'छावा'च्या प्रदेशाध्यांना मारहाण करणाऱ्या सूरज चव्हाणांचं राजकीय पुनर्वसन; आधी हकालपट्टी, नंतर मोठी जबाबदारी

सभागृहात रमी खेळणाऱ्या कृषिमंत्र्यांचा राजीनामा मागितला म्हणून छावा संघटनेच्या प्रदेशाध्यांना मारहाण करणा-या सूरज चव्हाणांचं महिनाभरात राजकीय पुनर्वसन करण्यात आलं आहे. या नियुक्तीमुळे अजित पवार आणि राष्ट्रवादीवर विरोधकांकडून सडकून टीका करण्यात आलीये. तर छावा संघटनाही आक्रमक झाली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच छावाच्या प्रदेशाध्यक्षांना मारहाण केल्या प्रकरणी हकालपट्टी करण्यात आलेल्या राष्ट्रवादीच्या सुरज चव्हाणांचं राजकीय पुनर्वसन करण्यात आलं आहे.
लातूरमध्ये छावा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेंसमोर पत्ते फेकत कृषी मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. त्यावेळी संतापलेल्या सुरज चव्हाणांनी छावाचे प्रदेशाध्यक्ष विजयकुमार घाडगेंना बेदम मारहाण केली. घटनेच्या दुस-या दिवशीच अजित पवारांनी सुरज चव्हाणांचा राजीनामा घेतला. मात्र याला महिनाही उलटत नाही तोच सुरज चव्हाणांना आधीपेक्षा मोठं पद देऊन त्यांचं पुनर्वसन करण्यात आलंय. त्यामुळे सुरज चव्हाणांवर झालेली कारवाई केवळ दाखवण्यापुरतीच होती का असा सवाल प्रश्न निर्माण झाला आहे.
रोहित पवारांनी ट्वीट करत अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीवर हल्लाबोल केला आहे. लातूरमध्ये केलेल्या गुंडगिरीप्रकरणी पदाधिकाऱ्याचा राजीनामा घेण्याचा अजितदादांचा निर्णय योग्यच होता, परंतु महिनाभराच्या आतच त्या वादग्रस्त पदाधिकाऱ्याचे प्रमोशन केले जात असेल तर याला काय म्हणायचं? अशी विचारणा त्यांनी केली आहे.
"अजितदादांच्या पक्षात दोन गट असून दुसरा भाजपप्रेमी गट जाणूनबुजून अजितदादांची प्रतिमा खराब करण्यासाठी कार्यरत असतो. ‘शब्दाला पक्का’ या अजितदादांच्या प्रतिमेला धक्का देण्यासाठी कालची वादग्रस्त नियुक्ती केली गेली अशी चर्चा आहे. मारहाण करताना फ्रॅक्चर झालेल्या हातावरील प्लास्टरचा पट्टा निघण्याच्या आतच प्रमोशन केलं, नियुक्ती करणाऱ्याच्या हिमतीला दाद द्यावी लागेल. शेवटी, ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’!," अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.
या नियुक्तीनंतर छावा संघटनाही आक्रमक झाली आहे. आमच्या जखमा ताज्या असतानाच सुरज चव्हाण यांना बक्षीस दिलं याचे गंभीर परिणाम राष्ट्रवादीला भोगावे लागतील असा इशारा छावाचे प्रदेशाध्यक्ष विजयकुमार घाडगेंनी दिला आहे.
तर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियांनीही अजितदादांवर निशाणा साधला. जे शब्दाला खरे राहू शकत नाहीत त्यांच्यावर कसा विश्वास ठेवायचा असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय. तर विचारपूर्वक सुरज चव्हाणांची नियुक्ती केल्याचं राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेंनी म्हटलं आहे.
चुकीचं काम करणा-यांविरोधात कडक कारवाई केली जाईल असा संदेश अजितदादांनी सुरज चव्हाणांवरील कारवाईतून दिला होता. मात्र महिन्याभरातच सुरज चव्हाणांना नवं आणि मोठं पद दिल्याने त्यावेळी दिलेला संदेश पुर्णपणे फेल गेल्याचं बोललं जातंय. त्यामुळे या नियुक्तीनंतर कायदा हातात घेणा-या कार्यकर्त्यांना कारवाईचा धाक राहिल का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.