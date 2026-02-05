English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • विलिनीकरणाची चर्चा आधी कुणी सुरु केली? सुनील तटकरेंचा सवाल, म्हणाले पहिल्या दिवशी अंत्यदर्शन सुरु असताना...

विलिनीकरणाची चर्चा आधी कुणी सुरु केली? सुनील तटकरेंचा सवाल, म्हणाले 'पहिल्या दिवशी अंत्यदर्शन सुरु असताना...'

Sunil Tatkare on Alliance with Sharad Pawar NCP: विलिनीकरणाची चर्चा कोणी सुरु केली हे सर्वांना माहिती आहे. पहिल्या दिवसापासून चर्चा कोणी केली हे माध्यमांनी दाखवलं आहे असं सांगत सुनील तटकरे यांनी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीवर निशाणा साधला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 5, 2026, 06:05 PM IST
Sunil Tatkare on Alliance with Sharad Pawar NCP: अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर राज्यात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युतीच्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. स्वत: शरद पवारांनी यावर भाष्य करत 12 फेब्रुवारीला यासंदर्भात घोषणा होणार होती असा दावा केला आहे. तसंच जयंत पाटील आणि अजित पवारांमध्ये बैठका झाल्याचाही दावा केला. दरम्यान राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' मुलाखतीत या सर्व चर्चा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून सुरु असल्याचं म्हटलं आहे. विलिनीकरणाची चर्चा कोणी सुरु केली हे सर्वांना माहिती आहे. पहिल्या दिवसापासून चर्चा कोणी केली हे माध्यमांनी दाखवलं आहे असं सांगत सुनील तटकरे यांनी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीवर निशाणा साधला आहे. यावेळी त्यांनी थेट कोणाचंही नाव घेणं मात्र टाळलं. 

नरहरी झिरवळ यांनी विलिनीकरणासंदर्भात केलेल्या विधानाचा दाखला दिला असता सुनील तटकरे म्हणाले की, "नरहरी झिरवळ आमच्या पक्षाचे मंत्री आहेत. अजित पवारांचं पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी विद्या प्रतिष्ठानच्या प्रांगणात पहिल्या दिवशी ठेवलं होतं. दुसऱ्या दिवशी अंत्यसंस्कार झाले. नरहरी झिरवळ अंत्यसंस्कारानंतर बोलले. मी पुन्हा एकदा गांभीर्याने एका शोकाकुल मनस्थितीतच हे चार दिवस विचारत आहे की, यासंदर्भातील स्पष्टता येऊद्यात. अजितदादांचं अकाली जाणं आमच्या सर्वांना मानसिक धक्का देणारं आहे. त्यामुळे याच्यातून काही राजकीय प्रश्न निर्माण करणं, राजकारण करणं माझ्या स्वभावात नाही. मी दादांचा एका कार्यकर्ता होतो आणि उद्याही राहीन. योग्य वेळेला त्याची उत्तरं येतील". 

"माझ्या प्रश्नाचं उत्तर अजून 4 दिवस मिळालं नसताना मी पुढच्या प्रश्नांची उत्तरं कशाला देऊ. विलिनीकरणाची चर्चा कोणी सुरु केली हे सर्वांना माहिती आहे. पहिल्या दिवसापासून चर्चा कोणी केली हे माध्यमांनी दाखवलं आहे. मी कशाला कोणाचं नाव सांगू. मला काय सांगण्याची आवश्यकता आहे? महाराष्ट्राच्या जनतेने पाहिलं आहे. त्यांनी यासंदर्भात बोलावं," असंही त्यांनी म्हटलं आहे. 

सुनील तटकरे यांनी राष्ट्रवादी SPचे आमदार रोहित पवार यांच्यावरही निशाणा साधला आहे. आमच्या पक्षावर बोलण्याचा रोहित पवारांना काय नैतिक अधिकार असा सवाल सुनील तटकरेंनी विचारला आहे. आधी तुमच्या पक्षात काय चाललंय ते पाहा असा खोचक सल्लाही तटकरेंनी दिला आहे. 

2019, 2022, 2023लाही आपल्याला खलनायक ठरवलं गेलं. 2024 च्या पराभवानंतरही आपल्यालाच खलनायक ठरवण्यात आलं, अशी खंत सुनील तटकरेंनी व्यक्त केली आहे. विलीनीकरणाबाबत स्पष्टता येईल तेव्हा काळाच्या ओघात सगळी उत्तरं मिळतील असंही तटकरेंनी स्पष्ट केलं आहे. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

