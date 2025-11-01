English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'वेळ आली तर आम्ही...', राज आणि उद्धव ठाकरेंचा उल्लेख करत रोहित पवारांचं मोठं विधान

रोहित पवार यांनी शिवसेना कल्याण शहर शाखेत शिवसैनिकांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंचा उल्लेख करत मोठं विधान केलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 1, 2025, 08:08 PM IST
वेळ आली तर लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्हीदेखील हातात दंडुका घेऊ असा इशारा राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी दिला आहे. रोहित पवार यांनी शिवसेना कल्याण शहर शाखेत घेतली शिवसैनिकांची भेट घेतली. यानंतर संवाद साधताना त्यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंच्या विधानाला सहमती दर्शवली ज्यामध्ये त्यांनी दुबार मतदारांना फोडून काढा असा आदेश दिला. 

सत्याचा मोर्चामध्ये संवाद साधताना उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी दुबार मतदार आढळला तर त्याला फोडून काढा असे आदेश दिले आहेत. याबाबत बोलताना राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी ठाकरे बंधूंना समर्थन दिलं. वेळ आली तर लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही देखील हातात धंडूक घेऊन असा इशाराच रोहित पवार यांनी दिला आहे. 

Raj Thackeray Satyacha Morcha: ...तर त्या मतदारांना तिथेच फोडून काढायचं, राज ठाकरेंनी दिला आदेश

 

मोर्चावर भाजपाकडून होणाऱ्या टीकेबाबत बोलताना रोहित पवार यांनी भाजपाचा चांगला समाचार घेतला. रोहित पवार म्हणाले की ,"आम्ही भाजपाला काही बोलत नाही, आम्ही निवडणूक आयोगाला बोलत आहोत. लोकसभा निवडणुकीनंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणात नोंदणी कशी झाली त्याच्यावर आमचा आक्षेप आहे. लोकशाही टिकावी, संविधान टिकावं यासाठी रस्त्यावर उतरून लढत आहोत".

उद्धव ठाकरे यांचे मतदार यादीमधून नाव वगळण्याचा प्रयत्न होत आहे. जर मोठ्या नेत्यांबाबत असं होतं असेल तर सर्वसामान्यांबाबत काय? असा सवाल देखील रोहित पवार यांनी केला. 

राज ठाकरेंनी काय म्हटलं आहे?

"232 आमदार निवडून आल्यानंतर जर महाराषट्रात मातब, शांतता आणि मतदार गोंधळलेले असतील, निवडून आलेल्यांना चिमटे काढून पाहत होते. त्यांची सोय आधीच झाली असल्याने त्यांना माहिती नव्हतं. त्यांनाही आपण निवडून येणार याची कल्पना नव्हती. निवडणूक आयोगाच्या मार्फेत ही सगळं कारस्थानं सुरु आहेत. निवडणुका लढवायच्या कशा ते सांगा. जो मतदार उन्हात उभा राहतो त्याच्या मतांचा अपमान नाही का? मतदान कुठे जरी झालं तरी मॅच फिक्स आहे. मग मताला काय किंमत आहे," असा संतापही त्यांनी व्यक्त केला. 

 

"जेव्हा कधी निवडणुका होतील, एकतर पहिल्यांदा घऱाघरात जा आणि याद्यावंर काम करा. चेहरे कळले पाहिजेत. ती माणसं मतदानाच्या ठिकाणी पोहोचली पाहिजेत. जर तिथे दुबार, तिबार वाले आले तर तिथेच फोडून काढायचे. बडव बडव बडवायचे आणि मग पोलिसांच्या हाती द्यायचे. त्याशिवाय हे वठणीवर येणार नाहीत. त्याशिवाय महाराष्ट्रातील कारभार वठणीवर येणार नाही," असंही त्यांनी सांगितलं. 

