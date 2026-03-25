English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • वेळीच थांबा, नाहीतर अजित पवारांच्या विमान अपघातानंतर काय घडलं ते सांगेन, सुनील तटकरेंचे रोहित पवारांना आवाहन!

'वेळीच थांबा, नाहीतर अजित पवारांच्या विमान अपघातानंतर काय घडलं ते सांगेन', सुनील तटकरेंचे रोहित पवारांना आवाहन!

Sunil Tatkare On Rohit Pawar: अजित पवारांचा विमान अपघात झाल्यानंतर काय काय घडलं? याची सर्व माहिती माझ्याकडे आहे. जय, पार्थ आणि वहिनींविरोधात काय कटकारस्थान केली हे माहिती असल्याचे सुनील तटकरे रोहित पवारांना उद्देशून म्हणाले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 25, 2026, 06:47 PM IST
'वेळीच थांबा, नाहीतर अजित पवारांच्या विमान अपघातानंतर काय घडलं ते सांगेन', सुनील तटकरेंचे रोहित पवारांना आवाहन!
सुनील तटकरे

Sunil Tatkare On Rohit Pawar: अजित पवारांचा विमान अपघात झाल्यानंतर काय काय घडलं? याची सर्व माहिती माझ्याकडे आहे. जय, पार्थ आणि वहिनींविरोधात काय कटकारस्थान केली हे माहिती आहे. मला बोलायला लावू नका. अस्वस्थ मनातून काविळ झाल्यासारखी विधान होतायत, असे सुनील तटकरे म्हणाले. 

Add Zee News as a Preferred Source

अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर पार्टी हायजॅक करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. त्यावेळी पार्टी मर्जरच्या चर्चा त्यांनी घडवून आणल्याचा आरोप सुनील तटकरे यांनी केला.

काय म्हणाले होते रोहित पवार?

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघात झाल्यानंतर संबंधित 'VSR' कंपनीवर कारवाई झाली नाही, उलट राज्य सरकारने पाच टप्यात कंपनीला ८३ कोटी रुपयांचे देयक अदा केले, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला.. VSR कंपनीच्या मालकास जराही कारवाईची भीती नाही. VSR कंपनी राज्य सरकारला जुनी विमाने पुरवते. राज्य सरकारने उत्तम विमानांसाठी निविदा काढल्या होत्या. त्यामध्ये VSR अपात्र ठरली होती, तेव्हा कंपनीच्या मालकाने थयथयाट केला होता असा दावा रोहित पवारांनी केलाय. VSR कंपनीच्या विमान अपघातांमध्ये अजित पवार गेले, त्याच कंपनीच्या विमानांमध्ये सुनेत्रा पवार दौरे करत आहेत. त्यामुळे कंपनीचा आत्मविश्वास दुणावलाय असंही रोहित पवारांनी नमूद केलंय

सुनिल तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांना पक्षावर ताबा मिळवायचा होता असा दावा आमदार रोहित पवारांनी केलाय.. याबाबत त्यांनी विधानभवाच्या आवारात काही पुरावे सादर केले.. अजित पवारांच्या अपघाताबद्दल बोलायचं नाही अशी तंबी आमदारांना दिल्याची माहिती मिळाल्याचा खळबळजनक दावाही रोहित पवारांनी यावेळी केला.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Ajit Pawar Death CaseNCP Leader Sunil Tatkaresunil tatkareSunil tatkare on NCP High JackSunil tatkare Clarification

