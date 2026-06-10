'या पायांनी महाराष्ट्र पिंजून काढलाय', शरद पवारांच्या पायाचा फोटो दाखवत NCP नेत्यांची भावनिक पोस्ट

Emotional Post On Sharad Pawar: शरद पवार यांच्या एनसीपीचे प्रदेशाध्यक्ष मेहबूब शेख यांनी शरद पवरांच्या पावलांचा फोटो शेअर करत भावनिक पोस्ट लिहीली आहे. या पायांनी महाराष्ट्र पिंजून काढलाय, असं भावनिक कॅप्शन या पोस्टला दिलंय. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचा 27 वा वर्धापन दिन मुंबईत साजरा झाला. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांनी शरद पवार यांचे फोटो शेअर केलेयत. त्यात प्रदेशाध्यक्ष मेहबूब शेख आणि प्रवक्ते रविकांत वर्पे यांच्या भावनिक पोस्टने साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतलंय. यांनी आपल्या पोस्टमध्ये काय म्हटलंय? सविस्तर जाणून घेऊया.
सत्ता आली, सत्ता गेली. पण हे पाय कधीच थांबले नाहीत. शेतकऱ्यांच्या बांधावर, कार्यकर्त्यांच्या सुख-दुःखात, जनतेच्या प्रश्नांसाठी आणि महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आयुष्यभर अविरत चालत राहिलेले हे पाय आजही त्याच जिद्दीने प्रवास करत आहेत.
या वयातही साहेबांचा जनतेसाठीचा प्रवास अखंड सुरूच आहे. वयाचा आकडा वाढला, पण जनतेसाठी धावण्याची ऊर्जा आणि महाराष्ट्रासाठी झटण्याची तळमळ आजही तितकीच कायम आहे, असे मेहबूब शेख म्हणाले. आमच्यासाठी हे केवळ पाय नाहीत, तर संघर्ष, कष्ट, संयम, निष्ठा आणि जनसेवेची अखंड प्रेरणा आहेत. हे पाय फक्त चालत नाहीत, तर लाखो कार्यकर्त्यांना लढण्याची ताकद देतात, जनतेसाठी झटण्याची शिकवण देतात आणि निष्ठेचा खरा मार्ग दाखवतात. साहेब, तुमचा हा अविरत प्रवास आम्हा लाखो कार्यकर्त्यांसाठी प्रेरणास्थान आहे. तुमची जिद्द, तुमची निष्ठा आणि जनतेप्रती असलेली बांधिलकी आम्हाला सदैव प्रेरणा देत राहील, असेही ते पुढे म्हणाले.
या पायांनी महाराष्ट्र पिंजून काढला आहे...!— Mahebub Shaikh ( महेबुब शेख ) (@MahebubShaikh20) June 10, 2026
सत्ता आली, सत्ता गेली. पण हे पाय कधीच थांबले नाहीत. शेतकऱ्यांच्या बांधावर, कार्यकर्त्यांच्या सुख-दुःखात, जनतेच्या प्रश्नांसाठी आणि महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आयुष्यभर अविरत चालत राहिलेले हे पाय आजही त्याच जिद्दीने प्रवास करत आहेत.
या… pic.twitter.com/1kqwZBYMKX
आज त्या पावलांकडे पाहताना मन भरून आलं...
आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचा २७ वा वर्धापन दिन. त्यानिमित्त मुंबईत आहे. कार्यकर्त्यांचा उत्साह, घोषणांचा गजर आणि आदरणीय शरदचंद्र पवारसाहेबांच्या आगमनाची आतुरता... साहेबांचं आगमन झालं. साहेबांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं. पण आज पहिल्यांदाच माझं लक्ष भाषणाकडे नव्हतं. आज डोळे साहेबांकडे होते... पण मन त्यांच्या पावलांपाशी नतमस्तक झालं होतं...
साहेबांच्या त्या पावलांवरच्या जखमा दिसत होत्या...
सूज दिसत होती...
वेदना दिसत होत्या...
आणि मनात एकदम कळ उठली.
हे काही साधे पाय नाहीत...
हे ते पाय आहेत, ज्यांनी आयुष्यभर महाराष्ट्र पालथा घातला.
हे ते पाय आहेत, ज्यांनी देशभर प्रवास करत लाखो लोकांच्या आशा-आकांक्षांना स्पर्श केला.
हे ते पाय आहेत, जे सत्तेच्या वातानुकूलित दालनात कमी आणि शेतकऱ्यांच्या बांधावर जास्त दिसले.
त्या पावलांचा प्रवास आठवताना
महाराष्ट्राचा इतिहास दिसत होता...
ही तीच पावलं आहेत, जी किल्लारीच्या भूकंपानंतर त्या उद्ध्वस्त मातीत खोलवर रोवली गेली होती. हजारो संसार एका क्षणात उध्वस्त झाले होते. लोकांच्या डोळ्यांत अश्रू होते, भविष्य अंधारात हरवलं होतं. अशा वेळी हीच पावलं त्या दुःखात उतरली, आधार बनली आणि पुनर्वसनाचा नवा आदर्श उभा केला.
ही तीच पावलं आहेत, जी शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेली. शेतीला नवं तंत्रज्ञान, फळबाग क्रांती, द्राक्ष, डाळिंब, फुलशेती, कृषी निर्यात यांचा मार्ग खुला केला. देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी महत्त्वाची भूमिका निभावली.
