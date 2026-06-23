रायगडचं पालकमंत्रीपद सोडलं? सुनील तटकरेंनी केलं स्पष्ट; भरत गोगावले म्हणाले, 'आता लवकरच...'

Who will get Raigad Guardian Minister Post: रायगडच्या पालकमंत्रीपदाचा वाद जवळपास मिटल्याची शक्यता आहे. तटकरेंनी रायगडच्या पालकमंत्रीपदावरून दावा सोडल्याच्या चर्चा आहेत. आमदार अनिकेत तटकरेंनी याबाबत स्पष्ट संकेत दिलेत. यासह पालकमंत्रीपदाबाबत चर्चेअंती निर्णय झाल्याचं सुनील तटकरे म्हणाले. दोन वर्षांपासून रायगडच्या पालकमंत्रीपदाचा तिढा आहे, राष्ट्रवादीच्या आदिती तटकरे आणि शिवसेनेच्या भरत गोगावले या दोघांचाही पालकमंत्रीपदावर दावा आहे. मात्र आता तटकरेंनी हा दावा सोडल्याची चर्चा आहे.
महायुती सरकारमध्ये राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत कळीचा मुद्दा झालेला रायगडच्या पालकमंत्रिपदाचा मुद्दा आता निकाली निघण्याची चिन्हं आहेत. विधान परिषदेच्या उमेदवारीच्या मोबदल्यात पालकमंत्रिपदावरचा दावा सोडण्याचा रायगडचा तह पार पडला आहे. कारण अनिकेत तटकरेंनी विधान परिषदेच्या आमदारकीची शपथ घेतल्यानंतर आपली भूमिका जाहीर केली आहे. राष्ट्रवादीचा किंवा तटकरे कुटुंबाचा रायगडच्या पालकमंत्रिपदावर दावा नसल्याचं तटकरेंनी सांगितं आहे. सुनील तटकरेंनीही तशीच भूमिका मांडून भरत गोगावलेंचा मार्ग प्रशस्त केल्याची चर्चा आहे.
सुनील तटकरेंनी विधान परिषद निवडणुकीनंतरही अशी ठोस भूमिका घेतली नव्हती. किंबहुना त्यांनी पालकमंत्रिपदावरचा दावा कायम ठेवला होता. पण आता त्यांनी आपली भूमिका शिवसेनेसाठी पूरक असल्याचं सांगितलंय. शिवसेनेनंही तटकरेंच्या भूमिकेवर सावध भूमिका घेतली आहे. दरम्यान यावर सुनील तटकरे, भरत गोगावले आणि एकनाथ शिदेंनी भाष्य केलं आहे.
तिढ्यावर चर्चेअंती निर्णयापर्यंत आलो आहोत. मी बैठकीनंतर दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे. त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. हा तिढा सुटला असून अंतिम स्वरुप दिलं जाईल. सामोपचोराने, समन्वयाने महायुती बळकट करण्याचं काम आहे असं सुनील तटकरे यांनी सांगितलं आहे.
तटकरे म्हणले की पालकमंत्रीवर तोडगा निघाला त्याबद्दल आनंदच आहे. उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली आहे, आता उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतील. पालकांमंत्री पदाचा तिढा सुटला असून लवकरच पालकमंत्री होणार असं भरत गोगावले यांनी म्हटलं आहे.
रायगडमधील पालकमंत्रीपदाचा तिढा लवकरच सुटेल. सुनील तटकरे आणि भरत गोगावले यांनी चर्चा केली आहे. मीदेखील मुख्यमंत्र्यांशी बोललो आहे. लवकरच हा तिढा सुटेल असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं आहे.
पालकमंत्रिपदाचा तिढा सुटला सुटला असं वाटत असताना गुंता वाढल्याचं यापूर्वी अनेकदा घडलंय. पण यावेळी तरी गोगावलेंच्या गळ्यात पालकमंत्रिपदाची माळ पडेल असं मानण्यास हरकत नाही.