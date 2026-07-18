'पिसाळलेला श्वान...', सुनील तटकरेंची रामदास कदमांवर जहरी टीका, म्हणाले 'आधीच मर्कट, त्यात मद्य...'

राज्यात सत्तेत असलेल्या महायुतीमधील दोन पक्षांचे मोठे नेते सध्या एकमेकांवर जोरदार हल्लाबोल करत आहेत. शिवसेना नेते रामदास कदम आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे यांच्यात सध्या चांगलीच जुंपली आहे. रामदास कदम यांनी नालायक, ऐहसानफरामोश म्हटल्यानंतर सुनील तटकरे यांनी त्यांची तुलना पिसाळेल्या श्वानाशी केली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी रामदास कदम यांना ठाण्यातील रुग्णालयात दाखवावे असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे.
"त्यांनी जे वक्तव्य केलं त्यात माझ्या वडिलांचा उल्लेख आहे. 44 वर्षांपूर्वी माझ्या व़डिलांचं निधन झालं, तेव्हा मी 29 वर्षांचा होतो. मला रामदास कदम यांचं वय माहिती नाही. ते मला अरे तुरे करतात. मी त्यांना आता रामदास कदम म्हणणार, भाई म्हणण्याचं कारण नाही. माझंही वय तितकंच आहे. राजकारणात त्यांच्यापेक्षा मोठ्या पदावर लोकांच्या माध्यमातून निवडून आलो आहे," असं तटकरेंनी म्हटलं.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "इतर बाबतीत टीका करणं मी समजू शकतो. पण माझ्या वडिलांचा बाप उल्लेख करत एकेरी म्हटलं. काल जेव्हा मी घरी गेलो तेव्हा आई बातमी पाहत होती. तिलाही अण्णांचा काय दोष? असं काय वाटलं".
"आधीच मर्कट, त्यात मद्य प्यायला आणि त्याच्यातच विंचूदंष झाला अशी त्यांची अवस्था आहे. जे पिसाळलेले श्वान असतात ते चावल्यानंतर त्याचाही प्रतिक्रिया उमटत असते. त्या श्वानाच्या चावण्याचा परिणाम माणसावर होतो. जसं श्वान बोलतो तसं माणसं बोलतात. मी एकनाथ शिंदेंना फोन करुन प्रयत्न करणार आहे की, ठाण्यात रुग्णालयात एखादी खाट राखून ठेवावी. म्हणजे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे जे धिंडवडे काढले जात आहेत ते थांबतील," असा संताप त्यांनी बोलून दाखवला.
"खासदार सुनील तटकरे ऐहसानफरामोश माणूस आहे. गटारात दगड मारुन पाणी उडवून घ्यायचं नव्हतं तर मग माझ्या घरात दहा वेळ कशासाठाी आला होतास? तेव्हा तुला गटाराची आठवण झाली नाही. माझ्या पाठीला जखम असतानाही तुझ्यासाठी 20 दिवस वणवण भटकलो तेव्हा तुला गटाराची आठवण झाली नाही? तेव्हा रामदास कदम चांगली होता का? तेव्हा आमच्या घऱात गंगा होती का? मग गंगेचं पाणी तुझ्या अंगावर उडायचं का? मग आता गटार काय असते, हे दाखवून देऊ," असा इशारा रामदास कदम यांनी एकेरी उल्लेख करत दिला होता.
"मला वाईट वाटलं कारण रात्रंदिवस तुझ्यासाठी काम केलं. तिकीट मिळत नव्हतं म्हणून मी भांडलो. पण जेव्हा माझ्या मुलाची विधानसभा निवडणूक आली तेव्हा त्याने गद्दारी केली," असा आरोपही त्यांनी केला. सुनील तटकरे नालायक माणूस. गद्दारीचे परिणाम त्यांना भोगावे लागतील. सुनील तटकरे यांना त्यांच्या कर्माची फळे भोगावी लागतील. हा विश्वासघातकी माणूस असंही ते म्हणाले होते.
मंडणगड पाणी योजना मंजूर करण्यात सुनील तटकरे यांचं कोणतंही योगदान नाही. गृहराज्यमंत्री योगेशदादा कदम यांनी ही ही योजना मंजूर करून आणण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत.दुसऱ्याच्या बापाला स्वतःचा बाप म्हणून पेढे वाटू नका अशी टीका त्यांनी केली होती.