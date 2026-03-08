NCP नेत्याकडून मुलीचं लैंगिक शोषण! वर्धा हादरलं; नोकरीचे आमिष दाखवून अत्याचार, अश्लील फोटोही पाठवले

NCP Leader Sexually Abused Girl In Wardha: वर्धा जिल्ह्यातून संतापजनक आणि धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ‘जागतिक महिला दिना’च्या पार्श्वभूमीवर समाजाला हादरवून टाकणारी ही घटना उघडकीस आली आहे. वर्ध्यात राष्ट्रवादीशी संबंधित एका ज्येष्ठ नेत्यावर अल्पवयीन मुलीचे दीर्घकाळ लैंगिक शोषण केल्याचा गंभीर आरोप झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, दिवाकर गमे असे या आरोपीचे नाव असून पुलगाव पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. पीडित तरुणीच्या तक्रारीवरून पुलगाव पोलिस ठाण्यात पॉक्सो कायद्याअंतर्गत आणि इतर गंभीर कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
'जागतिक महिला दिन' साजरा करत असताना, महाराष्ट्राच्या राजकीय, शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्राला सुन्न करणारी ही एक अत्यंत घृणास्पद आणि संतापजनक घटना आहे. पोलिसांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, पीडित मुलगी अवघी 17 वर्षांची असताना आरोपीने तिला नोकरीचे आमिष दाखवत गेल्या सुमारे पाच वर्षांपासून तिचे सातत्याने लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे आरोपीचे पीडित मुलीच्या कुटुंबाशी जवळचे संबंध असल्याची माहितीही समोर आली आहे. तसेच तीन दिवसांपूर्वी आरोपीने पीडितेला अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ पाठवून छळ केल्याचा आरोप आहे. यामुळे त्रस्त झालेल्या पीडित मुलीने अखेर पोलिसांकडे धाव घेत तक्रार दाखल केली.
तक्रार मिळताच पुलगाव पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखत 7 मार्चच्या सायंकाळी आरोपी दिवाकर गमे याला अटक केली. पोलिसांनी आरोपीचा मोबाईलही जप्त केला असून त्यातून आणखी धक्कादायक पुरावे समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, आरोपी हा राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाशी संबंधित एका दिग्गज नेत्याचा निकटवर्तीय असल्याची माहिती समोर येत असून या प्रकरणामुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी करत असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे.
संपूर्ण जग जागतिक महिला दिन साजरा करत आहे. अशात ही घटना समोर येणे खरच पुरुषत्वाला काळिमा फासणारी आणि स्त्रीपणाचे अपमान करणारी बाब आहे. राज्यातून महिलांच्या अत्याचाराच्या बातम्या समोर येत असतात. आजच्या आधुनिक काळातही स्त्रिया सुरक्षित नाहीत. 2 ते 4 वर्षाच्या लहान मुलींवरही अत्याचार झाल्याच्या बातम्या समोर येत असतात. त्यामुळे मुलींना लहान वयातच याबाबत जागृक करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मुलीच्या वाढत्या वयात पालकांनी विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.