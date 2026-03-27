महिला आयोगाचं अध्यक्षपद सोडल्यानंतर चाकणकरांचा आणखी एक मोठा निर्णय; पोस्ट करुन दिली माहिती, 'मी सुनेत्रा पवारांशी....'

Rupali Chakankar Resignation: नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरातशी असलेल्या निकटवर्तीय संबंधांमुळे रुपाली चाकणकर अडचणीत आल्या आहेत. याच प्रकरणी त्यांनी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 27, 2026, 10:38 PM IST
Rupali Chakankar Resignation: नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरातशी असलेल्या निकटवर्तीय संबंधांमुळे अडचणीत आलेल्या रुपाली चाकणकर यांनी राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट शेअऱ करत त्यांनी ही माहिती दिली आहे. याआधी त्यांनी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर आपण राजीनामा देत असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. 

'खरातला मी गुरु मानलं होतं,' रुपाली चाकणकरांनी राजीनाम्यानंतर सगळंच सांगितलं

 

रुपाली चाकणकरांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "खरात प्रकरणाबाबत पहिल्या दिवशीच मी माझी भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्याच्या आर्थिक व्यवहारात,त्याच्या गैरकृत्यात दुरान्वये संबंध नाही,आजही तीच स्पष्ट व ठाम भूमिका आहे. तपासादरम्यान या सर्व बाबी निष्पन्न होतीलच. खोटे,असत्य व कुठलाही पुरावा नसताना जे आरोप माध्यमांमधून होत आहेत,ते वेदनादायक आहे.सत्य प्रखरतेने सिद्ध होईलच". 

"हा तपास पारदर्शकपणे व निष्पक्षपणे व्हावा,ही माझी मागणी मी यापूर्वीच मा.मुख्यमंत्री, मा.उपमुख्यमंत्री,मा.पोलिस महासंचालक यांच्याकडे केली आहे. आज सकाळी फोनद्वारे आदरणीय सुनेत्रावहिनी पवार यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार मी माझ्या राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा देत आहे," असं त्यांनी सांगितलं आहे. 

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा 

याआधी रुपाली चाकणकरांनी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. सुनेत्रा पवारांची भेट घेत त्यांनी राजीनामा सोपवला होता.  देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात रुपाली चाकणकर यांनी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग पदाचा राजीनामा स्विकारण्यास सांगितलं होतं. 

पत्रात त्यांनी लिहिलं आहे की, "मी, सौ. रुपाली निलेश चाकणकर, वरील विषयान्वये आपणांस विनंतीपूर्वक कळवू इच्छिते की, दि. 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी माझी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची अध्यक्षा म्हणून नियुक्ती झाली होती. माझ्या वैयक्तिक कारणाने मी स्वेच्छेने सदर पदाचा राजीनामा ह्या पत्राद्वारे आपणांस सादर करत आहे. आजवर माझ्यावर विश्वास दाखवून आपण मला सर्वतोपरी सहकार्य केले त्याबद्दल मी आपली व सर्व सहकाऱ्यांची शतशः ऋणी आहे. भविष्यातही आपले असेच सहकार्य राहील असा मला विश्वास आहे.

तरी आपण माझा अध्यक्षा, राज्य महिला आयोग ह्या पदाचा राजीनामा स्वीकारावा अशी आपणांस नम्र विनंती आहे. धन्यवाद...!".

राजीनाम्यानंतर त्यांनी मीडियाशी संवाद साधत आपली बाजू मांडली होती. खरात पती, पत्नीला माझ्या कुटुंबाने गुरु मानलं होतं असा खुलासा त्यांनी केला होता. तसंच जे घडलं ते अत्यंत घाणेरडं कृत्य असल्याचं म्हटलं होतं. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