ही तीच पावलं आहेत, जी दुष्काळग्रस्त भागात फिरली, पूरग्रस्तांच्या अश्रूंमध्ये उभी राहिली आणि संकटाच्या प्रत्येक क्षणी जनतेच्या सोबत राहिली.
ही तीच पावलं आहेत, जी दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त, ओबीसी आणि वंचित समाजाच्या वस्त्यांपर्यंत पोहोचली. त्यांच्या प्रश्नांना शासनाच्या केंद्रस्थानी आणण्यासाठी झटली.
ही तीच पावलं आहेत, ज्यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतले. महिला धोरण आखले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची वाट मोकळी केली आणि हजारो महिलांना नेतृत्वाची संधी दिली.
ही तीच पावलं आहेत, ज्यांनी महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीला नवी ताकद दिली. साखर कारखाने, दूध संघ, सहकारी संस्था यांच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ दिलं.
ही तीच पावलं आहेत, ज्यांनी शिक्षणाची दारं ग्रामीण भागातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी खुली करण्यासाठी प्रयत्न केले. गरीब, कष्टकरी आणि शेतकरी कुटुंबातील मुलांनाही मोठी स्वप्नं पाहण्याची हिंमत दिली.
ही तीच पावलं आहेत, ज्यांनी उद्योगांना चालना दिली. महाराष्ट्राला औद्योगिक प्रगतीचा मार्ग दाखवला. पुणे, हिंजवडी आणि अनेक औद्योगिक पट्ट्यांच्या उभारणीत दूरदृष्टी दाखवली. लाखो युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या.
ही तीच पावलं आहेत, ज्यांनी क्रीडा क्षेत्राला नवी उभारी दिली. कबड्डी, कुस्ती, खो-खो सारख्या मातीतल्या खेळांना प्रोत्साहन दिलं आणि क्रिकेट प्रशासनात देशाचं नेतृत्व केलं.
ही तीच पावलं आहेत, ज्यांनी कला, साहित्य, संस्कृती आणि सामाजिक चळवळींना कायम पाठबळ दिलं.
ही तीच पावलं आहेत, ज्यांनी देशाच्या संरक्षण मंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळली आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला बळ दिलं.
ही तीच पावलं आहेत, जी सत्तेत असतानाही सामान्य माणसापर्यंत पोहोचली आणि विरोधात असतानाही सामान्य माणसासाठीच चालत राहिली.
सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे,
ही तीच पावलं आहे, ज्यावर नतमस्तक होता आलं पाहिजे, असं माझ्यासारख्या लाखो कार्यकर्त्यांना, नेत्यांना आणि विरोधकांनाही वाटतं.
आज त्या पावलांवर जखमा आहेत...
पण त्या पाहताना मला वेदना कमी आणि त्याग जास्त दिसला.
कारण या जखमा एका दिवसाच्या नाहीत...
त्या अनेक दशकांच्या प्रवासाच्या आहेत...
लाखो किलोमीटरच्या दौऱ्यांच्या आहेत...
कोट्यवधी लोकांच्या सुख-दुःखात सहभागी होण्याच्या आहेत...
मनात एक विचार सतत येत होता...
या वयात, या वेदनांमध्येही जर एखादा माणूस हजारो कार्यकर्त्यांना भेटण्यासाठी, त्यांना बळ देण्यासाठी, त्यांच्यात आशा निर्माण करण्यासाठी मुंबईला येत असेल...
तर त्यामागे किती मोठी इच्छाशक्ती असेल?
साहेबांच्या त्या पावलांकडे पाहताना नकळत डोळे पाणावले... पण, महाराष्ट्राचा हा सह्याद्री आजही हिमालयासारखा ताठ उभा आहे, हे पाहून अभिमानही वाटला.
मला त्या पावलांमध्ये महाराष्ट्राचा इतिहास दिसत होता...
संघर्ष दिसत होता...
आज त्या पावलांकडे पाहताना मन भरून आलं...— Ravikant Varpe रविकांत वर्पे (@ravikantvarpe) June 10, 2026
आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचा २७ वा वर्धापन दिन. त्यानिमित्त मुंबईत आहे. कार्यकर्त्यांचा उत्साह, घोषणांचा गजर आणि आदरणीय शरदचंद्र पवारसाहेबांच्या आगमनाची आतुरता... साहेबांचं आगमन झालं. साहेबांनी आम्हाला मार्गदर्शन… pic.twitter.com/Ca1PDUusA5
जनतेसाठी झिजलेलं आयुष्य दिसत होतं...
आज मनापासून वाटतंय...
आपण काय देऊ शकतो साहेबांना?
ज्यांनी आयुष्यभर महाराष्ट्राला दिलं...
शेतकऱ्यांना दिलं...
महिलांना दिलं...
तरुणांना दिलं...
विद्यार्थ्यांना दिलं...
उद्योगांना दिलं...
वंचितांना दिलं...
आज ती पावलं थोडी थकलेली दिसत असतील...
पण अजूनही त्यात महाराष्ट्रासाठी चालण्याची ताकद आहे...
लढण्याची जिद्द आहे...
आणि कार्यकर्त्यांवरचं प्रेम आहे...
आज त्या पावलांकडे पाहून एवढंच वाटलं...
"साहेब, तुम्ही महाराष्ट्राला खूप काही दिलं आहे... आता थोडं तुम्ही स्वतःची काळजी घ्या... कारण या महाराष्ट्राला अजूनही तुमच्या अनुभवाची, तुमच्या विचारांची आणि तुमच्या या पावलांची गरज आहे."