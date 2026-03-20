शिवराज यादव | Updated: Mar 20, 2026, 11:05 PM IST
'खरातला मी गुरु मानलं होतं,' रुपाली चाकणकरांनी राजीनाम्यानंतर सगळंच सांगितलं

Rupali Chakankar on Ashok Kharat: खरात पती, पत्नीला माझ्या कुटुंबाने गुरु मानलं होतं असं रुपाली चाकणकर यांनी सांगितलं आहे. महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर रुपाली चाकणकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत आपली बाजू मांडली. त्यांनी सांगितलं की, "महादेवाच्या मंदिराचं ट्रस्ट असणाऱ्या  शिवनिका संस्थानमध्ये मी प्रदेशाध्यक्ष होते, तेव्हापासून सदस्य म्हणून काम केलं. माझ्यासह वेगवेगळ्या क्षेत्रातील अनेक प्रतिष्ठित नागरिक, मान्यवर या ट्रस्टवर होते. त्यानंतर मी आयोगाची अध्यक्ष झाले. या ट्रस्टचा कार्यकाळ 8 ऑगस्टर 2025 ला संपला आहे". 

'खरात पती, पत्नीला माझ्या कुटुंबाने गुरु मानलं'

पुढे त्या म्हणाल्या, "समाजात आपण आयुष्य जगताना कोणाला तरी गुरु मानत असतो. खरात पती, पत्नीला माझ्या कुटुंबाने गुरु मानलं. महाशिवरात्री, गुरुपौर्णिमा, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य वाटप करताना आम्ही तिथे उपस्थित राहत होतो. एखाद्या व्यक्तीला गुरु मानलं असल्याने संपूर्ण कुटुंब उपस्थित राहत होतो. दाखवले जाणारे व्हिडीओ काही वर्षांपूर्वीचे आहेत. गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने इतरांसह मी आणि माझ्या पतीनेही पाद्यपूजा केली होती". 

'देवस्थान ट्रस्टशी माझा, कुटुंबाचा संबंध'

"5-6 वर्षापूर्वी ज्यांच्या संपर्कात असतो, त्यानंतर एखाद्याचं कृत्य, वागणूक, वैयक्तिक आयुष्य याबद्दल कोणतीही सुतराम कल्पना नसते. आज आपल्यासोबत आहेत ते उद्या कसे वागणार आहेत याची कल्पना आपल्याला नसते. मला घटना समजली तेव्ह धक्का बसला. मी लगेच पोस्टही केली होती. या देवस्थान ट्रस्टशी माझा, कुटुंबाचा संबंध आहे. पण खरात आणि त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल आयुष्याबद्दल काही माहिती असण्याचं कारण नव्हतं. पोलिसांनी निष्पक्ष तपास करावा असं आधीच सांगितलं आहे. मी तपासाबाबत पोलीस महासंचलाकांना आणि देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिलं आहे. सुनेत्रा पवार यांची भेट घेतली आणि या घटनेचा तपास पारदर्शक, निष्पक्ष व्हावा यासाठी मागणी केली आहे," असंही त्या म्हणाल्या. 

'जे घडलं ते अत्यंत चुकीचं, घाणेरडं कृत्य आहे'

"काही लोकांवर आपण विश्वास ठेवतो. आपली त्यांच्यावर आध्यात्मिक श्रद्धा असते. माझं कुटुंब वारकरी कुटुंब आहे. आमची आध्यात्मिक श्रद्धा होती. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाशी जोडले होतो. पण त्यांच्या कुटुंबाची दुसरी बाजू कधी आमच्यासमोर आली नाही. वर्षातील काही कार्यक्रमांच्या निमित्ताने काही कालावधीसाठी आम्ही तिथे असायचो. जे घडलं ते अत्यंत चुकीचं, घाणेरडं कृत्य आहे. त्याचं समर्थन करणार नाही. पोलिसांनी सखोस तपास करा आणि कठोर कारवाईची मागणी आम्ही करत आहोत," असंही त्यांनी म्हटलं.

'कोणत्याही व्यक्तीला, संस्थेला पाठीशी घातलेलं नाही'

"दोन दिवसांपारून चुकीच्या बातम्या सुरु असून त्याचा तीव्र निषेध करते. 5 तारखेला एका मुलीचा मेल आला. त्यात मुलीने खरातच्या ऑफिसमध्ये काम कऱणाऱ्या एका माणसासंदर्भात तक्रार होती. त्याच दिवशी पोलिसांना पत्र गेलं आहे. आम्ही तपास करावा असं सांगितलं. त्याची सुनावणीही 17 तारखेला आयोग कार्यालयात लागली. त्यात पोलिसांनी कारवाई करु असं पत्र दिलं आहे. कोणत्याही व्यक्तीला, संस्थेला पाठीशी घातलेलं नाही. खऱातचं नाव नव्हतं. काम करणाऱ्या व्यक्तीचं होतं, तरी चौकशीचे आदेश दिले होते," असं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं.

"संस्थानाशी जोडल्याचं आम्ही मान्य केलं होतं.  एखाद्या गुरुची पाद्यपूजा करताना फोटो आहेत. अनेकांचे फोटो आहेत. पण महिला असल्याने सॉफ्ट टार्गेट केलं जात आहे. काहींनी पत्रकार परिषद घेऊन चुकीच्या बातम्या पसरवल्या," असं सांगत त्यांनी सुषमा अंधारेंना प्रत्युत्तर दिलं. हाताल कोणताही जखम नाही सांगत त्यांनी पुरावे दाखवले. आम्ही या सर्वांना नोटीस पाठवणार. चुकीच्या पद्धतीने खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करणार असा इशारा त्यांनी दिला आहे. 

दोषी व्यक्तीवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. सगळ्याचा निष्पक्षपणे व्हावा यासाठी मी राजीनामा सुपूर्द केला आहे. सुनेत्रा पवार आता पुढील निर्णय घेतील असं त्यांनी म्हटलं आहे.  

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

