण यांचं ऐकत नसल्याने सगळा पक्ष ताब्यात यावा असं वाटत होतं. अख्खी पार्टी ताब्यात यावी आणि मग अजित पवारांचा अपघात होणं हे संशयास्पद आहे. सुनेत्रा पवारांना हे सांगायचं आहे  की, राजकारण लय वंगाळ झालं आहे. आजुबाजूल लोक आहेत त्यांची काळजी घ्यावी लागेल," असा सल्लाही त्यांनी दिला. 

'जय पवारांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न'

"अजितदादा अपघात प्रकरणी सभागृहात केवळ एक दोन आमदारांनी मुद्दा मांडला. कारण सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांनी सर्वांना सांगितलं होतं की अजितदादा अपघात प्रकरणी अधिवेशनात बोलू नये. जय पवार यांना पत्रकार परिषद घ्यायची होती. ती का झाली नाही? तो लढणारा आहे, मराठी आहे. त्याचा आवाज दाबण्याचा प्रय़त्न होत आहे का? हा कट आधीच रचला होता का? म्हणून क्रिमिनल तपास व्हावा, ज्यासाठी एफआयआर होणं गरजेचं आहे जो काल कर्नाटकात झाला. तो आता इथे डीजीपी महाराष्ट्रकडे वर्ग करण्यात आला आहे," अशी माहिती त्यांनी दिली. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

