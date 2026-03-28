'सुनेत्रा वहिनींचा मोठा दीर म्हणून मी कायम कार्यरत राहीन', सुनील तटकरेंच्या पोस्टची एकच चर्चा

Sunil Tatkare Post on Ajit Pawar: अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूला दोन महिने झाले असून यानिमित्ताने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुनील तटकरे यांनी पोस्ट शेअर केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 28, 2026, 08:23 PM IST
Sunil Tatkare Post on Ajit Pawar: अजित पवारांचा विमान दुर्घटनेत दुर्दैवी मृत्यू होऊन आज दोन महिने झाले आहेत. बारामतीमध्ये झालेल्या अपघातात अजित पवारांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. अजित पवारांच्या निधनाला आज दोन महिने झाले असून, त्यांचं कुटुंब आणि पक्षाचे अनेक नेते भावूक झाले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुनील तटकरे यांनी पोस्ट शेअर करत आपल्या भावनांना वाट मोकळी करुन दिली आहे. निष्पक्ष आणि वेगवान चौकशी होऊन आपल्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला लवकरात लवकर मिळतील अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. 

सुनील तटकरेंची पोस्ट

"आज दोन महिने झाले दादांना जाऊन, आजही हे सगळं एक दुःखद स्वप्नं असावं आणि त्यातून आपल्याला कोणीतरी जागं करावं असा विचार राहून राहून मनात येतो. या दुःखद स्वप्नात ज्या परिस्थितीने आपल्याला ढकललं त्याची निष्पक्ष आणि वेगवान चौकशी होऊन आपल्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला लवकरात लवकर मिळतील ही अपेक्षा आहे," असं त्यांनी म्हटलं आहे. 

"अजितदादांच्या पश्चात जी काही जबाबदारी खांद्यावर आली तिला पुरेपूर न्याय द्यायचा प्रयत्न आहेच. आमच्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या कुटुंबप्रमुख सुनेत्रावहिनींच्या सोबतीला वहिनींचा मोठा दीर म्हणून मी कायम कार्यरत राहील इतकं वचन दादांच्या स्मृतींना देतो," असंही ते म्हणाले आहेत. 

"आजपर्यंत राष्ट्रवादी पक्षाच्या हितासाठी दादांच्या सोबतीने जे काही करावं लागलं ते करत आलोय, यापुढेही  सुनेत्रावहिनींच्या नेतृत्वाखाली जे जे काही पक्षहितासाठी करावे लागेल ते निरंतर पद्धतीने करीत राहीन," असा शब्द त्यांनी दिला आहे. 

याआधी त्यांनी एक व्हिडीओ शेअऱ करत अजित पवारांसोबतचा आपला प्रवास उलगडला आहे. 'मित्र वनव्यामधे गारव्यासाखा' या कवितेवर त्यांनी व्हिडीओंधून आठवणी जागवल्या. 

सुनेत्रा पवारांची पोस्ट

सुनेत्रा पवारांनीही एक भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे. दादा, तुमची उणीव शब्दांत मांडणे अशक्य आहे. पण तुमची स्वप्ने, तुमचे कार्य आणि तुमचे विचार पुढे नेण्याचा निर्धार मी कायम मनाशी जपेन असं त्यांनी म्हटलं आहे. 

दादा,
 आज तुम्हाला जाऊन दोन महिने पूर्ण झाले. काळ पुढे सरकतोय, पण मन अजूनही तुमच्याच आठवणींमध्ये गुंतून राहिले आहे. प्रत्येक क्षणी तुमची उणीव प्रकर्षाने जाणवते आणि त्याचवेळी दैनंदिन राजकीय व सामाजिक कामकाजात तुमचे अस्तित्वही जाणवत राहते.

तुमच्यातील लोकाभिमुख - विकासाभिमुख व्यक्तिमत्व, सर्वसामान्यांशी असलेली जिव्हाळ्याची नाळ, कामासाठीची झपाटलेली वृत्ती आणि प्रत्येक निर्णयामागची दूरदृष्टी हे सगळेच मला कायम मार्गदर्शन करण्याचे काम करतील. तुम्ही केवळ एक नेते नव्हता, तर असंख्य लोकांच्या आयुष्यात विश्वास, बळ आणि आशा निर्माण करणारे आधारस्तंभ होता. तुमच्यामुळे अनेकांना दिशा मिळाली, संधी मिळाली आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची ताकद मिळाली.

शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचारांवर चालणाऱ्या आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस परिवाराची वाटचाल तुमच्या प्रेरणेनेच अखंड सुरू आहे. लोककल्याणासाठी निर्णय घेताना या परिस्थितीत तुम्ही काय केले असते, हा विचार मनात ठेवून मी प्रत्येक पाऊल उचलण्याचा प्रयत्न करते.

तुमच्या अनुपस्थितीत निर्माण झालेली पोकळी कधीच भरून निघणार नाही, ही जाणीव मनाला कायम टोचत राहते. पण तुम्ही दिलेली शिकवण, तुमचे विचार आणि तुमचा वारसा हेच आता पुढचा मार्ग उजळवणारे दीप आहेत. तुमच्यासोबत घालवलेला प्रत्येक क्षण, प्रत्येक संवाद आणि प्रत्येक आठवण मनात कायमची कोरलेली आहे. तुमच्या शब्दांमधील ताकद मला उभे राहण्याची ऊर्जा देते.

दादा, तुमची उणीव शब्दांत मांडणे अशक्य आहे. पण तुमची स्वप्ने, तुमचे कार्य आणि तुमचे विचार पुढे नेण्याचा निर्धार मी कायम मनाशी जपेन. तुम्ही दाखवलेली दिशा आणि दिलेली मूल्ये हीच आमची प्रेरणा आणि मार्गदर्शक राहतील.

भावपूर्ण आदरांजली

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

