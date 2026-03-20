Rupali Chakankar on Ashok Kharat: 'मी याप्रकरणी ...', अशोक खरात प्रकरणी रुपाली चाकणकरांची पहिली प्रतिक्रिया आली समोर

Rupali Chakankar Reaction on Ashok Kharat: भोंदू कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्यावर मोठी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. अशोक खरातसोबतचे फोटो आणि व्हिडीओ यामुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. अशोक खरातचे पाय धुतानाचे तसंच त्याच औक्षण करण्यासोबतच त्यांचे अनेक व्हिडीओ समोर आले आहेत. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने शनिवारी तातडीची बैठक बोलावली असून, यावेळी रुपाली चाकणकरांवरील कारवाईसंदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
रुपाली चाकणकर यांनी झी 24 तासच्या प्रतिनिधीशी बोलताना या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. आपण पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. "मी मुंबईत आहे. पोलीस महासंचालकांना भेटणार आहे. मी पत्रकार परिषद घेऊन जे काय आहे ते स्पष्ट करणार," असं रुपाली चाकणकरांनी सांगितलं आहे. तसंच आपल्याविरोधात मीडिया ट्रायल सुरु असल्याचंही म्हटलं आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, भोंदूबाबा खरात प्रकरण रुपाली चाकणकर यांना भोवणार असं दिसत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस रूपाली चाकणकरांचा राजीनामा घेण्याची शक्यताही आहे. उद्या यासंदर्भात राष्ट्रवादीने काँग्रेसची महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार, कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि इतर महत्वाचे नेते या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
अशोक खरातला अटक केल्यानंतर या प्रकरणात रूपाली चाकणकरांचा हात असल्याचा गंभीर आरोप रूपाली ठोंबरेंनी केला आहे. त्यामुळेच त्या फरार झाल्याचा दावाही ठोंबरेंकडून करण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे सुषमा अंधारे यांनी देखील चाकणकरांना अटक करून त्यांच्या नार्को टेस्टची मागणी केली आहे.
अशोक खरातसोबत रूपाली चाकणकरांचे फोटो बाहेर आल्यानंतर चाकणकर कुठे आहेत? असा सवाल राजकीय वर्तुळात उपस्थित करण्यात येतोय. राष्ट्रवादीच्या नेत्या रूपाली ठोंबरे यांनी चाकणकर फरार झाल्याचा दावा केलाय, तर दुसरीकडे ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नेत्या सुषमा अंधारेंनी देखील चाकणकर कुठे आहेत? असा सवाल केलाय, चाकणकर या प्रकरणात 100 टक्के अडकू शकतात असं अनेक जाणकारांचं मत असल्याचंही अंधारेंनी म्हटलं आहे.
अशोक खरातनं शेकडो महिलांचं लैंगिक शोषण केलं, या प्रकरणात रूपाली चाकणकरांनी खरातला मदत केल्याचाही आरोप रूपाली ठोंबरे यांनी केलाय, त्यामुळे महिलांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात रूपाली चाकणकरांना सहआरोपी करण्याची मागणी रूपाली ठोंबरे यांनी केली आहे.
