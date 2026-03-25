'वेळीच थांबा, नाहीतर अजित पवारांच्या विमान अपघातानंतर काय घडलं ते सांगेन', सुनील तटकरेंचे रोहित पवारांना आवाहन!

Sunil Tatkare On Rohit Pawar: अजित पवारांचा विमान अपघात झाल्यानंतर काय काय घडलं? याची सर्व माहिती माझ्याकडे आहे. जय, पार्थ आणि वहिनींविरोधात काय कटकारस्थान केली हे माहिती आहे. मला बोलायला लावू नका. अस्वस्थ मनातून काविळ झाल्यासारखी विधान होतायत, असे सुनील तटकरे म्हणाले.
अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर पार्टी हायजॅक करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. त्यावेळी पार्टी मर्जरच्या चर्चा त्यांनी घडवून आणल्याचा आरोप सुनील तटकरे यांनी केला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघात झाल्यानंतर संबंधित 'VSR' कंपनीवर कारवाई झाली नाही, उलट राज्य सरकारने पाच टप्यात कंपनीला ८३ कोटी रुपयांचे देयक अदा केले, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला.. VSR कंपनीच्या मालकास जराही कारवाईची भीती नाही. VSR कंपनी राज्य सरकारला जुनी विमाने पुरवते. राज्य सरकारने उत्तम विमानांसाठी निविदा काढल्या होत्या. त्यामध्ये VSR अपात्र ठरली होती, तेव्हा कंपनीच्या मालकाने थयथयाट केला होता असा दावा रोहित पवारांनी केलाय. VSR कंपनीच्या विमान अपघातांमध्ये अजित पवार गेले, त्याच कंपनीच्या विमानांमध्ये सुनेत्रा पवार दौरे करत आहेत. त्यामुळे कंपनीचा आत्मविश्वास दुणावलाय असंही रोहित पवारांनी नमूद केलंय
सुनिल तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांना पक्षावर ताबा मिळवायचा होता असा दावा आमदार रोहित पवारांनी केलाय.. याबाबत त्यांनी विधानभवाच्या आवारात काही पुरावे सादर केले.. अजित पवारांच्या अपघाताबद्दल बोलायचं नाही अशी तंबी आमदारांना दिल्याची माहिती मिळाल्याचा खळबळजनक दावाही रोहित पवारांनी यावेळी केला.